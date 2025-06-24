Проверьте свой загранпаспорт: с каким сроком действия не впустят в разные страны

Планируя путешествие за пределы Украины, важно знать, какие требования предъявляют другие страны к сроку действия загранпаспорта. Ведь даже если украинские пограничники разрешат выезд, другое государство может отказать во въезде из-за несоответствия документов.

РБК-Украина объясняет, сколько должен действовать паспорт, чтобы пересечь границу, как избежать проблем и когда стоит оформить новый документ.

Какой срок действия загранпаспорта нужен в 2025 году

В большинстве стран действует универсальное правило: паспорт должен быть действительным не менее 6 месяцев на момент въезда. Это обеспечивает безопасность путешественника в случае непредвиденных обстоятельств или задержек. В то же время некоторые государства имеют свои особые требования:

Шенгенская зона (Польша, Германия, Франция и т.д.) - паспорт должен действовать минимум 3 месяца после выезда из зоны.

- паспорт должен действовать минимум 3 месяца после выезда из зоны. США, Канада - рекомендуется иметь еще 6 месяцев действия, хотя для Украины могут действовать исключения.

- рекомендуется иметь еще 6 месяцев действия, хотя для Украины могут действовать исключения. Великобритания - документ должен быть действующим в течение всего пребывания.

- документ должен быть действующим в течение всего пребывания. Турция, Египет, ОАЭ и другие страны Азии и Ближнего Востока - обязательно 6 месяцев до завершения.

- обязательно 6 месяцев до завершения. Грузия - паспорт должен действовать не менее 90 дней после возвращения.

Другие требования к паспорту, кроме срока действия

Срок действия - не единственный критерий для допуска к путешествию. Важно обратить внимание и на другие детали:

Страницы для штампов: убедитесь, что в паспорте есть достаточно места для виз и отметок. Некоторые страны требуют чистую страницу.

Состояние документа: порванные, размытые или испорченные страницы делают паспорт недействительным. Примечания, детские рисунки или царапины могут стать причиной отказа во въезде.

Актуальные персональные данные: после смены фамилии, имени или других данных нужно обновить паспорт в течение 30 дней.

Загранпаспорт сейчас стал основным документом для миллионов украинцев (фото: Getty)

Когда нужно менять загранпаспорт

Менять документ следует заблаговременно, чтобы избежать неприятностей перед поездкой. Рекомендуемый срок - за 6-9 месяцев до завершения действия паспорта. Это позволит:

избежать задержек из-за большого количества заявлений в сезон,

спокойно оформить визу или купить билеты,

не получить отказ во въезде в другую страну.

Помните: лучше проверить документ до бронирования жилья или билетов.

Что делать, если срок действия документа подходит к концу

Если до завершения действия осталось менее 6 месяцев - путешествовать опасно. Некоторые страны могут не впустить вас даже при наличии билетов и визы.

Также пограничники Украины могут отказать в выезде, если документ не перекрывает полностью период запланированного путешествия. В таком случае лучше не рисковать, а оформить новый паспорт. Это сохранит нервы, средства и ваш отдых.

Совет напоследок: перед каждой поездкой обязательно проверяйте не только срок действия паспорта, но и его состояние, чистоту страниц и соответствие личных данных. Это поможет избежать лишних проблем и обеспечить безопасное и приятное путешествие.