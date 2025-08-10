Экотуризм в Карпатах: лучшие села, где можно почувствовать аутентичную атмосферу

Карпаты - это не только горы, реки и свежий воздух. Здесь есть села, которые стали примером того, как можно принимать туристов, развивать экономику и одновременно не вредить природе. Устойчивый туризм, экоинициативы, локальные продукты и аутентичность - вот их рецепт успеха.
Какие карпатские села показывают, что можно гармонично совместить туризм, экологию и развитие местных общин, рассказывает РБК-Украина.
Это село известно своей историей, фестивалями и сохраненной гуцульской архитектурой. Здесь снимали культовые фильмы, работают музеи, а усадьбы принимают гостей, используя экологические подходы.
Село Криворивня (фото: Википедия)
Гуцульская хата-гражда (музей) - место съемок фильма "Тени забытых предков"
Гончарство, ткачество, лижникарство - здешние мастера передают традиции из поколения в поколение. Во многих усадьбах есть сертификаты экологической ответственности, а туристы могут принять участие в мастер-классах и попробовать органические продукты.
Космач (фото: Википедия)
Михаил Дидышин на пороге основанного им в 1970-х годах музея Олексы Довбуша (фото: Википедия)
Село привлекает не только горами, но и экомаршрутами. Местные хозяева обустроили усадьбы с альтернативной энергетикой, поэтому отдых здесь - максимально экологичный.
Ясиня с горы Шурева Буковина (фото: Википедия)
Типичные ландшафты Ясиня (фото: Википедия)
Здесь производят натуральные сыры, соки, мясные изделия. Кооперативы создают новые рабочие места, а туристы могут увидеть производство собственными глазами и принять участие в дегустациях.
В селе (фото: Википедия)
Селиская сыроварня (фото: Википедия)
Изки - бренд устойчивого отдыха
Эко-курорт с биодизайном, солнечными панелями и собственным сырным производством. Здесь заботятся о переработке отходов и живут по принципу "природа превыше всего".
Изки (фото: Википедия)
Совет путешественникам
Планируя путешествие в Карпаты, выбирайте села, которые поддерживают устойчивое развитие. Так вы не только получите аутентичный опыт, но и поможете сохранить уникальную природу для следующих поколений.
Вас также может заинтересовать:
Для написания этого материала были использованы следующие источники: Репортер, Википедия, сайт Союза сельского зеленого туризма Украины, WWF.