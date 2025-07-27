Амстердам на Дунае, украинские Альпы и город-призрак на паровозе: куда поехать, чтобы почувствовать себя в Европе

Есть в Украине города, где узкие улочки, трамвайные пути и старые вокзалы создают атмосферу европейского уюта. Некоторые из них имеют каналы, как в Брюгге или Амстердаме, другие - действующие узкоколейки, а иногда еще и уютные старые трамваи. Это украинские "малые Европы", которые часто остаются без внимания туристов. Но зря.
Какие города и поселки Украины напоминают европейские легендарные места, рассказывает РБК-Украина.
На Закарпатье, в долине между Карпатами, расположен город Рахов. В 20 веке он был важным железнодорожным узлом - именно здесь проложили горную узкоколейку для транспортировки леса.
Некоторые участки дороги сохранились и до сих пор используются в туристических маршрутах, в частности на направлении Велятино - Хмельник.
Что напоминает Европу:
Город в дельте Дуная, где улицами служат каналы. До сих пор часть жителей пользуется лодками вместо авто.
Город привлекает туристов не только своим водным бытом, но и старообрядческой культурой, рыбацкими избами и тишиной, которой не найти в больших городах.
Что напоминает Европу:
Львов - один из немногих украинских городов, где трамваи не просто ездят, а являются частью культурного ландшафта.
Первый трамвай здесь появился еще в 1880 году, и с тех пор сеть только расширяется.
Атмосфера старого города, брусчатка и трамвайные пути делают его похожим на Прагу, Краков или Вену.
Что напоминает Европу:
На Кировоградщине находится Гайворон - город, где еще недавно действовала последняя в Европе (!) паровозная узкоколейка.
Туристические рейсы на паровозе собирали толпы желающих почувствовать ностальгию по прошлому. Хотя регулярное движение остановлено, инициативы по восстановлению продолжаются.
Что напоминает Европу:
Сегодня - известный бальнеологический курорт, а в прошлом - город, где когда-то планировали трамвайное сообщение, как в Карловых Варах.
Хотя идея не была реализована, архитектура и атмосфера курорта до сих пор вызывают ощущение пребывания в европейском городке.
Что напоминает Европу:
Город на юге Одесской области, расположенный на Дунае, когда-то входил в состав Османской империи, Молдовы и Румынии.
Здесь можно найти узкие европейские улицы, исторические здания и даже остатки крепостной инфраструктуры.
В городе есть водный транспорт, а Дунай - настоящая водная артерия, что делает его украинским близнецом многих дунайских городов Центральной Европы.
Что напоминает Европу:
Вас также может заинтересовать:
Для написания этого материала были использованы следующие источники: Закарпатье туризм, I Love to Travel, Гард.City, Википедия, Отдых на все 100%.