Цей європейський острів з висоти нагадує відбиток пальця: у чому феномен?

Унікальна система кам’яних стін

Острів Бальєнац має площу всього 0,14 квадратних кілометрів, проте на ньому розташовано близько 23 кілометрів кам’яних стін. Вони утворюють складний малюнок, що нагадує відбиток пальця людини.

Камені укладали "по-сухому", без використання розчину, що сприяло руйнуванню стін з часом. Сьогодні збереглися лише окремі фрагменти стін заввишки приблизно до одного метра. Такий метод будівництва був типовим для сільських укріплень тієї епохи.

Стіни на острові покривають усю його площу (фото: скриншот Youtube.com/@sciencechannel)

Історія будівництва та кладки

Дослідники датують зведення стін XIX століттям. Кам’яні укріплення мали зовсім не військове призначення, а були пов’язані з сільським господарством. За часом і способом кладки стіни схожі на подібні споруди на сусідніх островах архіпелагу.

Відсутність розчину в кладці призвела до того, що більшість стін поступово розвалилася. Проте навіть залишки цих споруд дають уявлення про масштаб і майстерність будівництва.

Острів Бальєнац зверху (фото: скриншот Youtube.com/@sciencechannel)

Призначення стін

Головною метою зведення стін було захистити посіви від сильних морських вітрів, які могли знищити рослини. Острів Бальєнац є кам’янистим, із бідним ґрунтом, що ускладнює землеробство.

Саме тому сусідній заселений острів Капріє використовував Бальєнац для вирощування культур. Стіни створювали своєрідні "коробки", що зменшували вітер і створювали сприятливі умови для росту рослин. Подібна практика поширена у цьому регіоні, але на Бальєнаці вона набрала особливої густоти і розмаху.

Завдяки кладці без розчину стіни поступово зруйнувалися (фото: скриншот Youtube.com/@sciencechannel)

Відсутність мешканців і популярність

На самому острові Бальєнац ніколи не було постійних мешканців - він використовувався виключно для сільськогосподарських потреб. Лише недавно, завдяки фотографіям з висоти, острів став популярним серед туристів і фотографів.

Унікальний вигляд у формі відбитка пальця робить його привабливим і загадковим. Сьогодні Бальєнац - своєрідна візитна картка хорватського архіпелагу Шибенік. Він демонструє, як природа і людська діяльність можуть створити справжній витвір мистецтва.