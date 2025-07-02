Это неприятно шокирует: почему нельзя пользоваться средствами гигиены в отелях

Средства гигиены в отелях часто кажутся удобным и бесплатным бонусом для туристов. Но многие гости не задумываются о том, что баночки с мылом или шампунем могут создавать риски для здоровья и комфорта во время путешествий.

РБК-Украина со ссылкой на издание Express объясняет, почему не стоит пользоваться гостиничными средствами гигиены.

Почему не стоит брать средства гигиены в отелях

Бесплатные средства для душа и мытья в отелях часто выглядят привлекательно и создают впечатление свежести. Однако часто они являются повторно наполненными или совсем не соответствуют тому, что указано на упаковке.

Бывают случаи, когда баночки имеют поврежденные или отсутствуют пломбы, что свидетельствует о нарушении гигиенических норм. Некоторые отели экономят, используя дешевые аналоги вместо оригинальных продуктов или же не очищают контейнеры между гостями.

Такой подход создает потенциальную угрозу для здоровья и комфорта туристов. Особенно это касается бюджетных заведений, где вопрос экономии часто стоит на первом месте. Поэтому стоит быть бдительным и не полагаться на внешний вид упаковки.

Основные риски использования средств

Повторное наполнение контейнеров со средствами гигиены - распространенная практика, особенно в дешевых отелях. Часто контейнеры просто доливают, а не заменяют полностью, и при этом не проводят надлежащую очистку.

Это создает благоприятные условия для размножения бактерий и развития инфекций. Кроме того, средства могут менять свою консистенцию или запах, что свидетельствует о просроченности или хранении в неправильных условиях.

Туристы рискуют получить продукт, который не только не поможет, но и может нанести вред. Поэтому не стоит доверять только внешнему виду бутылочек или дорогому бренду на этикетке.

Важно обращать внимание на реальное состояние средств и, по возможности, использовать собственные гигиенические товары.

Гостиничные средства гигиены не всегда являются качественными (фото: Freepik)

Признаки, свидетельствующие о ненадежных средствах гигиены

Перед тем, как воспользоваться средствами гигиены в отеле, стоит внимательно осмотреть бутылочки. Поврежденные или отсутствующие пломбы - первый признак того, что продукт может быть опасным.

Если консистенция жидкости отличается от обычной или ее цвет вызывает сомнения, лучше воздержаться от использования. Неприятный или странный запах - еще один признак того, что средство хранилось неправильно или просрочено.

Липкие, грязные бутылки или неразборчивые этикетки, особенно рукописные, тоже свидетельствуют о некачественном товаре.

Если обнаружен любой из этих недостатков - не рискуйте своим здоровьем и откажитесь от таких средств. Лучше иметь собственный набор гигиенических средств в поездках, чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно.