Какого цвета должен быть туристический чемодан: нет, это не черный

Выбрать надежный и функциональный дорожный чемодан - непростая задача. Обычно акцент делают на материал корпуса, вместительность или наличие колесиков. Однако не менее важно учитывать и цвет.
РБК-Украина объясняет, какой цвет чемодана лучше всего выбрать, чтобы путешествие прошло спокойно и без лишних хлопот.
Выбирая чемодан, стоит отдавать предпочтение насыщенным оттенкам, которые сразу бросаются в глаза. Они помогают быстро найти свою сумку среди десятков похожих на ленте выдачи или в багажном отсеке автобуса.
Особенно популярны такие цвета, как желтый, салатовый, бирюзовый или ярко-красный. Не менее интересно выглядят принтованные модели с узорами, надписями или изображениями животных.
Такой чемодан выполняет двойную функцию: улучшает настроение и делает багаж узнаваемым. К тому же, он прекрасно смотрится на фото - идеальный аксессуар для Instagram.
Долгое время считалось, что темные цвета более практичны - мол, они меньше пачкаются. Однако современные чемоданы изготавливают из материалов, которые легко очищаются - например, из ABS-пластика или прочного текстиля с водоотталкивающей пропиткой.
Поэтому даже белая или светло-розовая модель сможет служить годами без потери вида. Темный чемодан, хотя и выглядит сдержанно, легко теряется среди других.
Вместо того чтобы маскировать багаж, лучше наоборот - сделать его ярким и заметным. В результате вы получите и удобство, и удовольствие от путешествия.
Если у вас уже есть темный чемодан, и покупать новый нет необходимости, не расстраивайтесь. Приобретите яркий чехол с узором - это изменит внешний вид вещи за несколько секунд. Такие чехлы часто имеют изображения городов, животных, абстракций или природы, что позволяет придать чемодану индивидуальность.
Помимо эстетики, чехол защищает от царапин, грязи и износа во время транспортировки. Его легко одевать, снимать и стирать - удобство на высоте. Благодаря этому решению даже обычный чемодан приобретет новый вид и функциональность.
Главное - помнить, что чемодан должен быть не только удобным, но и заметным. Яркий цвет помогает избежать путаницы и потери вещей, а еще задает настроение на весь отдых.
Визуальная привлекательность также играет роль - красивый чемодан дополняет стиль путешественника. Не бойтесь экспериментов: цветные чехлы, наклейки или даже ленты - все это сделает вашу поездку более комфортной.
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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Lifehacker и Trip Advisor.