Проверьте свой загранпаспорт: с каким сроком действия не впустят в разные страны
Планируя путешествие за пределы Украины, важно знать, какие требования предъявляют другие страны к сроку действия загранпаспорта. Ведь даже если украинские пограничники разрешат выезд, другое государство может отказать во въезде из-за несоответствия документов.
РБК-Украина объясняет, сколько должен действовать паспорт, чтобы пересечь границу, как избежать проблем и когда стоит оформить новый документ.
Какой срок действия загранпаспорта нужен в 2025 году
В большинстве стран действует универсальное правило: паспорт должен быть действительным не менее 6 месяцев на момент въезда. Это обеспечивает безопасность путешественника в случае непредвиденных обстоятельств или задержек. В то же время некоторые государства имеют свои особые требования:
- Шенгенская зона (Польша, Германия, Франция и т.д.) - паспорт должен действовать минимум 3 месяца после выезда из зоны.
- США, Канада - рекомендуется иметь еще 6 месяцев действия, хотя для Украины могут действовать исключения.
- Великобритания - документ должен быть действующим в течение всего пребывания.
- Турция, Египет, ОАЭ и другие страны Азии и Ближнего Востока - обязательно 6 месяцев до завершения.
- Грузия - паспорт должен действовать не менее 90 дней после возвращения.
Другие требования к паспорту, кроме срока действия
Срок действия - не единственный критерий для допуска к путешествию. Важно обратить внимание и на другие детали:
Страницы для штампов: убедитесь, что в паспорте есть достаточно места для виз и отметок. Некоторые страны требуют чистую страницу.
Состояние документа: порванные, размытые или испорченные страницы делают паспорт недействительным. Примечания, детские рисунки или царапины могут стать причиной отказа во въезде.
Актуальные персональные данные: после смены фамилии, имени или других данных нужно обновить паспорт в течение 30 дней.
Загранпаспорт сейчас стал основным документом для миллионов украинцев (фото: Getty)
Когда нужно менять загранпаспорт
Менять документ следует заблаговременно, чтобы избежать неприятностей перед поездкой. Рекомендуемый срок - за 6-9 месяцев до завершения действия паспорта. Это позволит:
- избежать задержек из-за большого количества заявлений в сезон,
- спокойно оформить визу или купить билеты,
- не получить отказ во въезде в другую страну.
Помните: лучше проверить документ до бронирования жилья или билетов.
Что делать, если срок действия документа подходит к концу
Если до завершения действия осталось менее 6 месяцев - путешествовать опасно. Некоторые страны могут не впустить вас даже при наличии билетов и визы.
Также пограничники Украины могут отказать в выезде, если документ не перекрывает полностью период запланированного путешествия. В таком случае лучше не рисковать, а оформить новый паспорт. Это сохранит нервы, средства и ваш отдых.
Совет напоследок: перед каждой поездкой обязательно проверяйте не только срок действия паспорта, но и его состояние, чистоту страниц и соответствие личных данных. Это поможет избежать лишних проблем и обеспечить безопасное и приятное путешествие.
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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Visit Ukraine и Trip Advisor.