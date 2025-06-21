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"Красные флажки": 5 признаков сомнительного отеля, где точно не надо останавливаться

Суббота 21 июня 2025 15:29
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"Красные флажки": 5 признаков сомнительного отеля, где точно не надо останавливаться Как не выбрать плохой отель при заказе (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Даже тщательно планируя отпуск, туристы иногда становятся жертвами недобросовестных владельцев отелей. Чтобы избежать неприятных ситуаций, стоит обращать внимание на определенные признаки.

РБК-Украина со ссылкой на издание Express рассказывает о "тревожных звоночках", которые легко услышать еще до прибытия в отель.

Отели возле аэропорта

Отели возле аэропортов часто кажутся удобным выбором, особенно когда вылет рано утром. Однако опытные путешественники считают их переоцененными и не слишком привлекательными. Такие номера обычно имеют стерильный вид, лишены атмосферы и уюта.

Вы теряете шанс провести последнюю ночь в приятной обстановке, попробовать местную кухню или увидеть что-то интересное. Если вылет не слишком ранний, стоит выбрать что-то ближе к центру или с большей аутентичностью.

Подозрительно дешевые "все включено"

Невероятно низкая цена на курорты с "все включено" - это серьезный сигнал опасности. Часто за таким заманчивым предложением скрывается низкое качество обслуживания, несвежая еда и напитки, разбавленные водой.

В отзывах можно увидеть жалобы на гигиену, однообразие блюд и отмененные развлечения. Если только четверть отзывов являются положительными - это плохой знак. Стоит внимательно читать мнения других туристов и не гнаться за дешевизной.

Придорожные отели на окраинах

Отели вдоль трасс кажутся удобными и недорогими, однако часто приносят больше проблем, чем пользы. Шум от дорог, плохая звукоизоляция и отсутствие инфраструктуры портят впечатление.

Туристы, не знакомые с местностью, рискуют оказаться вдали от интересных локаций и ресторанов. Такие отели не создают ощущение отпуска, скорее напоминают остановку в дороге. К тому же добирание к достопримечательностям может превратиться в ежедневную мороку.

&quot;Красные флажки&quot;: 5 признаков сомнительного отеля, где точно не надо останавливатьсяВыбор отеля в чужом городе - это всегда лотерея (фото: Pexels)

Отели, где идет ремонт

Часто отели умалчивают или преуменьшают масштаб ремонтных работ. На сайте может быть указано, что работы "минимальные", но по факту половина удобств недоступна. Шум, пыль и закрытые зоны - то, что ждет туриста с самого утра.

Чтобы избежать этого, следует напрямую связываться с администрацией и задавать четкие вопросы. Неопределенные или уклончивые ответы - повод задуматься.

Удивительно дешевое жилье в престижном районе

Отели со слишком низкими ценами в престижных районах могут скрывать много неприятных сюрпризов. Часто за привлекательным фасадом скрываются старые номера, плохой сервис или скрытые дополнительные платежи.

Отсутствие ремонта из прошлого века и равнодушие персонала - частые проблемы в таких заведениях. Неопытные туристы легко попадают в ловушку яркой рекламы. Если цена выглядит слишком привлекательной, стоит проверить все детали дважды.

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