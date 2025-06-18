10 фактов о деньгах разных стран, от которых вы впадете в ступор

Первые деньги и неожиданные материалы

Первые в мире монеты появились в VII веке до н.э. на территории современной Ливии. В 19 веке на Аляске вместо привычных банкнот использовали кожу в качестве валюты. А в современном мире бумага для денег часто изготавливается из хлопка и льна, чтобы она была более долговечной.

Объявления на банкнотах

Бумажные деньги впервые появились в Китае примерно в V-VI веке. В этой стране до сих пор сохраняются необычные традиции: на купюрах иногда можно увидеть брачные объявления.

В наши дни Китай также является лидером в создании монет необычайного веса - например, пятикилограммовой монеты.

Взрывная инфляция Зимбабве

В Зимбабве в 2000-х годах зафиксирована инфляция в более 321 миллион процентов в год. Деньги там потеряли свою ценность настолько, что страна вынуждена была перейти на доллары США. На пике кризиса выпускали банкноты с номиналом в триллионы.

Купюра в 100 миллиардов зимбабвийских долларов (фото: Википедия)

Доллар - не только американский

Название "доллар" используется в 27 странах мира, хотя сами валюты могут существенно отличаться. Символ доллара $ появился еще до того, как возникла американская валюта - его использовали для испанского песо.

В то же время сами банкноты США принимают почти в каждом уголке мира, даже там, где доллар не является официальной валютой.

Интересные запреты и правила США

В США на банкнотах строго запрещено изображать живых людей. Интересно, что примерно две трети всех американских долларов в наличности находятся за пределами страны. В то же время больше всего подделок доллара обнаруживают в Северной Корее.

Необычные номиналы и игральные деньги

В 80-х годах в Бирме были в обращении купюры номиналом 35, 45, 75 и 90 кьятов - числа, совершенно несвойственные мировой валютной системе.

А в колониальной Канаде первыми банкнотами служили... обычные игральные карты. Их штамповали и использовали в качестве платежного средства.

Купюра в 35 бирманских кьятов (фото: Википедия)

Необычные материалы и новейшие технологии

Купюры в Австралии, Таиланде и Новой Зеландии изготавливают из полимера - они долговечны и не боятся воды. Это переход к более современному и износостойкому формату денег. Сегодня в мире уже существуют сотни цифровых валют - от биткоина до локальных токенов.

Денежная история Украины

В 1996 году после денежной реформы в Украине появилась гривна, которая заменила временные купоно-карбованцы. Этот переход был важным шагом к экономической стабильности после обретения независимости. Гривна до сих пор является главным символом национальной валюты страны.

Драгоценные деньги

В СССР выпускались золотые монеты - червонцы, которые имели реальную ценность и использовались во внутренней и внешней торговле.

Они сохраняли свою стоимость независимо от инфляции. Сегодня такие монеты являются коллекционной редкостью и исторической ценностью.

Золотой червонец (фото: Википедия)

Молодая, но влиятельная валюта

Евро считается самой молодой среди мировых валют, но уже имеет статус одной из самых сильных. Самая популярная европейская банкнота - 500 евро. Ее дизайн, как и других номиналов, вдохновлен различными архитектурными стилями от античности до модерна.