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Куда убежать от войны: 8 стран, где нет сирен, тревог и страха за будущее

Суббота 14 июня 2025 09:25
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Куда убежать от войны: 8 стран, где нет сирен, тревог и страха за будущее Самые безопасные страны мира для жизни (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Мир все чаще содрогается от сирен, ракет и угроз. В условиях глобальной нестабильности миллионы людей мечтают не об отпуске, а о шансе начать новую спокойную жизнь - без взрывов, без тревог, без страха за завтрашний день.

РБК-Украина собрало 8 стран, которые считаются самыми безопасными на планете с точки зрения войн, конфликтов и угроз. Здесь царит стабильность, нейтралитет и обычная мирная жизнь.

Швейцария: синоним спокойствия

Страна, которая почти стала легендой - не только благодаря банкам, сыру и часам, а прежде всего благодаря железному нейтралитету, который не нарушался более 200 лет. Швейцария не участвовала ни в одной из войн XX и XXI века, а ее статус официально признан в международном праве.

Здесь все построено на доверии, точности и стабильности. Уровень жизни - один из самых высоких в мире. Медицинская система - образцовая. Законы работают, люди уважают порядок, а государственные институты надежны, как швейцарские часы.

Швейцарцы очень ценят приватность, не навязываются и не вмешиваются. И это создает идеальные условия для тех, кто ищет тихое и безопасное место для жизни.

Почему стоит рассматривать:

  • гарантированная безопасность
  • высокая социальная защита
  • уважение к личному пространству
  • минимальные геополитические риски
  • невероятные виды Альп и озер

Исландия: край тишины и гейзеров

Исландия - это почти другая планета: черные лавовые поля, ледяная тишина, горячие источники и северное сияние. Но ее самая большая суперсила - полное отсутствие вооруженных сил и при этом - абсолютная безопасность.

Здесь практически не фиксируется преступлений. Люди оставляют ключи в дверях, детские коляски возле кафе, и не испытывают страха. А еще - исландцы доверяют друг другу больше, чем любая другая нация в Европе.

Исландия не только безопасна, но и открыта для талантов и эмигрантов. Она предоставляет возможности для тех, кто готов жить в ритме природы, заботиться об окружающей среде и ценить тишину.

Почему стоит рассматривать:

  • полная изоляция от международных конфликтов
  • экологичность и спокойное общество
  • идеальные условия для жизни наедине с природой

Куда убежать от войны: 8 стран, где нет сирен, тревог и страха за будущееИсландцы - миролюбивые и гостеприимные люди (фото: Википедия)

Коста-Рика: страна без войска

Уникальное государство, которое еще в середине ХХ века отказалось от вооруженных сил. Коста-Рика сделала ставку на развитие медицины, образования и экотуризма.

Сегодня это одна из самых демократичных и счастливых стран Латинской Америки. К тому же - открытая к новоприбывшим.

Почему стоит рассматривать:

  • тропический климат и доступная медицина
  • политическая стабильность
  • зеленый образ жизни и природная безопасность

Новая Зеландия: страна на краю света

Новая Зеландия - одна из самых отдаленных стран на планете. Но именно это стало ее преимуществом: здесь нет войн, геополитических конфликтов и агрессивной политики. Вместо этого - невероятная природа, стабильная демократия и общество, которое заботится о психическом здоровье, равенстве и доверии.

Это страна, где можно построить новую жизнь почти с нуля: действует прозрачная иммиграционная система, государство поддерживает тех, кто хочет интегрироваться, а уровень преступности - один из самых низких в мире.

Новая Зеландия регулярно входит в топ лучших мест для жизни, особенно для семей с детьми. И это не только о безопасности - это еще и о качестве воздуха, школ, медицины, о праве на покой.

Почему стоит рассматривать:

  • географическая изоляция от горячих точек
  • лояльная иммиграционная политика
  • стабильность, экология и сильное гражданское общество

Бутан: государство гармонии

Небольшое королевство в Гималаях, где индекс счастья важнее ВВП.

Страна изолирована от глобальной экономики и конфликтов. Здесь нет больших городов, торговых центров или стрессовых будней. В Бутане царит философия: "меньше - лучше". Большинство населения живет в сельской местности, полной религиозных храмов, террасных полей и чистого воздуха.

Страна не ведет никаких войн, придерживается политики мирного сосуществования, а иммиграция - контролируемая и спокойная. Это место, где можно "перезагрузить" взгляд на жизнь.

Почему стоит рассматривать:

  • экологически чистая среда
  • фокус на душевном комфорте, а не на погоне за успехом
  • простая жизнь с акцентом на ментальное здоровье

Сингапур: безопасный мегаполис

Самый чистый и упорядоченный город-государство в мире.

Здесь строгие законы, и их соблюдают все независимо от статуса. Но именно благодаря этому Сингапур стал одним из самых комфортных и безопасных мест для жизни в Азии. Правительство фокусируется на стабильности, развитии и качестве жизни, а не на геополитических авантюрах.

Сингапур также один из лидеров по уровню здравоохранения, технологического развития и цифровизации. Это идеальный вариант для тех, кто ищет не просто тишину, а еще и высокую эффективность во всем - от медицины до ежедневного быта.

Почему стоит рассматривать:

  • самая низкая преступность в Азии
  • эффективная власть
  • полная предсказуемость жизни (и высокие стандарты)

Куда убежать от войны: 8 стран, где нет сирен, тревог и страха за будущееСингапур - синоним безопасности и передовых инноваций (фото: Википедия)

Япония: порядок и безопасность

Япония - одна из самых безопасных стран мира, несмотря на то, что находится в сложном регионе (в частности граничит с Россией). Внутренняя ситуация здесь настолько контролируемая, что преступность практически отсутствует, а общество функционирует как слаженный механизм.

Законы соблюдаются автоматически: не из страха, а из глубокого культурного уважения к правилам и людям. Японцы вежливы, сдержанны, работают на общее благо и не создают хаоса вокруг себя. В кризисных ситуациях они реагируют организованно и с достоинством (это видно даже во время землетрясений и цунами).

И хотя Япония не имеет полного нейтралитета, она избегает военных авантюр и имеет ограниченную оборонную политику. А еще это страна с самыми высокими стандартами медицины, образования и технологического удобства.

Почему стоит рассматривать:

  • высокий уровень жизни
  • крепкие институты и сильное гражданское общество
  • технологии без хаоса

Финляндия: скандинавское спокойствие

Финляндия - это не просто страна лесов, озер и северного сияния. Это одна из самых стабильных демократий в мире, где доверие между гражданами и властью - не лозунг, а реальность. Здесь нет политических катаклизмов, агрессивных соседей или внутренних потрясений.

Финны - народ сдержанный, честный и законопослушный. Никто не вмешивается в твои дела, но всегда готов помочь, если попросишь. Уровень преступности один из самых низких в Европе, а жизнь предсказуема и спокойна.

Финляндия также входит в число самых счастливых стран мира благодаря высокому качеству образования, сильной соцполитике и чистой окружающей среде. Здесь очень ценят приватность и внутреннее равновесие - идеально для тех, кто ищет тихое место для перезапуска жизни.

Почему стоит рассматривать:

  • безопасность в быту, политике и экономике
  • чистый воздух, спокойное общество, высокий уровень сервиса
  • доступ к природе и комфортное цифровое государство
  • легкая адаптация благодаря доступным госпрограммам для новоприбывших, особенно для украинцев

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При написании использовались следующие источники: онлайн-издания U.S. News и BBC Travel, рейтинги комфортности для иностранцев, а также данные Всемирного банка о военных расходах и миролюбии.

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