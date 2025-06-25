Каждый, кто планирует путешествие, надеется найти выгодный авиабилет. Ценовой мониторинг, подписка на распродажи и раннее бронирование - стандартные стратегии, но настоящим ключом к экономии могут стать правильные дни вылета.

РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Mail рассказывает о полезных лайфхаках, способных принести заметную экономию на покупке билетов.

Какие самые выгодные дни для полетов

По данным эксперта Доун Морвуд, совладелицы "Cheap Deals Away", самыми бюджетными днями для вылета считаются вторник и среда. В это время спрос снижается, ведь большинство хочет летать в выходные, что автоматически повышает цены на субботу и воскресенье.

Преимущественно туристы бронируют билеты на конец недели, поэтому авиакомпании поднимают тарифы именно на эти дни. Если вам удается быть гибким с датами, стоит проверить стоимость билета минимум на три дня - и обычно середина недели дает те же маршруты, но дешевле.

Также эксперт дискутирует популярное представление о раннем бронировании. Многие люди бронируют билеты за 8-10 месяцев вперед, думая, что это оптимальный путь к экономии.

Но часто случается, что за несколько недель до вылета цена снижается на сотни долларов. Да, динамическое ценообразование зависит от спроса: если спрос меньше, стоимость билета может снизиться даже ближе к дате вылета.

Это значит, что раннее бронирование не всегда гарантирует самые выгодные условия - стоит следить за изменениями цен.

Определенные лайфхаки могут значительно снизить цены на билеты (фото: Freepik)

Когда лучше бронировать цветы

Хотя середина недели часто дешевле, слишком позднее бронирование тоже имеет риски. Если ждать до последнего, можно не только попасть на "чрезмерно завышенные" тарифы, но и столкнуться с ограниченной доступностью мест

А также - с низким выбором с точки зрения дат и мест в салоне. В конце концов - и в отелях или трансфере цены могут быть выше, а выбор - ограничен.

Эксперт рекомендует такие временные рамки:

Для коротких рейсов в Европу - бронировать за 6-8 недель до вылета.

Для длительных путешествий (long-haul) - за 8-12 недель.

Такие сроки позволяют оптимально совместить доступную цену, варианты мест в самолете и достаточное время на подготовку к поездке. Если же вы нашли выгодный билет во вторник или среду в нужную дату - не медлите с бронированием.

Именно в этом сочетании - середина недели + правильное расстояние до даты путешествия - и скрывается секрет выгодного перелета.

Такие рекомендации помогают сделать перелет более доступным, даже без ежедневных мониторингов цен или подписок на распродажи.

Главное - быть немного гибким и ориентироваться на середину недели. Если совместить это с оптимальным временем бронирования, можно не только снизить расходы, но и подготовить поездку без стресса.