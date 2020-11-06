"Гранд-каньон", старые поместья и нацпарк: лучшие локации юга Украины для осеннего уикенда

Фото: Актівський каньон (wikipedia.org)

Что посмотреть в Николаевской области во время путешествия

Когда пляжные сезон уже завершен, при планировании путешествий по Украине далеко не все туристы рассматривают Николаевскую область как регион, где можно увидеть много интересных мест. А напрасно. Ведь на самом деле локаций, которые были бы интересны туристу, здесь немало.

Осень - период, когда отдых на море заменяется экскурсиями, спокойным отдыхом в отелях или выходными на природе. Сегодня расскажем вам об интересных местах Николаевской области, которые стоит посетить во время поездки в этот регион.

Стоит отметить, что в такой маршрут входят прежде всего места для любителей активного отдыха, экскурсий и походов.

Главные объекты

Национальный парк "Бужский Гард";

Трикратский лес;

Поместье графа Скаржинского;

Актовский каньон.

Фото. Актовский каньон - один из главных туристических объектов региона (wikipedia.org)

Трикратский лес: локация для любителей прогулок

Многие считают Николаевскую область сугубо степным регионом. Однако здесь много и лесов и интересных для туристов природных зон.

Например, национальный природный парк "Бугский гард" с величественными гранитными каньонами Южного Буга и его притоков. Местные пейзажи часто сравнивают с пейзажами Южной Америки.

Фото. Трикратский лес (Zruchno.Travel)

Одна из интересных локаций - Трикратский лес. Он расположен в Вознесенском районе Николаевской области возле села Трикраты, в месте впадения реки Арбузинки в реку Мертвовод. Лес создали в 70-х годах 19 века по приказу графа Скаржинского.

Будучи заядлым ботаником, граф Скаржинский поставил себе цель на месте равнинной сухой степи создать оазис с речками и озерцами, с зелеными насаждениями, которые дышат свежестью и прохладой. Местные жители довольно скептически отнеслись к идее графа. Но со временем здесь все же удалось создать локацию, которая и сейчас привлекает туристов из разных регионов Украины.

Сегодня Трикратский лес - хорошее место для неспешных прогулок осенью, когда листва деревьев приобретает ярко-желтые цвета.

Фото: Заповедные урочища Трикратского леса (wikipedia.org)

Этот лес - искусственная ясеневая дубрава площадью 247 гектаров с озером и множеством запутанных тропинок, разнообразных мостов, перекинутых через рукава реки, а также искусственно проложенные каналы. Местные называют это урочище "Лабиринт".

Интересные факты о локации

- Известный парк "Софиевка" в Умани начали создавать после того, как граф Потоцкий побывал в Трикратском лесу и остался под большим впечатлением от этого места;

- Немало редких растений с Трикратского леса сегодня являются экспонатами Одесского ботанического сада;

- Трикратский лес - лишь небольшая часть Национального природного парка "Бужский Гард", занимающий площадь около 6138 гектаров;

- Редко когда тут наступает настоящая зима: даже в январе здесь растет зеленая трава и цветы.

Как добраться

К Трикратскому лесу возят много экскурсий, но сюда можно доехать и самостоятельно. Например, автобусом от Николаева до Вознесенска, а дальше - маршрутным такси до Трикрат. Если сюда вы добираетесь на собственном авто, то надо ехать по трассе "Киев-Николаев", а после того, как проедете город Вознесенск, надо не пропустить поворот на Трикраты.

500-летние дубы и редкие растения

Лесонасаждения на месте степи расположились по склонам оврагов и между гранитными скалами. В частности, сегодня в урочище можно увидеть старые могучие 120-200 летние дубы, а некоторые из них имеют возраст до 500 лет.

Благодаря наличию деревьев в этой местности, земли меньше выветривались и истощались, а искусственные водоемы выполняли и оросительную функцию для ближайших хозяйственных угодий.

Фото. Усадьба Скаржинских (travel.tochka.net)

В целом по приказу графа здесь было создано около 40 прудов. Также было высажено около 300 видов лиственных и 200 сортов плодовых деревьев.

Скаржинский адаптировал к степным, засушливым ландшафтам породы деревьев из Северной и Южной Америки, и Западной Европы (кедры, можжевельники, туи и другие). К слову, саженцы для Одесского ботанического сада и парка "Софиевка" поставлялись именно из этих мест.

Два урочища и старый особняк 18 века

Лес условно делят на два урочища: "Василева пасека" и "Лабиринт". Оба они охраняются законом, а с 1972 года получили категорию государственных заповедных урочищ.

В этом месте есть еще один интересный объект - старый особняк 18 века, на котором сохранился родовой герб Скаржинских. Сейчас в этом помещении действует детская школа искусств и библиотека. Сохранилась также 200-летняя арка, построенная отцом Виктора Скаржинского. Именно через нее жители села шли в Михайловскую церковь.

Фото: Элементы родового герба Скаржинского (depo.ua)

Церковь, к сожалению, до наших дней не сохранилась. Она была разрушена в 1986 году.

Согласно легенде, от храма к поместью Скаржинского ведут подземные туннели (сейчас они замурованы). Говорят, что под обвалами церкви похоронен и сам Виктор Скаржинский.

Фото. 200-летняя арка, которая сохранилась до наших дней (uatv.ua)

В 1872 году в центре Одессы установили памятник графу. На постаменте изобразили фамильный герб и надпись: "Тому, кто развел в знойных степях Херсонской губернии 400 десятин леса хвойной и лиственной пород от садоводов-любителей".

Украинский "Гранд каньон"

Николаевщина известна среди туристов и другой интересной локацией. Это Актовский каньон, который по некоторой схожести ландшафта и возрасту похож на известный Гранд-Каньон в Аризоне, США.

Общая площадь каньона превышает 250 гектаров. Это комплекс, который состоит из гранитных скал, валунов, степной и водной экосистем. Согласно данным геологов, Актовский каньон расположен на старейшей части суши всей Евразии. Здесь протекает река Мертвовод.

Фото. Актовский каньон (wikipedia.org)

Согласно одной из легенд об этом месте, когда-то татарское войско решило отсюда забрать скифское золото, которое было спрятано на территории каньона. Чтобы защитить свои сокровища, жители залили в реку ядовитый отвар. Когда татары решили напиться воды из реки, то почти все умерли.

По другой легенде, во время битвы казаков и турок, здесь было так много погибших, что даже воды в реке не было видно. Также гиды часто рассказывают историю о том, что именно в этих местах якобы похоронено больше всего скифских царей.

Фото. Малый каньон в долине реки Арбузинка (uatv.ua)

Неподалеку есть и меньший, Арбузинский каньон. Он расположен вблизи сел Актовое и Трикраты. Его часто называют Малым Актовским каньоном. Скальная порода Арбузинского каньона образовалась более 4 миллиардов лет назад в результате вулканической активности.

В течение столетий река Южный Буг и множество прилегающих потоков пробивали себе путь сквозь камни, постепенно вымывая ущелья. Так и возник Арбузинский каньон. Местные жители говорят, что вулкан, который образовал это место, еще не остыл, ведь земля здесь почти никогда не промерзает. Поэтому среди зимы в каньоне можно даже увидеть фиалки.

Видео: Актовский каньон (Youtube.com/Центр туризма и приключений ХерсON)

Николаевская область полна интересных мест для туристов. В следующих публикациях мы обязательно расскажем, где в этом регионе найти места для уютного спокойного отдыха и что посмотреть не только на природе, но и в городах.

Напомним, ранее мы писали о самых интересных локациях Киевской области для путешествия в сторону Житомира.

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