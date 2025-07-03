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2 вещи, без которых опытные путешественники никогда не отправляются в поход

Четверг 03 июля 2025 14:05
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2 вещи, без которых опытные путешественники никогда не отправляются в поход Эти вещи обязательно пригодятся вам в путешествии (фото: личный архив)
Автор: Юлия Гаюк

Даже короткое путешествие - это вызов для организма и техническая подготовка. Поэтому важно учитывать, какие вещи вам могут понадобиться в экстремальных ситуациях.

Путешественники Макс и Оля рассказали в интервью РБК-Украина, что всегда кладут в рюкзак.

Аптечка - первое, что должно быть в дороге

"Никогда не едем в поездку без аптечки, ведь каждое путешествие - это стресс для организма. Всегда есть риск, что ты где-то подхватишь ангину, будет болеть горло или где-то можешь отравиться", - рассказывает Оля.

Однажды во время путешествия в Тернопольской области они с Максимом выпили воду из источника, которую местные называли целебной, и "слегли" на три дня.

"Нам так было плохо, что именно аптечка пригодилась, чтобы привести себя в порядок после этого", - признается она.

Батончики как гарантия перекуса

Еще одна вещь, которая всегда в рюкзаке путешественников - перекусы.

"Мы берем с собой батончики, злаки, сухофрукты, потому что часто бывает, что заезжаем в место, где нет кафе, а надо перекусить. Поэтому уже не раз батончики нас выручали", - говорит Оля.

Платья, павербанки, штативы

Путешествия Макса и Оли - это не только отдых, но и съемки, поэтому половина их багажа - техника.

"Поскольку мы едем на съемки, то берем штативы, микрофоны, павербанки - полный набор техники. А еще - моя косметика и платья", - добавляет Оля с улыбкой.

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