Не только Умань: 8 городов Украины, где сохранилось живое еврейское наследие

Броды (Львовская область)

Город, который в свое время был одним из главных центров еврейской культуры в Восточной Галиции. Здесь родился и учился Йосеф Розен (Рогачевский Гаон), один из самых авторитетных раввинов 19 века.

Сохранились руины Большой синагоги 1742 года - монументальное сооружение, которое еще держит форму, несмотря на десятилетия упадка. На еврейском кладбище можно увидеть уникальные мацевы с барочными орнаментами.

Бродовская Большая синагога (фото: Википедия)

Бердичев (Житомирская область)

Его называли "еврейской столицей Украины" в 19 веке. Здесь жили десятки тысяч евреев, действовали учебные заведения, синагоги, типографии. Бердичев - важный центр хасидизма.

В городе сохранилось еврейское кладбище, где похоронен раввин Леви-Ицхак из Бердичева. Кстати, именно Бердичев упоминал Оноре де Бальзак в своих письмах перед свадьбой с Эвелиной Ганской.

Еврейское кладбище, Бердичев (фото: Википедия)

Чертков (Тернопольская область)

До Второй мировой евреи составляли более половины жителей. В городе до сих пор видно характерную еврейскую застройку с брусчаткой, узкими улочками и ставнями в традиционном стиле.

Особую ценность имеет старая Большая синагога - уникальный памятник с башнями, напоминающими замковую архитектуру. В Черткове действует волонтерский проект по восстановлению еврейского наследия.

Старая Большая синагога (фото: GuideInUkraine)

Жовква (Львовская область)

Уникальный город Ренессанса, где рядом жили украинцы, поляки, евреи и армяне. Еврейская община оставила после себя одну из крупнейших оборонительных синагог Восточной Европы.

Жолковская синагога (1698) поражает архитектурой и масштабом. Ее восстанавливают, и она уже стала символом толерантной Жовквы. Прогулка по городу позволяет увидеть, как выглядела настоящая поликультурная Европа.

Жолковская оборонная синагога известна во всем мире (фото: Википедия)

Умань (Черкасская область)

Сегодня Умань - паломнический центр для хасидов со всего мира. Здесь похоронен цадик Нахман из Брацлава, основатель брацлавского хасидизма, который завещал быть здесь похороненным.

Ежегодно тысячи паломников съезжаются сюда на Рош ха-Шана, еврейский Новый год. Но и вне сезона здесь есть что увидеть: еврейский квартал, синагога, памятные места и уникальная энергетика спокойного городка.

Уманская синагога (фото: Википедия)

Сатанов (Хмельницкая область)

Небольшое подольское село, скрывающее одну из старейших синагог в Украине (16 век). Ее оборонная архитектура не имеет аналогов: толстые стены, узкие окна-бойницы, и одновременно - изящные элементы отделки.

Здесь действительно можно увидеть, как выглядела провинциальная еврейская община в средневековье. Атмосфера в Сатанове тихая, настоящая и без туристических аттракционов.

Синагога (фото: Википедия)

Острог (Ровенская область)

Центр еврейского книгопечатания в Украине. В 16 веке именно здесь была напечатана первая полная еврейская Библия (Танах). Это город настоящей книги - украинской, еврейской, польской.

Острог имеет свою синагогу, которая частично реставрирована, и Музей еврейской истории. Посещение города - это возможность окунуться в интеллектуальную среду эпохи, когда Украина была культурным мостом между Востоком и Западом.

Синагога (реставрация) (фото: Википедия)

Львов

Когда-то в городе существовали отдельные ашкеназский и сефардский кварталы. Еврейская жизнь здесь кипела веками - до катастрофы XX века.

Сегодня можно пройтись по улице Староеврейской, увидеть остатки синагог "Золотая Роза" и "Темпль", еврейское кладбище и дома, которые до сих пор несут на себе символику и надписи прошлого. Львов - город, где можно почувствовать настоящий флер старины.

Общий вид синагоги (фото: Википедия)