"Город-остров": что посмотреть в одной из самых интересных локаций Тернопольщины

Фото: Вид на Залещики и реку Днестр (uk.wikipedia.org)

Небольшой город для осеннего уикенда

Осень - пора, когда заканчиваются активные экскурсии и прогулки на природе, но все же еще есть хорошая возможность исследовать города, в которых вы не были. За выходные или мини-отпуск можно исследовать и целую область. Один из вариантов таких путешествий - отправиться в Залещики на Тернопольщине.

Мы часто встречаем красивую панораму этого городка, напоминающего полуостров, в различных публикациях, на открытках и на многочисленных фото в соцсетях. Но не все знают, что это место находится именно в Украине.

Город Залещики расположен в "чаше" глубокого каньона Днестра. Именно здесь река делает петлю почти на 180 градусов, огибая город. Издалека это очень похоже на подкову. Сюда чаще всего едут посмотреть красивые виды на Днестр, но и в самом городе есть что увидеть. Расскажем, что можно посмотреть в Залещиках за выходные.

Фото. Пейзажи Залещиков (discover.ua)

Древний город с историей

Первое упоминание о городе датировано 1340-м годом. Относительно происхождения его названия существуют две легенды. По одной из них, первые поселенцы жили за орешниковым (лещиновым - укр.) лесом. По другой, когда-то здесь в зарослях орешника останавливались отдохнуть купцы, которые направлялись из Галича в Молдову и назад.

Наибольшего расцвета город достиг во времена правления Станислава Понятовского. Именно тогда город получил право четыре раза в год проводить ярмарку, что дало значительный толчок развитию торговли в городе. Залещики также получили Магдебургское право, свой герб и флаг.

Фото: Ратуша в Залещиках, фото 1910-х годов (uk.wikipedia.org)

До 1939 года город был центром виноделия. Ежегодно здесь проводили традиционный праздник - "Винобрання", на который приезжали со всей тогдашней Польши. Залещики предлагали туристам комфортный отдых на двух обустроенных пляжах на берегу Днестра.

О популярности локации в то время свидетельствует и тот факт, что из Варшавы в Залещики курсировал комфортный скоростной поезд.

История, которую часто рассказывают гиды

Франциск II, путешествуя по Галичине, намеревался заглянуть и в Залещики. Узнав об этом, владелец здешнего крупного имения Леон Антоний Бруницкий, чтобы получить благосклонность императора, приказал полностью переделать интерьер дворца так, чтобы он имел вид императорской резиденции в Вене. Замысел Антония удался. Впоследствии он получил титул барона.

Фото: Панорама города (ukraine-is.com)

Что посмотреть в Залещиках

Площадь рынок (центральная площадь);

Костел Святого Станислава;

Синагога;

Дворец Бруницких;

Краеведческий музей;

Панорама Залещиков;

Также стоит попробовать сплав по Днестру.

Куда ехать за "инстаграмными" фото

Наиболее красиво Залещики выглядят со стороны Черновицкой области, на границе которой он находится. Или - с моста, соединяющего город с Черновицкой областью.

Кроме того, у туристов есть возможность полюбоваться пейзажами Залещиков из села Крещатик на окраинах города. Именно отсюда, по свидетельству гидов, местных жителей и самих туристов, открывается самый красивый панорамный вид, где можно сделать красивые фото.

Центральная площадь Рынок

Познакомиться с культурой и местными жителями городка, полюбоваться историческими зданиями австрийской суток можно, прогулявшись площадью Рынок.

Костел Святого Станислава

Эта архитектурная достопримечательность построена на средства краковского каштеляна Станислава Понятовского. Изначально костел был деревянным. Лишь впоследствии, в 19 веке, его перестроили.

Особенностью интерьера стали фрески с изображением сюжетов из жизни святого. К сожалению, в 40-х годах костел закрыли, имущество - разграбили, а позже устроили там склады соли. Недавно костел отреставрировали.

Фото: Отстроенный костел (ukraine-is.com)

Синагога

До Второй мировой войны в Залещиках проживало большое количество евреев. Но, к сожалению, до нашего времени в городе сохранилась лишь одна синагога. После Второй Мировой здание использовалось не по назначению, но и сегодня можно увидеть былое величие подобной архитектуры.

Фото: Синагога, которая довольно хорошо сохранилась до наших времен (ukraine-is.com)

Дворец Бруницьких

В 1831 году дворец был построен на месте охотничьего замка Понятовских.

Дворец возведен в стиле ампир. Одна из главных "украшений" здания - оригинальная колоннада, соединяющая особняк с флигелем.

Фото. Дворец Бруницких (ukraine-is.com)

Также на территории дворца находится памятник садово-паркового искусства "Залещицкий парк". Одновременно с дворцом на Днестровском берегу Бруницкие заложили живописный парк, который и сегодня имеет одну из самых богатых дендрологических коллекций среди парков Тернопольщины.

Площадь парка составляет 5 гектаров, на которых растет более 40 видов деревьев и кустарников. Среди редких и интересных растений – софора японская, тюльпанное дерево, железное дерево, древние дубы.

Краеведческий музей

Краеведческий музей построен в 1929 году при содействии местного учителя семинарии. В музее собрано более 16 тысяч экспонатов. Кстати, его посещение - полностью бесплатное, но гости при желании могут внести добровольное пожертвование на развитие музея.

Панорама Залещиков. Сплав по Днестру

Много туристов направляется сюда за яркими впечатлениями и активным отдыхом. В теплое время года здесь устраивают сплавы по Днестру.

Ранее мы уже подробно писали о том, какие реки в Украине лучше всего подходят для осенних сплавов. Днестр практически всегда входит во все списки мест, которые подходят для подобных активностей.

Фото. Днестровский каньон (vsviti.com)

Что увидеть неподалеку от Залещиков

Если вы решили посетить Залещики, обязательно стоит посетить места, которые находятся неподалеку. Перечислим несколько из них.

Джуринский водопад - место, которое обычно входит в мини-экскурсии выходного дня. Самому туристу достаточно сложно попасть к этому месту, ведь не все участки дороги, которая к нему ведет, в идеальном состоянии. Да и заблудиться иногда можно. Но посетить водопад во время одной из групповых поездок - прекрасная идея.

Джуринский водопад входит в состав Национального природного парка "Днестровский каньон". Его считают одним из самых красивых и интересных мест Тернопольской области.

Каменец-Подольский - город, где сохранилось более полутора сотен различных памятников архитектуры, истории и культуры. Здесь можно увидеть и монументальные католические храмы, и древнюю ратушу, и армянские казармы и церкви, которые сохранились в городе еще с времен средневековья. И, конечно, знаменитый замок.

Фото: Хотинская крепость (wikipedia.org)

Хотин - локация недалеко от Каменца-Подольского. Главная его "жемчужина" - Хотинская крепость. Это один из самых интересных памятников архитектуры Буковины. Крепость, построенная несколько веков назад, соперничает за первенство по красоте среди подобных сооружений, которые сохранились в Украине.

Как доехать до Залещиков

Залещики расположены в 125 километрах от Тернополя, в 80 километрах от Каменца-Подольского, а также в двух часах езды поездом от Черновцов.

Есть железнодорожное и автобусное сообщение с Тернополем, Черновцами, Львовом, Киевом. Кроме того, из Киева до Залещиков ежедневно курсирует автобус с центрального автовокзала (станция метро Демеевская).

Напомним, ранее мы писали о самых интересных местах юга Украины для осеннего уикенда.

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