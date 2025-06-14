12 самых-самых городов мира: где самый чистый воздух, самые старые стены и самые опасные улицы
Мир городов поражает своим разнообразием - от мегаполисов с миллионами жителей до самых маленьких столиц, занимающих всего несколько квадратных километров. Эти населенные пункты отличаются рекордными и уникальными характеристиками.
РБК-Украина собрало самые интересные города мира, которые являются рекордсменами в разных номинациях.
Рим: первый город-миллионник в истории
Рим стал первым городом в мире, население которого превысило 1 миллион человек, примерно 2000 лет назад. Это достижение отражает величие и влияние Римской империи в античные времена.
Чунцин: самый большой город по площади
Чунцин является крупнейшим городом в мире по площади, охватывая территорию более 82 000 кв.км. Этот город сочетает урбанизированные районы с обширными сельскими территориями.
Стамбул: самый большой город Европы
Стамбул, расположенный на границе Европы и Азии, имеет население 15,7 миллиона человек, что превышает население 131 страны мира. Этот город является культурным и экономическим центром Турции.
Иерихон: старейший город мира
Иерихон в Палестине считается старейшим городом мира, с историей, насчитывающей более 9 тысяч лет. Город известен своими древними стенами и археологическими находками.
Старейший город мира сейчас выглядит так (фото: Википедия)
Буэнавентура: самый влажный город мира
Буэнавентура в Колумбии получает более 6000 ммосадков ежегодно, что делает ее самым влажным городом в мире. Жители адаптировали свою жизнь к постоянным дождям, используя специальные системы дренажа.
Сан-Педро-Сула: самый опасный город мира
Сан-Педро-Сула в Гондурасе имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, в частности по количеству убийств на душу населения. Это связано с деятельностью наркокартелей и бедностью.
Улан-Батор: самая холодная столица мира
Улан-Батор, столица Монголии, является самой холодной столицей мира со средней годовой температурой -0,9°C. Зимы здесь суровые, с температурами до -30°C.
Тхимпху: столица с самым чистым воздухом
Тхимпху, столица Бутана, имеет один из самых чистых воздуха среди мировых столиц, благодаря экологической политике страны. Бутан активно сохраняет свои леса и ограничивает промышленное загрязнение.
Тхимпху - это кристально-чистый горный воздух (фото: Википедия)
Линьфэнь: город с самым грязным воздухом
Линьфэнь в Китае известен как город с одним из самых загрязненных воздуха в мире, из-за интенсивной угольной промышленности. Это приводит к серьезным экологическим проблемам и проблемам со здоровьем для жителей.
Мале: самая маленькая столица мира
Мале, столица Мальдив, занимает площадь всего 2 кв.км, что делает ее самой маленькой столицей в мире. Несмотря на размеры, город является политическим и экономическим центром страны.
Абу-Даби: самый безопасный город мира
Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, считается одним из самых безопасных городов в мире, благодаря низкому уровню преступности и высокому уровню жизни. Город активно инвестирует в безопасность и инфраструктуру.
Шанхай: самый густонаселенный город мира
Шанхай является самым густонаселенным городом мира, с населением более 23 миллионов человек. Это финансовый центр Китая с развитой инфраструктурой.
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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Rarest, Trip Advisor, информация из Википедии.