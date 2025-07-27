Амстердам на Дунаї, українські Альпи та місто-привидз паровозом: куди поїхати, щоб відчути себе у Європі

Є в Україні міста, де вузькі вулички, трамвайні колії та старі вокзали створюють атмосферу європейського затишку. Деякі з них мають канали, як у Брюгге чи Амстердамі, інші - діючі вузькоколійки, а подекуди ще й затишні старі трамваї. Це українські "малі Європи", які часто залишаються поза увагою туристів. Та дарма.
Які міста та селища України нагадують європейські легендарні місця, розповідає РБК-Україна.
На Закарпатті, в долині між Карпатами, розташоване місто Рахів. У 20 столітті воно було важливим залізничним вузлом - саме тут проклали гірську вузькоколійку для транспортування лісу.
Деякі ділянки дороги збереглись і досі використовуються в туристичних маршрутах, зокрема на напрямку Велятино - Хмільник.
Що нагадує Європу:
Місто в дельті Дунаю, де вулицями слугують канали. До сьогодні частина мешканців користується човнами замість авто.
Місто приваблює туристів не тільки своїм водним побутом, а й старообрядницькою культурою, рибальськими хатками й тишею, якої не знайти у великих містах.
Що нагадує Європу:
Львів - одне з небагатьох українських міст, де трамваї не просто їздять, а є частиною культурного ландшафту.
Перший трамвай тут з’явився ще у 1880 році, і з того часу мережа лише розширюється.
Атмосфера старого міста, бруківка та трамвайні колії роблять його схожим на Прагу, Краків чи Відень.
Що нагадує Європу:
На Кіровоградщині знаходиться Гайворон - місто, де ще донедавна діяла остання в Європі (!) паровозна вузькоколійка.
Туристичні рейси паровозом збирали натовпи охочих відчути ностальгію за минулим. Хоча регулярний рух зупинено, ініціативи з відновлення тривають.
Що нагадує Європу:
Сьогодні - відомий бальнеологічний курорт, а в минулому - місто, де колись планували трамвайне сполучення, як у Карлових Варах.
Хоча ідея не була реалізована, архітектура й атмосфера курорту дотепер викликають відчуття перебування в європейському містечку.
Що нагадує Європу:
Місто на півдні Одещини, розташоване на Дунаї, колись входило до складу Османської імперії, Молдови та Румунії.
Тут можна знайти вузькі європейські вулиці, історичні будівлі й навіть залишки фортечної інфраструктури.
В місті є водний транспорт, а Дунай - справжня водна артерія, що робить його українським близнюком багатьох дунайських міст Центральної Європи.
Що нагадує Європу:
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Закарпаття туризм, I Love to Travel, Гард.City, Вікіпедія, Відпочинок на всі 100%.