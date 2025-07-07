В какой стране нельзя умирать и при чем здесь древний вирус

Почему в Лонгьире запрещено умирать?

Причина такого необычного правила кроется в климате Арктики, где расположен Лонгъир. Городок находится в зоне вечной мерзлоты, что означает, что почва остается замороженной в течение всего года. Эта особенность создает серьезные проблемы для традиционного захоронения.

"Из-за вечной мерзлоты тела, захороненные в земле, практически не разлагаются. Это не только создает проблему с ограниченным пространством на кладбище, но и несет потенциальную угрозу для здоровья населения", - объясняет специалист по арктической биологии, доктор Элиас Андерсен.

Наиболее ярким примером этой угрозы является история кладбища Лонгъира. Последний раз захоронения здесь осуществлялись в 1950-х годах. Но самый известный случай, который подтвердил правильность такого подхода, произошел с телами, которые умерли от пандемии испанского гриппа в октябре 1918 года. Речь идет о нескольких молодых шахтерах, в возрасте от 18 до 29 лет, которые прибыли на архипелаг в поисках заработка.

Из-за уже установленной тогда в Норвегии практики глубокого захоронения (около двух метров) и сурового климата, тела были помещены в глубоко промерзшую почву. Местные жители, напуганные распространением болезни, хотели быть уверенными, что тела не "всплывут" и не станут источником заразы.

На кладбище Лонгъира не хоронят с 1950-х годов (фото: Facebook/Longyearbyen Lokalstyre/Jorunn Tove Høiland)

Почти через 80 лет, в 1998 году, группа международных ученых во главе с медицинским географом доктором Кирсти Данкан начала амбициозный проект. Их цель состояла в том, чтобы исследовать останки жертв "испанки", похороненных в вечной мерзлоте, в надежде найти образцы неповрежденного вируса.

Идея заключалась в том, что низкие температуры могли законсервировать вирус, что позволило бы изучить его генетическую структуру до мутаций, которые он претерпел в последующие десятилетия.

Исследователи осторожно эксгумировали тела семи шахтеров. Они работали под специальной надувной палаткой для обеспечения безопасности и приватности, используя специализированное оборудование для работы с мерзлым грунтом. Даже несмотря на то, что некоторые гробы оказались ближе к поверхности, чем ожидалось, и не полностью находились в зоне вечной мерзлоты, образцы все же были собраны.

Запрет на захоронение имеет еще и научную подоплеку (фото: Facebook/Longyearbyen Lokalstyre/Jorunn Tove Høiland)

Анализ тканей показал, что вирус испанского гриппа действительно сохранился в неповрежденном состоянии. Это открытие стало настоящим прорывом в понимании вирусологии и пандемий. Это позволило ученым реконструировать геном вируса 1918 года, что является неоценимым для разработки новых вакцин и стратегий борьбы с будущими пандемиями гриппа.

Вместе с тем это исследование не только расширило научные знания, но и стало окончательным подтверждением правильности решения Лонгъира запретить захоронения на своем кладбище. Риск высвобождения древних, потенциально опасных патогенов из неразложившихся тел был слишком высоким, чтобы его игнорировать.

В Лонгьире установили жесткие правила, которые касаются смерти людей (фото: Facebook/Longyearbyen Lokalstyre/Jorunn Tove Høiland)

Правила жизни и смерти

Учитывая эти обстоятельства, власти Лонгъира приняли решение, которое действует и по сей день.

Поэтому, если человек серьезно болеет или его состояние указывает на неизбежную смерть, его немедленно транспортируют самолетом на материковую часть Норвегии. Там он получает медицинскую помощь, а в случае смерти - захоронение.

А вот местное кладбище уже давно не используется для новых захоронений. Даже урны с кремированным прахом здесь не хоронят из-за риска, что дикие животные могут их раскопать.

Интересно, что кроме запрета умирать, существуют неформальные ограничения и на рождение детей. Женщинам рекомендуется покидать Лонгъир за несколько недель до родов, чтобы родить на материке. Это связано с ограниченными медицинскими ресурсами и суровыми условиями жизни на архипелаге.

Лонгьир не один в "запрете на смерть"

Хотя Лонгъир является самым известным примером, подобные "запреты на смерть" иногда возникали и в других местах, хотя и по другим причинам.

Например - остров Ицукушима в Японии, известный своим грандиозным святилищем Ицукушима, что "плавает" в воде во время прилива. Этот остров является одним из самых святых мест в синтоизме (традиционной японской религии).

Синтоизм придает большое значение чистоте (кегарэ) и загрязнению (харэ). Смерть, как и рождение, считается источником ритуального загрязнения. Чтобы сохранить абсолютную чистоту Ицукушимы и его святилищ, издавна существовал строгий обычай, запрещающий любую смерть или рождение на острове.

Так, беременных женщин отправляли на материк, чтобы они рожали там. Люди, которые были при смерти, также должны были покинуть остров. Даже если кто-то неожиданно умирал на Ицукушими, его тело немедленно вывозили, а местность подвергали очистке. Кладбищ на острове не было и нет.

В отличие от сакральной основы в Японии, "запреты на смерть" в некоторых городах Франции и Италии имели чисто прагматический, а порой и комический характер. Они не были давними традициями, а скорее временными или символическими юридическими актами, изданными мэрами.

Чаще всего такие "запреты" появлялись, когда местные кладбища были переполнены, и не было места для новых захоронений. Мэры, столкнувшись с этой проблемой и нехваткой финансирования или разрешений на расширение, прибегали к таким экстравагантным мерам, чтобы привлечь внимание властей или заставить граждан кремировать своих умерших.

Иногда запреты были реакцией на медлительность бюрократической машины, которая затягивала выдачу разрешений на строительство новых погребальных сооружений.

А самое интересное, что некоторые мэры использовали "запреты на смерть" даже как своеобразную форму протеста, чтобы высмеять центральное правительство или местные власти, которые не предоставляли необходимых ресурсов.

Например, в 2000 году мэр города Ле-Лаванду на Французской Ривьере издал указ, "запрещающий умирать" на муниципальной территории, мотивируя это тем, что на местном кладбище "нет больше места". Указ был, конечно, символическим, но привлек значительное внимание к проблеме.

Мэр итальянского муниципалитета Кастильоне-дель-Лаго в 2012 году также издал "запрет на смерть" из-за полного отсутствия места на кладбище.

Однако случай Лонгъира остается уникальным из-за его постоянного характера и обоснования сугубо практическими соображениями, отражающими борьбу человека с экстремальными условиями природы. Этот город является живым примером того, как природа может диктовать свои правила даже в самых важных аспектах человеческой жизни.