Монастырь в скале без куполов: почему стоит увидеть это мистическое место во Львовской области

Среди лесов и холмов Львовской области, в селе Розгирче, спрятано необычное место. Это скальный монастырь, вырубленный прямо в каменной породе. Здесь нет куполов, колоколов или позолоты. Но атмосфера - такая, что даже скептики на минуту замолкают.

Что это за место, откуда взялось, почему оно имеет особую силу и как туда добраться, рассказывает РБК-Украина .

Что это за место

Скальный монастырь в Розгирче - это древнее культовое сооружение, выдолбленное в камне. Он расположен прямо в скале на окраине села Розгирче Стрыйского района Львовской области.

Само здание, или точнее, система пещер, выглядит как настоящий лабиринт: вход, внутренняя часовня, кельи, вентиляционные отверстия. Три пещеры расположены на двух уровнях.

Исследователи предполагают, что монастырь был построен в XIII-XV веках. Но есть версии, что здесь могли быть языческие святилища еще до прихода христианства. А возле монастыря есть каменный храм Святого Николая, который возвели в 1888 году.

В 1990-х годах в Розгирче нашли еще одну изюминку - городище древнерусского периода, расположенное на одной из вершин хребта, в подножии которого вырублен скальный монастырь.

В городище сохранились следы оборонительных земляных валов, окружавших его по периметру. Исследования показали, что это - позднесредневековое укрепление XVI-XVII веков.

Само село Розгирче известно с 1460 года.

Что известно о монастыре

По преданию крестьян, монастырь был мужским. Вероятно, что его основателями были монахи, бежавшие из разрушенного в 1200 годах татарами Киева и других селений Киевской Руси. Выжившие монахи добрались до этих земель и, как считают исследователи, нашли неприметно-труднодоступное место и выдолбили в скалах свой монастырь.

Монахи вели молчаливый образ жизни, то есть не общались между собой. На праздники к ним могли приходить крестьяне, конечно же, с их разрешения.

Еще известно, что монахи продавали мед с пасеки, которая находилась недалеко, чтобы заработать деньги. Вокруг монастыря росли ягоды и грибы, которыми монахи питались.

Чем особенное это место

Это один из немногих скальных монастырей, сохранившихся в Украине. В монастыре - настоящая природная акустика: звук здесь ведет себя так, будто это продуманный храм. Никакого металла или кирпича - все вырезано вручную в известняке.

Некоторые туристы называют это место "украинским Петра" - настолько оно не похоже на типичные религиозные объекты.

Скальный монастырь в Розгирче (фото: Википедия)

Атмосфера, которую сложно описать

Монастырь не функционирует как религиозное учреждение, но он живет как место силы. Здесь оставляют записки, молятся, молчат.

Даже дети ведут себя необычно тихо. Все это создает ощущение остановившегося времени. А еще контакта с чем-то более глубоким, чем просто история.

Как добраться

Место расположения: село Розгирче, Львовская область, 12 км от Стрыя.

Как добраться: из Львова маршруткой или электричкой до Стрыя, далее - автобусом или автостопом до Розгирче. От центра села до монастыря - около 20 минут пешком.

Что еще посмотреть рядом

Река Стрый - побережье идеально подойдет для пикника или купания.

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