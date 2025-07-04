На каком этаже лучше всего жить в отеле: эксперты открыли очень важную деталь

Планируя отдых, большинство туристов сосредотачиваются на таких базовых вещах, как стоимость проживания, удобное расположение отеля, хорошие отзывы и фото интерьера. Однако один, казалось бы, незначительный момент часто остается без внимания - это выбор правильного этажа.

РБК-Украина со ссылкой на издание Express рассказывает, какой этаж является лучшим с точки зрения безопасности, тишины и удобства.

Почему не стоит заселяться на первый или второй этаж

Несмотря на удобный доступ к рецепции или ресторану, нижние этажи отелей имеют ряд недостатков. Прежде всего - это повышенный уровень шума с улицы, особенно в отелях, расположенных в центре города или у дорог.

Также существует риск несанкционированного доступа в номера через окна или балконы - именно первые два этажа чаще всего становятся объектами для злоумышленников.

Кроме того, на нижних этажах часто поселяют большие туристические группы, что создает постоянное движение в коридорах и дополнительный дискомфорт. Поэтому, даже если это экономно - учитывайте риски.

Почему самые высокие этажи - не всегда лучшие

Многие считают, что верхние этажи отеля - это эталон роскоши: красивые виды, меньше соседей, престиж. Но на практике такие номера могут оказаться не слишком удобными.

Во время аварий лифты часто перестают работать, а спуститься пешком с 10 или 15 этажа - задача не из легких. Также иногда именно на верхних этажах размещены технические помещения, что создает шум, или же Wi-Fi здесь работает нестабильно.

Поэтому прежде чем выбирать самый высокий уровень, стоит взвесить, действительно ли это соответствует вашим потребностям и комфорту.

Какая оптимальная высота

С третьего по шестой - именно эти этажи специалисты называют "золотой серединкой" для проживания в отеле. Они обеспечивают необходимый уровень конфиденциальности и защищены от случайных шумов с улицы или гостиничного холла.

Кроме того, такие этажи остаются достижимыми для спасателей в случае чрезвычайных ситуаций - например, при пожаре или отключении лифтов.

Лестницы пожарных машин обычно не достигают выше шестого этажа, поэтому в экстренных ситуациях важно иметь реальный путь эвакуации. К тому же из окон открывается приятный вид, без тени заборов или припаркованных авто.