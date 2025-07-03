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Бронируете жилье через соцсети? Вот 10 признаков мошенников, которые следует знать

Четверг 03 июля 2025 11:49
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Бронируете жилье через соцсети? Вот 10 признаков мошенников, которые следует знать Как избежать рисков при бронировании жилья в соцсетях (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

В современном мире социальные сети стали не только источником вдохновения, но и платформой для бронирования жилья. Но вместе с развитием этого удобства выросло и количество мошенников, которые маскируются под честных владельцев.

РБК-Украина дает десять советов, которые помогут избежать обмана при бронировании через соцсети.

Подозрительные ссылки в профиле

Если вместо четкой информации о ценах, адресе или даты доступности вам предлагают перейти по ссылке в шапке профиля - это сигнал опасности.

Часто после перехода на такие сайты блокируют Instagram или получают доступ к банковским данным. Не переходите по непонятным ссылкам, даже если страница выглядит привлекательно.

Нереалистично низкие цены

Если цена аренды значительно ниже средней на рынке - например, дешевле на 50-70%, это должно насторожить.

Мошенники часто заманивают клиентов привлекательной стоимостью, которая выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой. Слишком низкая цена - первый признак обмана.

Свежесозданная страница

Мошеннические аккаунты обычно существуют недолго: их быстро блокируют. Если страница создана совсем недавно и имеет мало постов - стоит внимательно ее проверить. Этот фактор стоит анализировать вместе с другими признаками фейковости.

Украденный или поддельный контент

Многие фейковые аккаунты воруют фото в реальных профилях отелей или генерируют картинки искусственным интеллектом.

Такие изображения выглядят неестественно - слишком "глянцево" или больше похожи на рисунок. Стоит обращать внимание на качество фото и их источники.

Сомнительные подписчики

Количество подписчиков - больше не показатель достоверности. Купить ботов можно за копейки, и они не создают никакой активности. Откройте раздел "Подписки" - если там только пустые аккаунты без фото и истории, это - тревожный сигнал.

Бронируете жилье через соцсети? Вот 10 признаков мошенников, которые следует знатьАренда жилья через соцсети - это рискованная операция (фото: Pexels)

Отметки на фото

Обратите внимание, отмечают ли пользователи этот профиль в своих фото или сторис. Если нет ни одного реального обозначения от клиентов - стоит насторожиться. Можно даже написать тем, кого отмечали, чтобы проверить подлинность их опыта.

Псевдоотзывы

Мошенники часто копируют чужие отзывы или сторис с других аккаунтов. Однако если аккаунт с отзывом не кликабельный - это фейк. На честных страницах отзывы всегда ведут к реальным профилям.

Несоответствующая информация

Часто в описании объекта пишут о сауне, бассейне или караоке, но ни одного фото этих удобств нет. Такое несоответствие - типичный признак фейкового предложения. Если есть сомнения - лучше запросить подтверждение в виде актуальных фото.

Неправдивое расположение

На фото - Альпы, а вам говорят, что это Карпаты? Или пальмы с Бали, которые выдают за Закарпатье? Обязательно просите геолокацию жилья и сверяйте пейзажи - мошенники часто публикуют изображения из других стран.

Отсутствие контактов

Если в профиле нет номера телефона, почты или ссылки на Booking или Google Maps - это повод насторожиться. Даже если страница выглядит реалистично, отсутствие контактных данных - один из ключевых тревожных знаков.

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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Lifehacker и Trip Advisor.

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