Экотуризм в Карпатах: лучшие села, где можно почувствовать аутентичную атмосферу

Криворивня - сердце гуцульской культуры

Это село известно своей историей, фестивалями и сохраненной гуцульской архитектурой. Здесь снимали культовые фильмы, работают музеи, а усадьбы принимают гостей, используя экологические подходы.

Село Криворивня (фото: Википедия)

Гуцульская хата-гражда (музей) - место съемок фильма "Тени забытых предков"

Космач - столица ремесел

Гончарство, ткачество, лижникарство - здешние мастера передают традиции из поколения в поколение. Во многих усадьбах есть сертификаты экологической ответственности, а туристы могут принять участие в мастер-классах и попробовать органические продукты.

Космач (фото: Википедия)

Михаил Дидышин на пороге основанного им в 1970-х годах музея Олексы Довбуша (фото: Википедия)

Ясиня - у подножия Говерлы

Село привлекает не только горами, но и экомаршрутами. Местные хозяева обустроили усадьбы с альтернативной энергетикой, поэтому отдых здесь - максимально экологичный.

Ясиня с горы Шурева Буковина (фото: Википедия)

Типичные ландшафты Ясиня (фото: Википедия)

Нижнее Селище - с французским шармом

Здесь производят натуральные сыры, соки, мясные изделия. Кооперативы создают новые рабочие места, а туристы могут увидеть производство собственными глазами и принять участие в дегустациях.

В селе (фото: Википедия)

Селиская сыроварня (фото: Википедия)

Изки - бренд устойчивого отдыха

Эко-курорт с биодизайном, солнечными панелями и собственным сырным производством. Здесь заботятся о переработке отходов и живут по принципу "природа превыше всего".

Изки (фото: Википедия)

Совет путешественникам

Планируя путешествие в Карпаты, выбирайте села, которые поддерживают устойчивое развитие. Так вы не только получите аутентичный опыт, но и поможете сохранить уникальную природу для следующих поколений.