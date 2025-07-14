Этот европейский остров с высоты похож на отпечаток пальца: в чем феномен?

Уникальная система каменных стен

Остров Баленац имеет площадь всего 0,14 квадратных километров, однако на нем расположено около 23 километров каменных стен. Они образуют сложный рисунок, напоминающий отпечаток пальца человека.

Камни укладывали "по-сухому", без использования раствора, что способствовало разрушению стен со временем. Сегодня сохранились лишь отдельные фрагменты стен высотой примерно до одного метра. Такой метод строительства был типичным для сельских укреплений той эпохи.

Стены на острове покрывают всю его площадь (фото: скриншот Youtube.com/@sciencechannel)

История строительства и кладки

Исследователи датируют возведение стен XIX веком. Каменные укрепления имели вовсе не военное назначение, а были связаны с сельским хозяйством. По времени и способу кладки стены похожи на подобные сооружения на соседних островах архипелага.

Отсутствие раствора в кладке привело к тому, что большинство стен постепенно развалилось. Однако даже остатки этих сооружений дают представление о масштабе и мастерстве строительства.

Остров Баленац сверху (фото: скриншот Youtube.com/@sciencechannel)

Назначение стен

Главной целью возведения стен было защитить посевы от сильных морских ветров, которые могли уничтожить растения. Остров Баленац является каменистым, с бедной почвой, что затрудняет земледелие.

Именно поэтому соседний заселенный остров Каприе использовал Баленац для выращивания культур. Стены создавали своеобразные "коробки", которые уменьшали ветер и создавали благоприятные условия для роста растений. Подобная практика распространена в этом регионе, но на Баленаце она набрала особую густоту и размах.

Благодаря кладке без раствора стены постепенно разрушились (фото: скриншот Youtube.com/@sciencechannel)

Отсутствие обитателей и популярность

На самом острове Баленац никогда не было постоянных обитателей - он использовался исключительно для сельскохозяйственных нужд. Лишь недавно, благодаря фотографиям с высоты, остров стал популярным среди туристов и фотографов.

Уникальный вид в форме отпечатка пальца делает его привлекательным и загадочным. Сегодня Баленац - своеобразная визитная карточка хорватского архипелага Шибеник. Он демонстрирует, как природа и человеческая деятельность могут создать настоящее произведение искусства.