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Хочешь стать тревел-блогером? Узол и Манько объясняют, с чего начать и что нельзя делать

Четверг 03 июля 2025 12:17
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Хочешь стать тревел-блогером? Узол и Манько объясняют, с чего начать и что нельзя делать Как начать собственный тревел-блог (фото: личный архив)
Автор: Юлия Гаюк

Пять лет назад они были единственной украиноязычной тревел-парой на YouTube. Сегодня Оля и Макс с радостью наблюдают за расцветом украинского тревел-контента и дают советы новичкам.

Главными секретами тревел-блогинга опытные путешественники Макс Узол и Оля Манько поделились в интервью РБК-Украина.

Решили задать планку

"Пять лет назад мы были единственной украиноязычной тревел-парой на всем YouTube", - вспоминает Оля.

Тогда им предлагали перейти на русский язык ради более широкой аудитории и рекламы. Но они наоборот сознательно выбрали украинский.

"Мы четко решили создавать украиноязычный контент, чтобы показать и задать планку, что в украинском YouTube тоже есть качественные видео", - объясняет Манько.

Развиваться было непросто: большинство запросов в Google и YouTube были русскоязычными. Но сейчас ситуация изменилась.

Больше украиноязычного контента - больше вызовов

"Сейчас мы видим, что появилось много украиноязычного контента, и это огромный плюс! Мы очень рады, что выросло количество именно украиноязычных тревел-блогов", - делится Оля.

Но одновременно появился и другой вызов - копирование.

"Подписчики часто пишут: "Узол и Манько, появились клоны вашего YouTube!". Присылают тревел-проекты, где пары путешествуют, полностью копируют наш формат, одеваются как мы, используют наши фразочки", - рассказывает блогер.

Поэтому команде постоянно приходится придумывать что-то новое, чтобы оставаться узнаваемыми.

Хочешь стать тревел-блогером? Узол и Манько объясняют, с чего начать и что нельзя делать

Оля Манько: Для старта в нише тревел стоит четко продумать свою идею и быть собой (фото: личный архив)

Советы начинающим предпринимателям

Оля убеждена: в тревел-нишу на YouTube еще можно заходить, но только со своей идеей.

"У вас должна быть уникальность. То, что будет отличать вас от других. Когда вы ведете канал, оставайтесь собой, а не пытайтесь быть похожими на кого-то, потому что именно это ценится на YouTube", - советует путешественница.

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