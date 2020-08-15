Невероятные впечатления: лучшие зарубежные локации для ценителей рыбалки

Куда можно полететь на рыбалку за границей
Возможно, вы уже устали от рутины во время карантина? Тогда у Fish Guide для вас есть хорошие новости – вы можете отправиться на рыбалку за границу уже сегодня. Это замечательная возможность получить массу невероятных эмоций!
Для украинских путешественников дорога открыта, например, в Турцию, на Мальдивы, в Черногорию и Хорватию. Давайте разберемся, какая рыбалка вас там ждет и какие условия въезда в эти страны существуют на данный момент.
Рыбалка в Турции: лучшие места
В Турции - целых четыре моря: Черное, Эгейское, Средиземное и Мраморное. Хорошими местами для рыбалки считаются города Сиде, Кемер, Фетхие, Алачати и Измир.
Морская рыбалка здесь обещает барабулю, луфаря, скумбрию, кефаль, пеламиду, ставриду, групера, бопса, саргана, золотистого пагра, окуня, сибаса, ставриду и даже рыбу меч с тунцом. Ниже - основные виды рыбалки в Турции:
1. Рыбалка-пикник - групповая рыбалка, во время которой вашей основной целью будет не половить рыбу, а скорее устроить застолье.
2. Туристическая рыбалка – индивидуальная ловля со средних деревянных лодок или яхт. При наличии хорошего гида, вы словите много разнообразной рыбы. Правда, небольших размеров.
Фото: Хорошими местами для рыбалки считаются города Сиде, Кемер, Фетхие, Алачати и Измир (pixabay.com)
3. Профессиональная рыбалка – рыбная ловля на профессиональных лодках с эхолотом, GPS и самым качественным рыболовным оборудованием. Во время прибрежной и глубоководной рыбалки есть шанс словить зубана, тунца и рыбу-меч.
В Турции есть и пресноводная рыбалка, например, в водах Качкар, в рекк Евфрат или водохранилище Ататюрка. В пресных водах страны водятся форель, лещ, сазан и окунь.
Правила путешествия в Турцию
На турецкой границе украинцам не нужно иметь справку об отрицательном результате теста на COVID-19 и проходить карантин. Необходимо будет заполнить специальную форму о своей поездке.
В аэропорту Турции у вас проверят температуру, и если обнаружат симптомы вируса, вам будет проведен ПЦР-тест. По возвращению в Украину проходить обсервацию также не нужно.
Мальдивы: одно из самых лучших мест для рыбалки в мире
Мальдивские острова – это одно из лучших мест для рыбалки в мире. Индийский океан крайне богат морскими обитателями, особенно - крупной рыбой. Ниже - наиболее популярная рыбалка на островах:
1. Глубоководная рыбалка - ловля на глубине более 30 метров, в 30-80 км от берега. Рыбалка на морских гигантов подойдет рыбакам, которые ищут адреналин. На ней вы встретите марлина, парусника, тунца, дорадо, гигантского каранкса и колючую пеламиду. Для рыбалки используют живую наживку, джиггинг и сверхмощный троллинг.
2. Прибрежная рыбалка осуществляется на глубине не более 30 метров. Для нее идеально подходят стили ловли поппинг, кастинг а также на живую наживку. Эта рыбалка обещает барракуду, рифовую рыбу, рыбу-императора, априона, групера, луциана и каранкса.
Фото: Индийский океан крайне богат морскими обитателями, особенно - крупной рыбой (pixabay.com)
3. Рифовая рыбалка – рыбная ловля на мелководье менее 10 метров для всей семьи. Здесь можно насладиться мальдивским стилем ловли. Вам могут попасться рыба-император, априон, желтопёрый каранкс и луциан.
Правила путешествия на Мальдивы
Прибывая на Мальдивы, украинцам не нужно будет проходить карантин или самоизоляцию. Также не нужен и тест на COVID-19. В аэропорту у вас проверят температуру.
Тех пассажиров, у которых обнаружат симптомы заболевания, попросят пройти тест. Туристы смогут проживать только на одном курорте или корабле. По возвращению в Украину необходима будет двухнедельная самоизоляция или обсервация, которые можно преждевременно завершить, предоставив негативный результат теста на COVID-19.
Рыбалка в Черногории: в какие города ехать
Отправляясь в Черногорию на морскую рыбалку в Адриатику, рассмотрите города Будва, Улцинь и Бар. Там вы словите тунца, дорадо, скумбрию, кефаль, альбакора, рыбу-меч, окуня, барракуду и др.
Для пресноводной рыбалки подойдут реки Тара, Люча и Морача, или же отправляйтесь к Черному, Биоградскому и Скадарскому озерам. Там вас будут ждать радужная и калифорнийская форель, а также арктический голец.
Фото: Отправляясь на морскую рыбалку в Адриатику, рассмотрите города Будва, Улцинь и Бар (pixabay.com)
Правила путешествия в Черногорию
Украинцы могут пересекать границу Черногории без ограничений. По возвращению из Черногории нужно будет пройти двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, которую можно закончить раньше, получив отрицательный результат теста.
Рыбалка в Хорватии: самые интересные места
В Хорватии для морской рыбалки внимание стоит обратить на район Езера, полуостров Пелешац, острова Корчула и Бышеве. Адриатика богата синим тунцом, а также такими видами рыб: рыба-меч, скумбрия, корифена, атлантическая пеламида, морской окунь, лещ и др.
На пресноводной рыбалке можно словить крупных карпа, окуня, осетра, форель, леща и хариуса. Популярные места – реки Дунай, Гацко и Куча, озера Врана и Шумбар, водохранилища Крускица и Финцула.
Правила путешествия в Хорватию
Прибывая в Хорватию, украинские туристы должны пройти 14-дневную самоизоляцию или предъявить негативный результат теста на COVID-19. Тест делается за 48 часов или менее до пересечения границы.
Фото: В Хорватии для морской рыбалки внимание стоит обратить на район Езера, полуостров Пелешац (pixabay.com)
До поездки на сайте МВД Хорватии необходимо будет заполнить и распечатать специальную форму с данными о поездке. По возвращению в Украину обсервация не нужна.
Актуальную информацию о правилах путешествия заграницу при COVID-19 проверяйте на официальном источнике выбранной страны или уточняйте у вашего туроператора.
Напомним, ранее мы писали, что нужно знать туристам о поездке в Исландию во время COVID-19, если откроют границы.
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