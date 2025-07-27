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Амстердам на Дунаї, українські Альпи та місто-привидз паровозом: куди поїхати, щоб відчути себе у Європі

Українські міста, які вас вразять атмосферою Європи (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Є в Україні міста, де вузькі вулички, трамвайні колії та старі вокзали створюють атмосферу європейського затишку. Деякі з них мають канали, як у Брюгге чи Амстердамі, інші - діючі вузькоколійки, а подекуди ще й затишні старі трамваї. Це українські "малі Європи", які часто залишаються поза увагою туристів. Та дарма.

Які міста та селища України нагадують європейські легендарні місця, розповідає РБК-Україна.

Рахів - найвисокогірніше місто Європи з вузькоколійкою

На Закарпатті, в долині між Карпатами, розташоване місто Рахів. У 20 столітті воно було важливим залізничним вузлом - саме тут проклали гірську вузькоколійку для транспортування лісу.

Деякі ділянки дороги збереглись і досі використовуються в туристичних маршрутах, зокрема на напрямку Велятино - Хмільник.

Залізнична колія над Тисою в Рахові (фото: Вікіпедія)

Що нагадує Європу:

  • гірські пейзажі
  • історія Угорщини та Чехословаччини
  • дерев’яна архітектура і залізничний дух, схожий на Альпи.

Вилкове - українська Венеція

Місто в дельті Дунаю, де вулицями слугують канали. До сьогодні частина мешканців користується човнами замість авто.

Місто приваблює туристів не тільки своїм водним побутом, а й старообрядницькою культурою, рибальськими хатками й тишею, якої не знайти у великих містах.

Білогородський канал у Вилкові (фото: Вікіпедія)

Що нагадує Європу:

  • атмосфера Амстердама або Венеції, але в українському дусі.
  • Канали, дерев’яні містки, рибальські човни.

Львів - місто трамваїв і європейських фасадів

Львів - одне з небагатьох українських міст, де трамваї не просто їздять, а є частиною культурного ландшафту.

Перший трамвай тут з’явився ще у 1880 році, і з того часу мережа лише розширюється.

Атмосфера старого міста, бруківка та трамвайні колії роблять його схожим на Прагу, Краків чи Відень.

Площа Ринок (фото: Вікіпедія)

Що нагадує Європу:

  • стара архітектура
  • трамваї
  • вузькі вулиці
  • кав’ярні на кожному кроці.

Гайворон - місто вузькоколійки

На Кіровоградщині знаходиться Гайворон - місто, де ще донедавна діяла остання в Європі (!) паровозна вузькоколійка.

Туристичні рейси паровозом збирали натовпи охочих відчути ностальгію за минулим. Хоча регулярний рух зупинено, ініціативи з відновлення тривають.

Перегін Бершадь - Гайворон (фото: Вікіпедія)

Що нагадує Європу:

  • залізнична екзотика
  • індустріальна романтика
  • аналог німецьких регіональних ретро-поїздів

Трускавець - європейський курорт із трамвайною історією

Сьогодні - відомий бальнеологічний курорт, а в минулому - місто, де колись планували трамвайне сполучення, як у Карлових Варах.

Хоча ідея не була реалізована, архітектура й атмосфера курорту дотепер викликають відчуття перебування в європейському містечку.

Джерело "Юзя" (фото: Вікіпедія)

Що нагадує Європу:

  • вілли в стилі модерн
  • готелі початку 20 століття
  • парк із джерелами мінеральної води.

Ізмаїл - місто Дунаю і портової романтики

Місто на півдні Одещини, розташоване на Дунаї, колись входило до складу Османської імперії, Молдови та Румунії.

Тут можна знайти вузькі європейські вулиці, історичні будівлі й навіть залишки фортечної інфраструктури.

В місті є водний транспорт, а Дунай - справжня водна артерія, що робить його українським близнюком багатьох дунайських міст Центральної Європи.

Ізмаїльський морський торгівельний порт. Прохідна ППК-1 (1-й район) (фото: Вікіпедія)

Що нагадує Європу:

  • архітектура в румунському та болгарському стилі
  • доглянута набережна
  • вид на Дунай
  • дух прикордонного міста з багатошаровою історією - як у містечках Угорщини, Сербії чи Австрії.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Закарпаття туризм, I Love to Travel, Гард.City, Вікіпедія, Відпочинок на всі 100%.

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