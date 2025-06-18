10 фактів про гроші різних країн, від яких ви впадете в ступор

Перші гроші і неочікувані матеріали

Перші у світі монети з’явилися у VII столітті до н.е. на території сучасної Лівії. У 19 столітті на Алясці замість звичних банкнот використовували шкіру як валюту. А в сучасному світі папір для грошей часто виготовляється з бавовни та льону, щоб він був довговічнішим.

Оголошення на банкнотах

Паперові гроші вперше з’явилися в Китаї приблизно у V-VI столітті. У цій країні й досі зберігаються незвичні традиції: на купюрах іноді можна побачити шлюбні оголошення.

У наші дні Китай також є лідером у створенні монет надзвичайної ваги - наприклад, п’ятикілограмової монети.

Вибухова інфляція Зімбабве

У Зімбабве в 2000-х роках зафіксовано інфляцію у понад 321 мільйон відсотків на рік. Гроші там втратили свою цінність настільки, що країна змушена була перейти на долари США. На піку кризи випускали банкноти з номіналом у трильйони.

Купюра у 100 мільярдів зімбабвійських доларів (фото: Вікіпедія)

Долар - не лише американський

Назва "долар" використовується у 27 країнах світу, хоча самі валюти можуть суттєво відрізнятися. Символ долара $ з’явився ще до того, як виникла американська валюта - його використовували для іспанського песо.

Водночас самі банкноти США приймають майже в кожному куточку світу, навіть там, де долар не є офіційною валютою.

Цікаві заборони і правила США

У США на банкнотах суворо заборонено зображати живих людей. Цікаво, що приблизно дві третини всіх американських доларів у готівці перебувають за межами країни. Водночас найбільше підробок долара виявляють у Північній Кореї.

Незвичні номінали та гральні гроші

У 80-х роках у Бірмі були в обігу купюри номіналом 35, 45, 75 і 90 к'ятів - числа, абсолютно непритаманні світовій валютній системі.

А в колоніальній Канаді першими банкнотами слугували… звичайні гральні карти. Їх штампували й використовували як платіжний засіб.

Купюра у 35 бірманських к'ятів (фото: Вікіпедія)

Незвичайні матеріали і новітні технології

Купюри в Австралії, Таїланді та Новій Зеландії виготовляють із полімеру - вони довговічні й не бояться води. Це перехід до більш сучасного і зносостійкого формату грошей. Сьогодні у світі вже існують сотні цифрових валют - від біткоїна до локальних токенів.

Грошова історія України

У 1996 році після грошової реформи в Україні з’явилася гривня, яка замінила тимчасові купоно-карбованці. Цей перехід був важливим кроком до економічної стабільності після здобуття незалежності. Гривня досі є головним символом національної валюти країни.

Дорогоцінні гроші

У СРСР випускалися золоті монети - червінці, які мали реальну цінність і використовувалися у внутрішній та зовнішній торгівлі.

Вони зберігали свою вартість незалежно від інфляції. Сьогодні такі монети є колекційною рідкістю та історичною цінністю.

Золотий червонець (фото: Вікіпедія)

Молода, але впливова валюта

Євро вважається наймолодшою серед світових валют, але вже має статус однієї з найсильніших. Найпопулярніша європейська банкнота - 500 євро. Її дизайн, як і інших номіналів, натхнений різними архітектурними стилями від античності до модерну.