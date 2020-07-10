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Заработал "Подольский экспресс": что посмотреть в Каменце-Подольском

Пятница 10 июля 2020 11:32
Заработал "Подольский экспресс": что посмотреть в Каменце-Подольском
Фото: Каменец-Подольский (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Уникальный город хранит множество тайн

"Укрзализныця" запустила курсирование "Подольского экспресса" – поезд сообщением Киев - Каменец - Подольский - Могилев-Подольский возобновляет движение со следующей недели. Билеты уже доступны в продаже с 9 июля.

Запуск поезда по этому направлению – прекрасная возможность отправиться в путешествие. О способе добраться в Каменец-Подольский вы уже знаете. Теперь расскажем, что посмотреть в этом городе.

Что увидеть в Каменце-Подольском

В этом древнем городе есть около полутора сотен самых разных достопримечательностей, в которые входят памятники архитектуры, истории и культуры. Здесь можно увидеть и монументальные католические храмы, и древнюю ратушу, и армянские казармы и церкви, сохранившиеся в городе еще со времен средневековья.

Вашего внимания также заслуживает Замковый мост и средневековые оборонительные постройки, возведенные здесь еще в XV-XVI веках. Это уникальная пара линий каменных стен, в которых есть небольшие бойницы и бастионы.

Конечно же, главная достопримечательность – Каменец-Подольская крепость. Это "магнит", притягивающий туристов со всех регионов Украина, а до карантина здесь бывало множество гостей и из-за рубежа.

20, 21 июня даст Бог буду в Каменец-Подольске. И решил сделать там пленэр, потому что многие требуют живой мастер класс. Два рисовальных дня, суббота и воскресенье. ⠀ Вы следили за моим предыдущим пленэром в этом прекрасном и живописном городе. Древняя, сказочного вида крепость расположилась на горе у подножия извилистой реки Смотрич, вокруг крепости живописно раскиданы людские домики, и всё это щедро украшено красотами природы, водой и деревьями. ⠀ И все эти красоты мы изобразим в своих работах. Пора уже открывать пленэрный сезон, природа и города ждут чтоб мы, художники, их изобразили. У меня как вы знаете пленэрный сезон начался уже в конце марта, много свежих впечатлений, которыми поделюсь с вами. ⠀ Это будет интенсив, будем плотно работать, рисовать эти два дня. Нарисуем по две работы каждый день. Сначала я показываю демо, рисую с пояснениями процесса последовательности выполнениями, вы смотрите, а дальше вы рисуете свою. Я буду всё время рядом, давать обратную связь и подсказывать. ⠀ В зависимости от потребностей и запросов группы расскажу о композиции, цвете, тоне, рисунке и перспективе в городском пейзаже. ⠀ Проживание в городе ищем самостоятельно. Добираемся каждый своим ходом. Каждый день встречаемся утром в назначенном месте и рисуем, дальше перерыв на обед и рисуем ещё одну работу до вечера. И так интенсивно проводим два рисовальных дня. ⠀ Пишите в комментариях кто хотел бы присоединится и рисовать вместе с натуры.

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Фото: Это место привлекает внимание художников (instagram.com/kovalik.art)

Местные гиды говорят, что в конце XII века остатки древних римских башен, если они на самом деле существовали, укрепили крупными земляными валами и рвами, а также усилили каменной стеной с щелевидными бойницами. Детинец, где находилась резиденция боярина или князя, с северо-восточной стороны мыса был дополнительно укреплен также и рвом.

Прогулке по городу стоит посвятить хотя бы день. Здесь есть на что посмотреть. Например, в городе есть костел, принадлежавший в свое время ордену доминиканцев. Есть здесь и еще один храм. Он выглядит очень интересно и снаружи, и изнутри. Кроме костела св. Николая, в комплекс большого монастыря входят кельи, трапезная, дом Потоцкого и каменная ограда с воротами.

Сам же древний монастырь находится на короткой улице под названием Доминиканская: она отходит от юго-восточного угла площади к Польскому Рынку.

ТОП-10 мест куда поехать в Украине, пока закрыта граница в Евросоюз. Часть 2. Для любителей истории Сохраняйте в закладки и следите за нашим анонсом поездок по Украине. Если упустили первую часть списка, заглянике на страницу в предыдущий пост. 6. Камянец-Подольский - этот город известен благодаря средневековому замку. И если вы не успели в этом году полетать с нами на воздушном шаре в Каппадокии, осуществить мечту о полете можно в этом городе. Количество шаров не то, но зато с видом на замок. 7. Ужгород - на цветение сакур в этом году никто не попал через карантин. Но, все же стоит прогуляться по старинным улочкам этого города, заглянуть в Ужгородский замок и выпить неспеша кофе с вкусной пироженкой в кондитерской Бондаренко, ведь в этом городе время замирает и никто никуда не спешит. 8. Львов - "так люблю той Львів, що бракує ми слів!" Этот город не оставит вас равнодушным, а его многочисленные тематические кафе - голодными. Тут вам и вкусная сковородка жареных вареников, и мясо с гриля, а кому-то и плеткой по попе В отдельном посте детальней распишем про интересные места. 9. Батурин - в 1993 году был создан историко-культурный заповедник "Гетманская столица". Можно прогуляться по цитадели Батуринской крепости, посмотреть на замок Разумовского и дом Кочубея. 10. Киев - если вы еще не были в столице, то нужно обязательно посмотреть этот город. Прогуляться по центральной улице Крещатик, подняться к Софийскому собору и пройтись к Михайловскому. Вспомнить фильм "За двумя зайцами" и увидеть вживую Андреевскую церковь. Спуститься к Днепру на фуникулере и покататься на теплоходе к Киевскому морю. Если есть желающие прогуляться по Киеву, пишите в директ. Составим индивидуальную экскурсию и покажем интересные места. А какой город из этого списка вы любите больше? #ukraine #kiev #kievgram #kamenezpodolsk #lviv #lvivgram #uzgorod #baturin #capital #travelukraine #loveukraine #экскурсии #экскурсиикиев #экскурсиильвов #экскурсииужгород #travel #travelphotography #travelblog #photohistory #львів #ужгород #каменец #каменецподольский #каменецьподiльський #львов #батурин #киев #киевднеминочью #київ #instatravel

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Фото: Посетить Каменец-Подольский – хорошая идея для путешествия выходного дня (instagram.com/p/CCaX2ifHAYq)

Где поселиться

В Каменце-Подольском – достаточное количество отелей и квартир, которые сдаются посуточно. Согласно сайту бронирования жилья Booking.com, стоимость жилья в одном из мини-отелей обойдется в 500 гривен за ночь. В отеле комфорт-класса – от 1000 до 2000 тысяч гривен за ночь. Ну а комнату или квартиру посуточно можно найти по цене около 500-600 грн. Общественный транспорт широко представлен автобусами, маршрутками и несколькими службами такси.

На путешествие в Каменец-Подольский стоит уделить хотя бы один полный день, а то и остаться здесь на несколько суток. К слову, неподалеку от города находится еще одна известная достопримечательность - древняя Хотинская крепость.

Заработал &quot;Подольский экспресс&quot;: что посмотреть в Каменце-ПодольскомФото: Хотинская крепость (wikipedia.org)

Это уникальное место - крепость периода X—XVIII веков, которая входит в список семи чудес Украины. Хотя на протяжении V-X веков укрепление использовалось летописным племенем тиверцев, сооружение каменных укреплений Хотина принято связывать прежде всего с Галицко-Волынским княжеством и с именем Данилы Галицкого.

Уже в ХХ веке здесь снимали немало фильмов: "Захар Беркут", "Стрелы Робин Гуда", "Старая Крепость", "Три мушкетера" и другие.

До карантина здесь также проходило множество тематических фестивалей. Впрочем, даже без шумных концертов и других мероприятий крепость привлекает внимание многих туристов и этим летом. Крепость открыта для посещений и ждет гостей.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть в Черкасской области на выходных, если у вас в запасе есть хотя бы два дня на путешествие.

Также ранее мы писали о трех интересных маршрутах из Киева по Украине.

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