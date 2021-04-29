Бассейны, чаны и спа-отдых: лучшие идеи для весеннего отпуска в Карпатах

Гид по ценам в отелях региона на майские праздники

Провести майские праздники в Карпатах в этом году запланировали многие украинцы. Несмотря на то, что этот период считается "высоким сезоном", многие комфортабельные отели заполняют последние свободные места на первую неделю мая.

Совместить наслаждение красочными видами с захватывающими экскурсиями и дополнительными услугами можно в курортных спа-отелях с бассейнами и хорошим питанием. При таком размещении туристы могут заодно купаться и загорать в окружении живописных гор.

Мы собрали несколько интересных вариантов отдыха, которые прекрасно подойдут для полного релакса в Карпатах весной.

Фото: Отель в Микуличине весной (booking.com)

Бассейн с подогревом и спа

Село Татаров в Ивано-Франковской области находится всего в 12 км от курорта "Буковель". Поэтому при желании можно отправиться за развлечениями и туда. Также можно отправиться на экскурсии – к ближайшим водопадам Женецький Гук (ехать 10 минут) и Пробий (20 минут).

В целом поселок Татаров считается удобным местом, из которого ведут многочисленные маршруты, и откуда легко добираться в популярные локации региона. В мае туристам особенно рекомендуют отправиться в Долину нарциссов, которая находится рядом с городом Хуст в Закарпатье.

Курортный отель "Коруна" в Татарове предлагает отдых почти под облаками.

К услугам гостей открытый бассейн с подогревом, фитнес-центр, сауна и теннисный корт и бильярд. Для детей есть игровая комната.

Фото: Отель в Татарове (booking.com)

В ресторане на территории подают блюда гуцульской и европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Стоимость: 2410 гривен за ночь с завтраком. Отдельно можно заказать массаж – от 600 грн, спа-процедуры – от 900 грн.

Изысканный отдых в тишине гор

Просторный отель с большой территорией в тихом месте в окружении гор в селе Лесарня на Закарпатье находится поблизости от популярных туристических локаций. Например, к поселку Лумшоры, известного как бальнеологический курорт с чанами с полезной сероводородной водой – 23 км. До Чинадиево с известным замком - 20 км. Доехать до Мукачево на машине можно за 25 минут.

Отель "Belle Royalle" 4* предлагает гостям бесплатную минеральную воду, бесплатный бассейн и фитнес-центр. За дополнительную плату можно получить оздоровительные, медицинские и косметические процедуры. В спа-центре есть паровая баня, гидромассажная ванна, сауна, два крытых и открытый бассейн. Вода в бассейны поступает из 1500-метровой скважины.

Фото: Отель в Закарпатье (booking.com)

Гости могут поиграть в бильярд и теннис, взять напрокат велосипеды и отправиться на прогулки в Карпаты.

В ресторане отеля готовят по меню блюда украинской и европейской кухни, по запросу - особые диетические блюда. Гостям подают американский завтрак в большой столовой или на садовой террасе.

На территории находятся два бювета с минеральными водами: "Поляна Квасова" и местной Лесарнянской водой.

Стоимость: двухместный стандартный номер – 2000 гривен с завтраком. Чан на 1 час – 400 гривен.

Для любителей горных рек и рыбалки

Одно из самых популярных карпатских мест – низкогорный климатический курорт Микуличин в Ивано-Франковской области в долине реки Прут. Это село в окружении гор растянулось на 44 км. Локация известна, прежде всего, возможностями зеленого туризма – походы к вершинам, велосипедные и конные прогулки, рафтинг, форелевая рыбалка, а также - местным пивом.

Фото: Отдых на берегу реки Прут (booking.com)

В Микуличине можно отдохнуть в семейном отеле "Клен" в 20 метрах от берега живописной реки Прут. У отеля есть частный пляж, а гостям предлагают отдыхать в шезлонгах с видом на карпатскую природу. В теплое время года гостям предлагают пешие прогулки и катание на квадроциклах – трассы для них находятся в 50 метрах.

До ближайших важных объектов – амбулатории, аптеки, магазина, пивоварни – 300 метров.

Сам отель оформлен в загородном стиле – коттеджи изготовлены из дерева. В каждом номере есть все удобства. При отеле есть сауна, чан, ресторан. Также изюминка отеля – подогреваемый бассейн с имитацией проточной воды на берегу реки.

В ресторане отеля подают блюда гуцульской и европейской кухни. По утрам можно заказать завтрак, а в баре отеля или на террасе, с которой открывается вид на Карпаты, подают различные напитки.

Стоимость: двухместный стандартный номер – 2340 гривен, завтрак – 100 гривен. Сауна – от 1000 гривен за 2 часа, чаны – от 1600 гривен.

Любоваться старинным австрийским виадуком

Поселок Ворохта в Ивано-Франковской области – еще одна карпатская локация, известная горнолыжным курортом и маршрутом восхождения на Говерлу. Она находится в 23 км от Буковеля и в 17 км от Яремче. Визитная карточка Ворохты – железнодорожные арочные мосты-виадуки, сооруженные еще во времена Австро-Венгрии. Один из них не работает, но привлекает туристов как фотолокация для нестандартных фото.

Фото: Отель в Ворохте (booking.com)

Горные пейзажи в этом месте завораживают. Неподалеку находится озеро Несамовитое. Кроме пешеходных прогулок, гостям предлагают велосипедные и конные.

В Ворохте можно остановиться в спортивно-оздоровительном комплексе "Хатки Русланы" – это деревянные коттеджи с гуцульским колоритом.

На территории можно загорать и купаться в открытом сезонном бассейне с видом на горы и лес. Для детей обустроена игровая площадка. При отеле работают ресторан и бар. В некоторых номерах обустроены терраса или балкон. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Стоимость: двухместный делюкс с видом на горы – 1800 гривен за две ночи. Четырехместный номер с ванной – 2800 за две ночи.

Террасы с бассейнами

Буковель – самый известный курорт Карпат в Ивано-Франковской области, в котором собрано большое количество активных развлечений для туристов и самая большая концентрация отелей и ресторанов. Зимой в это место стекаются отдыхающие для катания на лыжах, а в мае список досуга расширяется, но горнолыжные трассы до сих пор покрыты большим слоем снега и пригодны для спусков.

В 5 минутах езды от Буковеля в урочище Подина построен один самых необычных отелей в Карпатах – "Старая правда" в селе Поляница.

На территории комплекса построены пять коттеджей, работают два ресторана, две бани, четыре джакузи, два открытых бассейна и две лаунж-террасы. Все номера и коттеджи отеля оформлены в загородном стиле и обставлены деревянной мебелью. При этом в дизайне присутствует лаконичный скандинавский стиль.

Фото: Отель в Буковеле (booking.com)

В ресторане отеля "Старая правда" подают блюда украинской и европейской кухни. Во внутреннем дворе предоставляются принадлежности для барбекю.

Гости отеля смогут расслабиться в паровой бане и поплавать в небольшом бассейне. Кроме того, на территории отеля можно воспользоваться столом для настольного тенниса, детской игровой площадкой и помещением для хранения лыж.

Стоимость номеров: полулюкс – от 4900 грн за две ночи для двоих.

К слову, многие варианты размещение в популярных карпатских локациях по данным сайтов бронирования отелей, уже забронированы на 95 процентов. При этом спланировать отдых в комфортных условиях среди гор еще возможно.

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