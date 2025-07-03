Блогерка рассказала, как отдохнуть на Канарских островах дешевле Турции и Египта

Хотя часто Канары ассоциируют с дорогим туризмом, на самом деле здесь можно провести бюджетный отпуск, если знать несколько хитростей. Блогер Мария Лысак поделилась собственным опытом и лайфхаками, которые помогут сэкономить на путешествии на Канары.

РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Марии Лысак рассказывает, как посетить знаменитый курорт дешевле других популярных туристических направлений.

Лансароте: жемчужина Атлантики с уникальным ландшафтом

Лансароте - один из восьми главных Канарских островов, принадлежащих Испании. Расположен он в Атлантическом океане неподалеку от северо-западного побережья Африки, занимая площадь около 845 квадратных километров.

На острове проживает примерно 156 тысяч человек, но каждый год сюда приезжают более двух с половиной миллионов туристов. Особенность Лансароте - уникальные вулканические ландшафты, которые создали уникальную атмосферу, напоминающую пейзаж другой планеты.

Здесь можно увидеть чёрные и белые пляжи, огромные лавовые поля, природные парки, а также оригинальную архитектуру, гармонично вписывающуюся в окружающую среду.

Лансароте - это сочетание белого песка и черного пепла (фото: Википедия)

Как добраться до Канарских островов недорого?

Одним из главных вопросов для экономных туристов является перелет. Самым удобным и наиболее доступным способом добраться до Лансароте является авиаперелет с территории Испании.

Стоимость билетов туда и обратно стартует примерно от 20 до 40 евро в одну сторону, что значительно дешевле, чем прямые рейсы из Украины или других стран.

Важно воспользоваться специальными инструментами для поиска билетов, например, "Google Flights", который позволяет отслеживать колебания цен и настроить оповещения о снижении стоимости.

Такой подход поможет найти наиболее выгодные предложения. Например, блогерша приобрела билеты на Лансароте всего за 45 евро в две стороны, что является очень выгодной ценой для такого направления.

На Лансароте есть развитая гостиничная инфраструктура (фото: скриншот Youtube.com/@mapa2sha)

Где лучше остановиться?

Выбор жилья - один из важнейших моментов при планировании отпуска. Лучшим вариантом для тех, кто хочет сэкономить, являются апартаменты, которые легко найти на сервисах вроде Airbnb.

Там можно арендовать жилье за примерно 50 евро за ночь на двоих, что гораздо выгоднее, чем большинство отелей. Если же вы предпочитаете отели, стоит искать их официальные сайты, ведь там часто бывают акционные предложения и цены ниже, чем на туристических агрегаторах.

Например, Лысак отмечает, что цена за ночь в отеле с "все включено" составляла около 110 евро. Для активного отдыха рекомендуется селиться ближе к центру острова - это позволит легко добраться до всех основных достопримечательностей.

Для тех, кто ищет спокойствия и тишины, стоит рассмотреть маленькие деревни. Однако лучше избегать столицы острова - города Арресифе, где туристическая атмосфера слабее, а жизнь больше похожа на обыденную.

На Лансароте виноград растет прямо в вулканическом пепле (фото: Википедия)

Советы для комфортного отдыха

Канарские острова отличаются от Испании на материке более низкими налогами, что делает цены на местные услуги и товары несколько доступнее. В то же время часть продуктов привозится с материка, поэтому их стоимость может быть немного выше.

Для удобного передвижения по острову стоит арендовать автомобиль - за четыре дня стоимость аренды вместе с топливом составила около 160 евро. Также необходимо иметь удобную обувь, поскольку для осмотра природных парков и вулканических маршрутов пешие прогулки могут быть длительными.

Из-за ветра, который часто дует на острове, рекомендуют иметь с собой легкую теплую одежду, даже летом. В целом отдых на двоих в течение пяти дней обошелся блогерке меньше чем в тысячу евро - это доказывает, что Канарские острова могут быть отличной бюджетной альтернативой популярным туристическим направлениям.