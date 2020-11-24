"Місто-острів": що подивитися у одній з найцікавіших локацій Тернопільщини

Фото: Вид на Заліщики та ріку Дністер (uk.wikipedia.org)

Невелике місто для осіннього вікенду

Осінь - пора, коли закінчуються активні екскурсії та прогулянки на природі, але все ж ще є хороша можливість дослідити міста, у яких ви не були. За вихідні або міні-відпустку можна дослідити й цілу область. Один із варіантів таких подорожей - вирушити до Заліщиків на Тернопільщині.

Ми часто зустрічаємо красиву панораму цього містечка, що нагадує півострів, у різноманітних публікаціях, на листівках та на фото у соцмережах. Але не всі знають, що це місце знаходиться саме в Україні.

Місто Заліщики розташоване у "чаші" глибокого каньйону Дністра.Саме тут річка робить петлю майже на 180 градусів, огинаючи місто. Здалеку це дуже схоже на підкову. Сюди найчастіше їдуть подивитись красиві краєвиди на Дністер, але й у самому місті є що побачити. Розповімо, що можна подивитися у Заліщиках за вихідні.

Фото. Краєвиди Заліщиків (discover.ua)

Давнє місто з історією

Перша згадка про місто датована ще 1340-м роком. Щодо походження його назви є дві легенди. За однією з них, перші поселенці жили за ліщиновим лісом. За іншою, колись тут у зарослях ліщини зупинялися відпочити купці, які прямували з Галича до Молдови або назад.

Найбільшого розквіту місто досягло за часів правління Станіслава Понятовського. Саме тоді місто здобуло право чотири рази на рік проводити ярмарок, що дало значний поштовх розвитку торгівлі у місті. Заліщики також отримали Магдебурзьке право, свій герб та прапор.

Фото: Ратуша у Заліщиках, фото 1910-х років (uk.wikipedia.org)

До 1939 року місто було центром виноробства. Щороку тут проводили традиційне свято - "Винобрання", на яке приїжджали з усієї тодішньої Польщі. Заліщики пропонували туристам комфортний відпочинок на двох облаштованих пляжах на березі Дністра.

Про популярність локації у той час свідчить і той факт, що з Варшави до Заліщиків курсував комфортний швидкісний потяг.

Історія, яку часто розповідають гіди

Франциск ІІ, подорожуючи Галичиною, мав намір завітати й до Заліщиків. Дізнавшись про це, власник місцевого великого маєтку Леон Антоній Бруницький, щоб отримати прихильність імператора, наказав повністю переробити інтер’єр палацу так, щоб він мав вигляд імператорської резиденції у Відні. Задум Антонія вдався. Згодом він отримав титул барона.

Фото: Панорама міста (ukraine-is.com)

Що подивитись у Заліщиках

Площа ринок (центральна площа);

Костел Святого Станіслава;

Синагога;

Палац Бруницьких;

Краєзнавчий музей;

Панорама Заліщиків;

Також варто спробувати сплав по Дністру.

Куди їхати за "інстаграмними" фото

Найбільш красиво Заліщики виглядають зі сторони Чернівецької області, на кордоні з якою знаходиться місто. Або - з моста, що з’єднує місто із Чернівецькою областю.

Крім того, туристи мають можливість помилуватись краєвидами Заліщиків із села Хрещатик на околицях міста. Саме звідси, за свідченнями гідів, місцевих мешканців та самих туристів, відкривається найбільш красивий панорамний вид, де можна зробити гарні фото.

Центральна площа Ринок

Познайомитися з культурою та місцевими мешканцями містечка, помилуватися історичними будівлями австрійської доби можна, прогулявшись площею Ринок.

Костел Святого Станіслава

Ця архітектурна пам’ятка побудована на кошти краківського каштеляна Станіслава Понятовського. Спочатку костел був дерев’яним. Лише згодом, у 19 столітті, його перебудували.

Особливістю інтер’єру стали фрески із зображенням сюжетів з життя святого. На жаль, у 40-х роках костел зачинили, майно - розграбували, а пізніше влаштували там склади солі. Нещодавно костел відреставрували.

Фото: Відбудований костел (ukraine-is.com)

Синагога

До Другої світової війни у Заліщиках проживала велика кількість євреїв. Але, на жаль, до нашого часу у місті збереглася лише одна синагога. Після Другої Світової будівля використовувалась не за призначенням, але й сьогодні можна побачити колишню велич подібної архітектури.

Фото: Синагога, яка досить добре збереглася до наших часів (ukraine-is.com)

Палац Бруницьких

У 1831 році палац був збудований на місці мисливського замку Понятовських.

Палац зведено у стилі ампір. Одна з головних "прикрас" будівлі - оригінальна колонада, що з’єднує маєток із флігелем.

Фото. Палац Бруницьких (ukraine-is.com)

Також на території палацу знаходиться пам’ятка садово-паркового мистецтва "Заліщицький парк". Одночасно із палацом на Дністровському березі Бруницькі заклали мальовничий парк, який і сьогодні має одну з найбагатших дендрологічних колекцій серед парків Тернопільщини.

Площа парку складає 5 гектарів, на яких зростає більш ніж 40 видів дерев і чагарників. Серед рідкісних та цікавих рослин – софора японська, тюльпанове дерево, залізне дерево, стародавні дуби.

Краєзнавчий музей

Краєзнавчий музей збудований у 1929 році за сприяння місцевого вчителя семінарії. У музеї зібрано понад 16 тисяч експонатів. До речі, його відвідування - повністю безкоштовне, але гості за бажанням можуть внести добровільну пожертву на розвиток музею.

Панорама Заліщиків. Сплав по Дністру

Багато туристів прямує сюди за яскравими враженнями та активним відпочинком. В теплу пору року тут влаштовують сплави по Дністру.

Раніше ми вже детально писали про те, які річки в Україні найкраще підходять для осінніх сплавів. Дністер практично завжди входить до всіх списків місць, які підходять для подібних активностей.

Фото. Дністровський каньйон (vsviti.com)

Що побачити неподалік від Заліщиків

Якщо ви вирішили відвідати Заліщики, обов'язково варто відвідати місця, які знаходяться неподалік. Перерахуємо кілька з них.

Джуринський водоспад - місце, яке зазвичай входить до міні-екскурсій вихідного дня. Самому туристу досить складно потрапити до цього місця, адже не всі ділянки дороги, яка до нього веде, в ідеальному стані. Та й заблукати іноді можна. Але відвідати водоспад під час однієї з групових поїздок - прекрасна ідея.

Джуринський водоспад входить до складу Національного природного парку "Дністровський каньйон". Його вважають одним з найкрасивіших та найцікавіших місць Тернопільської області.

Кам'янець-Подільський - місто, де збереглося понад півтори сотні різних пам'яток архітектури, історії та культури. Тут можна побачити і монументальні католицькі храми, і давню ратушу, і вірменські казарми й церкви, що збереглися в місті ще з часів середньовіччя. І, звісно, знаменитий замок.

Фото: Хотинська фортеця (wikipedia.org)

Хотин - локація неподалік від Кам'янця-Подільського. Головна його "перлина" - Хотинська фортеця. Це одна із найцікавіших пам'яток архітектури Буковини. Фортеця, споруджена кілька століть тому, змагається за першість за красою серед подібних споруд, які залишилися в Україні.

Як доїхати до Заліщиків

Заліщики розташовані за 125 кілометрів від Тернополя, за 80 кілометрах від Кам’янця-Подільського, а також за дві години їзди поїздом від Чернівців.

Є залізничне та автобусне сполучення з Тернополем, Чернівцями, Львовом, Києвом. Крім того, з Києва до Заліщиків щоденно курсує автобус із центрального автовокзалу (станція метро Деміївська).

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші місця півдня України для осіннього вікенду.

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