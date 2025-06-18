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7 необычных способов приветствия в разных странах, которые поразят иностранцев

Среда 18 июня 2025 13:07
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7 необычных способов приветствия в разных странах, которые поразят иностранцев Какие странные традиции поздравления есть в разных странах (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Во всем мире люди здороваются очень по-разному - и некоторые из этих способов могут удивить. От высунутого языка в Тибете до соприкосновения носами в Новой Зеландии - каждый жест несет в себе глубокий культурный смысл.

РБК-Украина собрало 7 самых оригинальных способов поздороваться из разных стран.

Новая Зеландия

У маори, коренного народа Новой Зеландии, есть приветствие "хонги", заключающееся в касании носами и лбами. Это символ обмена "ха" - дыханием жизни, объединяющим людей духовно.

Хонги является частью официальных церемоний и воспринимается как большая честь. Участие в этом ритуале означает принятие в сообщество маори и глубокое уважение к их культуре.

Тибет

В Тибете высунутый язык - это вовсе не насмешка, а искренняя демонстрация добрых намерений. Такой жест возник как способ доказать, что человек не является воплощением жестокого правителя с черным языком.

Сегодня он является частью ежедневной культуры, которая вызывает улыбку и устанавливает дружескую атмосферу. Хотя для туристов это кажется странным, местные жители относятся к этому совершенно естественно.

7 необычных способов приветствия в разных странах, которые поразят иностранцевТак приветствуют в Тибете (фото: YouTube/Learn English by Pocket Passport)

Таиланд

Традиционное приветствие в Таиланде - "вай" - символизирует мир и уважение. Человек складывает руки ладонями друг к другу и слегка наклоняет голову, что свидетельствует об отсутствии оружия.

Высота расположения рук и глубина поклона зависят от возраста, статуса и уровня уважения. "Вай" - это также форма культурного взаимопонимания, которую изучают даже иностранцы.

Индия

Жест "намасте" означает "божественное во мне приветствует божественное в тебе". Человек складывает ладони на уровне груди и немного склоняет голову, что выражает уважение и благодарность.

Этот жест широко используется в Индии не только как приветствие, но и во время прощания, молитвы и занятий йогой. Он воплощает философию уважения к каждой душе, независимо от возраста или статуса.

7 необычных способов приветствия в разных странах, которые поразят иностранцевЖест "намасте" (фото: Freepik)

Гренландия

Гренландское приветствие "кунику" заключается в том, что человек прижимает нос и верхнюю губу к щеке или лбу близкого. В этот момент он вдыхает запах другого человека - жест глубокой привязанности.

Это приветствие используют только с теми, кого очень хорошо знаешь и любишь: членами семьи или партнером. Такое действие говорит больше, чем тысячи слов - это забота в искренней форме.

Филиппины

На Филиппинах жест "мано по" означает уважение к старшим. Младший человек берет руку старшего и прижимает ее тыльной стороной к своему лбу - будто впитывает мудрость.

Такой ритуал глубоко укоренен в филиппинской культуре и семейных связях. Это не просто приветствие, а способ научить младших уважению к традициям и старшему поколению.

7 необычных способов приветствия в разных странах, которые поразят иностранцевЖест "мано по" (фото: YouTube/Learn English by Pocket Passport)

Япония

В Японии традиционное приветствие - это поклон "одзиги", глубина которого зависит от уровня уважения. Чем глубже наклон, тем больше уважения выражается собеседнику.

Поклоны также используются для извинений и благодарности, что делает этот жест универсальным в японской культуре. Этот обычай изучают с детства и соблюдают даже в современной деловой среде.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Live Science, Lifehacker, информация из Википедии.

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