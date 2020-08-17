Чудо природы: живописный водопад в украинской глубинке посещают тысячи туристов

Фото: Джуринский водопад (karpaty.life)

Идеальное место для уикенда в Тернопольской области

Ищете идею для маршрута выходного дня? Задаетесь вопросом, куда отправиться в путешествие? Отличный вариант – поехать в Тернопольскую область, где за короткое время можно увидеть множество интересных мест. Одно из них – Джуринский водопад.

Это самый большой в Украине равнинный водопад, располагающийся на речке Джурин. Он достигает 16 метров в высоту, и выглядит просто роскошно.

Джуринский водопад входит в состав Национального природного парка "Днестровский каньон". Его считают одним из самых красивых и интересных мест Тернопольской области. У водопада есть еще одно название – Червоногородский.

Почему это место стоит посетить?

Многие туристы называют это место не иначе как чудо природы. Сюда едут, чтобы спрятаться от палящего солнца летом, или чтобы просто побыть на природе осенью или в другое время года.

Здесь можно устроить себе целый сеанс гидромассажа, окунувшись в воды водопада. Некоторым может показаться, что этот водопад – слишком мощный. Но туристы в нем все же купаются активно.

Фото: Джуринский водопад также называют Червоногородским (karpaty.life)

Вода здесь прогревается довольно хорошо. Это и отличает равнинный водопад от горных – там вода обычно очень холодная, а здесь - теплая. Но при плавании в этом водоеме стоит быть внимательным, ведь на дне могут встречаться острые камни.

Это хорошее место для "подзарядки" позитивными эмоциями и для новых впечатлений.

Водопад располагается прямо посреди леса, поэтому летом здесь сохраняется прохлада. Неподалеку можно поставить палатку, устроить пикник на открытом воздухе. Местные жители также продают здесь сувениры и напитки, а вот для покупки продуктов и в поисках жилья лучше ехать в город Залещики.

Как добраться до водопада?

Из Тернополя сюда можно доехать на своем авто. Вокруг часто можно увидеть заброшенные села, а дорога здесь не очень хорошая. В среднем путь занимает около трех часов. Из Тернополя надо взять курс на город Залещики – как правило, именно отсюда туристы начинают путь сплавов на байдарках к водопаду. Оттуда надо добраться до села Нырков.

Фото: Вода здесь прогревается довольно быстро (svalyavanews.in.ua)

Если вы уже выехали сюда, и не знаете, куда двигаться дальше, можно спросить дорогу у местных. Ориентиром может быть не только водопад. Можно спросить, как добраться до Урочища Червоного.

К слову, несмотря на то, что добраться в водопаду довольно непросто, его каждый год посещают много людей.

Гид Сергей Пономаренко рассказывает:

"Я каждый год вожу сюда туристов. Как и до карантина, это место традиционно пользуется популярностью среди украинцев и сейчас. Могу сказать с уверенностью, что его посещают тысячи туристов ежегодно".

Что посетить неподалеку от водопада?

На сравнительно небольшом расстоянии от этого места находятся интересные достопримечательности. Во время поездки их также можно успеть посетить за день или два, особенно если вы путешествуете на своем авто. Вот некоторые из них:

Город Залещики;

Червоноградский замок;

Урочище Червоное.

Фото: Червоноградский замок недалеко от села Нырков (karpaty.life)

Все эти объекты находятся в Тернопольской области. Сюда также можно поехать туром, заказав поездку у одной из местных туристических компаний. Цены на однодневный тур для одного человека стартуют от 400 гривен. В цену входит транспорт и экскурсионная поддержка на всех этапах поездки.

Больше смотрите в видео:

Водоспад Водопад Джуринский - одно из самых интересных мест Тернопольской области! Опубліковано РБК-Украина Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

Видео: Джуринский водопад (facebook.com/www.rbc.ua)

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