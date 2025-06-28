Бюджетные горы. Как отдохнуть в Карпатах по цене одного похода в ресторан: гайд для "зумеров"

Выберите доступную локацию

Дешевле всего отправляться туда, где уже развита туристическая инфраструктура, но нет бешеного наплыва гостей: Славское, Ворохта, Квасы, Буковецкий перевал, Шешоры.

Выбирайте локации с железнодорожным сообщением - это существенно сэкономит средства.

Продумайте ваш маршрут

Поезд + электричка. Самый выгодный вариант. Билеты заказывайте заранее, а для студентов есть приятный бонус - 50% скидка.

BlaBlaCar. Хорошо подходит, если отправляетесь компанией или готовы подстроиться под других водителей.

Жилье без переплат

Ищите бюджетные хостелы или усадьбы в селах - цены там колеблются от 250 гривен за одну ночь. Всегда уточняйте у владельцев жилья детали, поскольку некоторые ставят цену за целый коттедж или дом, а некоторые считают исключительно по количеству людей и готовы принимать даже небольшую компанию.

Сама цена зависит от многих факторов - расстояние от магазинов и ресторанов, наличие дополнительных услуг (трансфер, чаны, бассейн, джипы и прочее). Обычная комната для ночлега обойдется в меньшую цену, чем большая усадьба для компании с кучей аттракционов.

Если погода отличная, и вы хотите сэкономить на жилье, то есть альтернатива - палатка или кемпинг. Бесплатные стоянки есть в окрестностях Славского, Верховины, в долине Перкалабы.

Стоит просмотреть объявления не только на основных порталах, но и в Telegram-каналах, где хозяева предлагают жилье напрямую.

Совет: путешествуйте компанией. Это не только весело, но и позволяет сэкономить в поездке на некоторых вещах.

Питание: дешево и вкусно

Бюджетный вариант питания - это взять продукты быстрого приготовления с собой.

Это могут быть каши, супы, снеки, овощи, хлебцы, чай, фрукты. Если вы планируете путешествовать с палаткой или останавливаться в кемпинге, то берите с собой горелку и котелок, чтобы готовить самостоятельно.

Еще один совет - покупайте продукты у местных жителей. Это не только экономно, но и поддержка местной общине.

Минимум снаряжения - максимум пользы

Не берите с собой много вещей, особенно, если вы едете на 2-3 дня. Вам нужна теплая одежда для вечеров и ночи, дождевик, удобная обувь, аптечка, павербанк и фонарик (лучше всего брать налобный).

В телефоне установите офлайн-карты, поскольку интернет в горах есть не везде, а заблудиться можно очень легко.

Спланировать бюджетную поездку в горы на несколько дней абсолютно реально (фото: Freepik)

Не рискуйте

Соблюдайте все правила безопасности и тщательно проверяйте все условия, чтобы не оказаться в ливень где-то в горах.

Сообщите друзьям маршрут и дату возвращения

Загрузите приложение 112 UA - на случай чрезвычайной ситуации

Не отходите от туристических маршрутов без опыта или проводника

Ориентировочный маршрут на 2-3 дня

Если вы хотите получить максимум впечатлений за минимальный бюджет, вот ориентировочный маршрут, который не потребует больших затрат.

Например, можно отправиться на поезде до Ворохты - это удобная и доступная точка старта.

Оттуда начинается восхождение на Говерлу - самую высокую вершину Украины, которую покорить под силу даже начинающим с базовой физической подготовкой.

После подъема рекомендуем остаться на ночевку в кемпинге неподалеку (с собственной палаткой или в обустроенном палаточном лагере).

На следующий день можно спуститься в поселок Квасы, где есть минеральные источники, живописная природа и железнодорожная станция для удобного возвращения домой.

Такой маршрут охватывает самые яркие карпатские пейзажи, не требует дорогого снаряжения и подходит даже для новичков.

Общие расходы на поездку - в пределах 1500-2000 гривен и в эту стоимость входит транспорт, питание, базовое снаряжение и ночевка.