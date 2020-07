Заработал "Подольский экспресс": что посмотреть в Каменце-Подольском

20, 21 июня даст Бог буду в Каменец-Подольске. И решил сделать там пленэр, потому что многие требуют живой мастер класс. Два рисовальных дня, суббота и воскресенье. ⠀ Вы следили за моим предыдущим пленэром в этом прекрасном и живописном городе. Древняя, сказочного вида крепость расположилась на горе у подножия извилистой реки Смотрич, вокруг крепости живописно раскиданы людские домики, и всё это щедро украшено красотами природы, водой и деревьями. ⠀ И все эти красоты мы изобразим в своих работах. Пора уже открывать пленэрный сезон, природа и города ждут чтоб мы, художники, их изобразили. У меня как вы знаете пленэрный сезон начался уже в конце марта, много свежих впечатлений, которыми поделюсь с вами. ⠀ Это будет интенсив, будем плотно работать, рисовать эти два дня. Нарисуем по две работы каждый день. Сначала я показываю демо, рисую с пояснениями процесса последовательности выполнениями, вы смотрите, а дальше вы рисуете свою. Я буду всё время рядом, давать обратную связь и подсказывать. ⠀ В зависимости от потребностей и запросов группы расскажу о композиции, цвете, тоне, рисунке и перспективе в городском пейзаже. ⠀ Проживание в городе ищем самостоятельно. Добираемся каждый своим ходом. Каждый день встречаемся утром в назначенном месте и рисуем, дальше перерыв на обед и рисуем ещё одну работу до вечера. И так интенсивно проводим два рисовальных дня. ⠀ Пишите в комментариях кто хотел бы присоединится и рисовать вместе с натуры.

