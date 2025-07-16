7 самых маленьких сел Украины, о которых не знает даже Google Maps

В Украине есть села, где живет столько людей, что их можно сосчитать на пальцах одной руки. Здесь нет магазинов, интернета или гостиниц, а туристы не ступали сюда годами.

Эти места - как застывшие во времени: со старыми домами, пустыми улицами и тишиной, которую не разрушил даже 21 век.

Котовка (Сумская область)

Это село - не просто малолюдное, а почти безлюдное. По состоянию на последнюю перепись, здесь проживало 4 человека. Расположено среди лесов у границы с Россией.

Сюда не проложены туристические маршруты, нет магазинов или гостиниц, только несколько домов, исчезающих в зелени.

Село Котовка Путивльский район (фото: Википедия)

Цымбалово (Полтавская область)

Это село в Миргородском районе насчитывает всего 10 жителей. Здесь одна улица, несколько домов и ни одного туриста.

Ближайший магазин - в 8 км. Цымбалово живет медленно, по старым сельским обычаям.

Петровское (Донецкая область)

В Петровском осталась одна улица, и даже почтовые службы сюда не доезжают регулярно.

Осенью 2014 года последний житель села покинул свою хижину, а в ноябре 2015 сельский совет принял решение об исключении села из учетных данных.

ЗСАТ имени Т.Г. Шевченко ферма № 2 Петровское Добропольский район (фото: Википедия)

Зайцевка (Харьковская область)

Небольшое село в Богодуховском районе, где осталось всего 10 человек. Туристических маршрутов нет, интернет работает с перебоями, а жители ведут натуральное хозяйство.

Вегеровка (Сумская область)

Это село уже на грани исчезновения. По последним данным, в Вегеровке живет 10 человек. Село находится в Конотопском районе. Его уже обозначают как "историческую территорию без перспектив развития".

Новых жителей не было десятки лет, молодежь выехала. Все, что осталось - несколько домов, огороды и воспоминания.

Константиновка (Житомирская область)

В селе Константиновка Бердичевского района сохранилось лишь несколько дворов. Население - 10 человек. Туристов здесь никогда не было, а самое большее, что случается - приезд почтового авто раз в неделю.

Норица (Черниговская область)

Расположена в зоне сохранившегося Полесья. Село Норица выглядит как музей под открытым небом. Здесь 10 жителей, все - пожилые люди, которые отказались переезжать и продолжают жить тихой сельской жизнью.