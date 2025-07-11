Куда поехать на уикенд: 5 идей для бюджетных путешествий

5 интересных маршрутов на выходные

Острог: старинный город с характером

Старинный город, в котором можно ходить час и смотреть на памятники архитектуры. Обязательно стоит увидеть Острожскую академия, старый замок, погулять по подземельям, посетить музеи.

Как добраться: поезд до Здолбунова или Ровно, оттуда маршрутка (30 минут).

Можно успеть все за 1 день. Утром приехать, неспешно погулять по городу, а вечером вернуться домой.

Панорама Острога (фото: Википедия)

Коростышев и его гранитный каньон

Невероятной красоты каньон, который находится в сосновом лесу, рядом есть скалы. И вас точно поразят мистические пейзажи и вода цвета изумруда.

Как добраться: электричкой или маршруткой из Киева (1,5 часа)

Вход на территорию свободный, есть места для пикника, зона для купания. Можно упаковать рюкзаки и отдохнуть от города за один день.

Коростышевский каньон (фото: Википедия)

Залещики: панорамные виды над Днестром

Виды с горы - просто невероятные, а рядом - столько всего интересного. Есть смотровые площадки, есть река и уникальный изгиб Днестра. Фото в этой местности будет как с открытки.

Как добраться: поезд до Черткова или Тернополя, далее автобус или BlaBlaCar.

Насладиться красотой и природой можно всего за один день и такой отдых - идеальный для фанатов фото и природы.

Панорама на Залещики (фото: Википедия)

Каменец-Подольский: старинная красота

Этот город в Хмельницкой области вдохновляет каждого, кто хоть раз его посетил. Старинная крепость, старая площадь, каньон реки Смотрич, мосты и костелы.

Как добраться: ночной поезд, утром приезжаешь - вечером обратно.

В Каменце-Подольском очень атмосферный центр, вкусная кухня и кофе, а город очень компактный и удобный.

Старинный замок в Каменец-Подольском (фото: Википедия)

Вышгород + Киевское море

Если вам очень хочется к воде, но возможности вырваться на долгий отпуск нет, то обязательно сделайте вылазку к Киевскому морю - там приятные впечатления вам гарантированы. А еще можно погулять по историческому центру, посетить музей княгини Ольги, дамбу и набережную.

Как добраться: из Киева маршрутка за 30-40 минут.

У воды нет толпы, а еще такую поездку можно совместить с экскурсией в Межгорье, которое находится рядом.

Набережная в Вышгороде (фото: Википедия)

Советы для бюджетной поездки без ночевки

Выбирай локации в пределах до 200 км

Покупай билеты на рейсовые поезда или электрички заранее

Возвращение вечером того же дня или ночью - удобно и не требует затрат на жилье

Путешествовать можно без чемодана и собрать на такую короткую поездку только рюкзак, который не будет обременять вас в дороге

Как спланировать короткую поездку на уикенд

Откройте для себя собственную область

Иногда лучшие приключения находятся ближе, чем кажется. Вместо дальних поездок, исследуйте свою собственную или соседнюю область.

Почему бюджетно? Минимум затрат на дорогу (автобус, электричка, собственный транспорт), не нужно дорогое жилье (можно взять палатку, найти недорогую комнату в сельском доме или даже вернуться домой вечером).

Чем заняться? Ищите национальные парки, музеи, леса, реки или озера неподалеку. Устройте пеший поход по живописным тропам, организуйте пикник на природе, соберите грибы или ягоды (если сезон). Это прекрасная возможность перезагрузиться, дыша свежим воздухом.

Маленькие городки с историей

Украина богата на старинные городки, которые скрывают настоящие архитектурные и исторические сокровища, но при этом не переполнены туристами и дорогими заведениями.

Почему бюджетно? Доехать до небольших городов дешевле. Вместо отеля выбирайте частные усадьбы, хостелы или арендуйте комнату у местных жителей. Питаться можно в недорогих кафе, на рынках или готовить самостоятельно. Многие музеи имеют доступные цены или бесплатный вход в определенные дни.

Чем заняться? Прогуляйтесь по старинным улочкам, посетите местные церкви, замки (даже руины имеют свое очарование), небольшие краеведческие музеи. Пообщайтесь с местными, узнайте легенды и попробуйте региональные блюда.

Велопутешествие на велосипеде

Если вы любите активный отдых, велопутешествие - это идеальный вариант для бюджетного уикенда.

Почему бюджетно? Нет расходов на топливо или билеты. Можно взять с собой все необходимое (палатку, еду) и останавливаться в кемпингах или диких местах.

Чем заняться? Заранее проложите маршрут по живописным дорогам или лесным тропам. Исследуйте соседние села, заедьте к небольшим достопримечательностям. Это не только экономно, но и полезно для здоровья.

Отдых у воды

Лето - лучшее время для отдыха у воды. Даже если море далеко, всегда можно найти речку, озеро или водохранилище.

Почему бюджетно? Добраться до местных водоемов, как правило, недорого. Вместо аренды лежаков, возьмите полотенце. Питание - собственные запасы или недорогие кафе.

Чем заняться? Загорайте, купайтесь, читайте книгу, устройте игры на пляже. Это отличный способ расслабиться и восстановить силы, не тратя много денег. Можно совместить с рыбалкой, если вы ее любите.

Путешествие к друзьям/родственникам в другой город

Если у вас есть друзья или родственники, живущие в другом городе, это отличная возможность совместить приятное с полезным.

Почему бюджетно? Самая большая статья экономии - это жилье, ведь вы можете остановиться у них. Дорога также будет относительно недорогой, если выбрать автобус или поезд. Вместе с хозяевами можно готовить еду, что также значительно сократит расходы.

Чем заняться? Ваши друзья или родственники, как местные жители, покажут вам город с другой стороны - нетуристические места, любимые заведения, скрытые дворики. Вы проведете время в хорошей компании и получите настоящие впечатления от жизни в новом для вас городе.