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Як внутрішній туризм змінив країну під час війни: що кажуть мандрівники

Четвер 03 липня 2025 15:12
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Як внутрішній туризм змінив країну під час війни: що кажуть мандрівники Як змінюється український туризм під час війни (фото: особистий архів)
Автор: Юлія Гаюк

Внутрішній туризм в Україні отримав друге дихання після карантину й не зупинився навіть під час повномасштабної війни.

Мандрівники Макс Узол та Оля Манько в інтерв'ю РБК-Україна розповіли, що змінилося за останні п'ять років.

Карантин як поштовх для відкриттів

"Коли п'ять років тому почався карантин, усі подумали, що це кінець світу і поїхати нікуди не можна. Проте ця ситуація дала потужний поштовх для розвитку внутрішнього туризму в Україні", - згадує Макс.

Саме тоді з'явилася їхня команда, яка почала показувати маловідомі місця всередині країни. Після їхніх відео локації швидко ставали популярними.

"Минулого року ми зняли лавандове поле в селі Тернівка, і вже через тиждень мені подзвонив господар поля, жартуючи, що ми "наробили" в селі такі пробки, що проїхати стало неможливо", - розповідає мандрівник.

Як внутрішній туризм змінив країну під час війни: що кажуть мандрівники

Макс Узол і Оля Манько (фото: особистий архів)

Попри війну - ріст і нова якість

"За ці п'ять років, навіть попри війну туризм на заході України вийшов на досить високий рівень", - каже Макс.

Серед позитивних змін - новий формат екскурсій, гіди в костюмах, інтерактиви, театралізовані програми. Також у регіонах з’явилися готелі з сервісом, якому, за словами Макса, немає рівних в інших країнах.

"Нарешті ми зрозуміли, що туризм - це той двигун, який робить місце благополучним", - підсумовує мандрівник.

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