Живописные степи, скалы и каньоны: лучшие локации юга Украины для теплого осеннего путешествия

Наступление осени - не повод забывать о путешествиях на юг Украины. Даже наоборот: поездка к самым теплым регионам нашей страны - это прекрасная возможность увидеть то, что выпало из поля зрения летом, когда путешественники большинство внимания уделяют отдыху на пляжах Черного или Азовского моря.

Именно сентябрь - идеальная пора для путешествия на юг, чтобы заглянуть за кулисы Николаевской области - региона, полного секретов и ярких впечатлений, уверена телеведущая Валерия Микульская. Она исследует и открывает для подписчиков малоисследованные, но яркие уголки нашей страны.

В предыдущей колонке для РБК-Украина Валерия уже рассказывала о Николаеве, античном городе Ольвия, заповедном Кинбурне и легендарном Коблево, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов.

"Если вы уже просмотрели наш новый Tour de Ukraine об этом замечательном регионе, то будем с вами на одной волне. А эту статью сохраняйте в свои дорожные карты. А если нет – кликайте по ссылке, и гарантирую: как только дочитаете этот отзыв, на пороге вас уже будет ждать чемодан", — говорит телеведущая.

В новой эксклюзивной колонке она предлагает новую "серию" повествования о Николаевщине - про таинственный заповедник, Трикратский "лес-лабиринт", гранитно-степное Побужье, Актовский каньон и другие места, которые вас непременно удивят. Главное - увидеть все это воочию, и непременно - в наполненный теплыми красками бархатный сезон.

Видео: Николаевская область/Tour De Ukraine (youtube.com/Tour de Ukraine)

Фото: Телеведущая Валерия Микульская вернулась из путешествия-экспедиции по югу Украины (предоставлено автором)

"Заповедник строгого режима"

Николаевская область преимущественно равнинная, и чем дальше от побережья Черного моря, тем она все больше мне кажется похожей на вязаный бабушкин ковер. Такой, знаете, вязанный крючком, с сочными красками и однозначно созданный с любовью. Более сотни рек, крупных и мелких, разрезают знаменитые черноземы и бесконечные степи этого региона, будто спелый пирог. Так образуются тысячи живописных балок и урочищ.

Поэтому я уверена, что уезжая на машине по нашему маршруту, вам не раз придется останавливаться, чтобы налюбоваться. Сфотографировать и просто запомнить эту красоту.

Фото: Еланецкая степь (предоставлено автором)

Мы тоже не удержались и заехали по дороге от побережья в настоящую и особенную степь. Особую, потому что заповедный, и которая бережет самый большой на Правобережье целинный кусок такого покрова.

Очень забавно звучит – "Заповедник строгого режима", но это правда. Потому что здесь, в Еланецком районе Николаевщины, строго берегут легендарную украинскую степь, какой ее видели наши предки, какой ее рисовали художники и описывали поэты.

Сразу предупрежу вас, что дорога в степной заповедник – ну очень степная, и без проходного транспорта добраться будет трудно. Так что учтите заранее. Но вот в том, что усилия будут не напрасны, не сомневайтесь

С мая по сентябрь здесь цветет и растет более 800 видов растений и трав. И это невероятное буйство красок. Ежемесячно разных. А еще в этом заповеднике вас ждет большой "бонус": отряд с почти тремя десятками бизонов. Такое вот наблюдение за великанами в полусвободных условиях - будто переносит вас в середину естественной программы.

Фото: В заповеднике вас ждет "бонус": отряд с почти тремя десятками бизонов (предоставлено автором)

Трикратский "лес-лабиринт" скрывает множество тайн

После подобного турне кажется, что такой открытой и жаркой степи могут выжить разве травы и температуростойкие бизоны. Но нет. Здесь есть свои почти тропические оазисы. И вы непременно должны потеряться в этих степных джунглях Трикратского леса.

Без преувеличения – это экзотический лесной рай, посреди голой степи. Точнее графский сад, как его называли сто лет тому назад и до сих пор называют местные крестьяне. Искусственный лесной массив раскинулся в бывших землях помещика Скаржинского в Вознесенском районе.

Фото: Трикратский лес (предоставлено автором)

Пышный и полный экзотических деревьев парк в 19 веке для этой степной зоны стал прямо-таки сенсацией.

Ведь на каменистой степной земле высадили несколько сотен деревьев, разбили умную систему прудов, украсили все это мостиками и беседками да еще и соединили все это в интересный маршрут.

Многочисленные тропинки здесь до сих пор складываются в запутанный путь. И он еще при панах напоминал гостям лабиринт. Поэтому Трикратский лес и сейчас называют лесом-лабиринтом.

Южный Буг: "Гранитно-степное Побужье" и природный парк "Бугский гард"

Чем дальше вглубь региона, тем больше неожиданных рельефов. Северо-запад Николаевской области пронизывает настоящий украинский "гранд-каньон", региональный ландшафтный массив "Гранитно-степное Побужье" и Национальный природный парк "Бугский гард".

Эту скалистую долину можно назвать одним из чудес Николаевщины и Украины. Именно в этой точке "клыки" прочного кристаллического щита зрелищно выступают на поверхность. И именно сюда направляются за острыми ощущениями.

Мигия и Грушевка. Небольшие, но популярные среди экстремалов села в Первомайском районе. Ведь именно между их берегами строптивые воды Южного Буга создали идеальные условия для того, чтобы освоить рафтинг и покорить пороги. К слову, когда-то первыми их здесь одолевали здесь запорожские казаки.

Фото: Мигия - село в Украине, в Первомайском районе Николаевской области. Пороги Мигии - одной из чудес региона (предоставлено автором)

Удобные, безопасные и одновременно капризные пороги, стремительное течение Южного Буга и все это в убранстве красивой каменистой долины, усеянной красками цветов и кустарников.

Эта невероятная смесь тянется на несколько десятков километров. И, конечно же, именно здесь вы найдете лучших инструкторов и даже обустроенные рафтинг-кемпы для длительного отдыха.

Фото: Идеальное место для занятий рафтингом (предоставлено автором)

"Гранитный энергетик": Актовский каньон

После такого отдыха и турне кажется сил путешествовать и впечатляться больше нет. По крайней мере у меня было именно так. Но Николаевщина - это сплошной природный энергетик и здесь полно мест, где можно пополнить запасы своего задора.

Не зря издавна здешние скалистые ландшафты магнетически притягивать разные культуры и народы. И вот недалеко от села Актовое собственно до сих пор бьет ключом еще со времен Древнего Скифского царства, когда здесь располагался один из крупнейших его сакральных центров.

Актовский каньон (или еще говорят Арбузинский) - одна из самых зрелищных природных достопримечательностей юга Украины. Это все еще границы "Бугского Гарда" и "Гранитно-степного Побужья".

Фото: Актовский каньон (предоставлено автором)

Сам каньон считается одним из старейших участков суши во всей Евразии. Представьте только, эта скалистая долина пребывает на поверхности уже на протяжении 60 миллионов лет. И возможно поэтому здесь аккумулировалось столько энергии.

Хотя стоит ли удивляться, что этим рельефам поклонялись? Картина потрясающая, с какой точки ни взгляни. Это настоящая пропасть в кристаллическом щите длиной в несколько километров.

Фото: Одна из самых зрелищных природных достопримечательностей юга Украины (предоставлено автором)

Гранитные стены здесь "взлетают" к небу и вновь "падают" на 50 метров. Геологи предполагают, что этот каньон – подножия древних массивных гор, стремительно пересекали территорию нынешней Украины и тянулись более чем на 1000 километров.

Не знаю, правда ли это доподлинно, но 100% гарантирую вам мощную энергетику этих пейзажей. Сначала силы и вовсе покидают тело и впоследствии возвращаются с приливом.

Ослепительная красота белых скал гранитного карьера

Сакральные граниты способны творить чудеса. Не только энергетические, но и физические, природные. Сами убедитесь и напоследок заверните к здешним белым скалам. Узнаете в них граниты? Нет?

Это все еще они. Такие красивые скульптуры из каолина (выветренная форма гранита), знакомой нам белой глины вылепили здешние ветры, вода и солнце. Белые скалы чрезвычайно фотогеничны.

Выступы застыли на территории заброшенного гранитного карьера, неподалеку Актовского каньона, и сверху с панорамных склонов их трудно не заметить.

Фото: Белые скалы на территории заброшенного гранитного карьера (предоставлено автором)

Непременно отправьтесь по нашему маршруту, и вы увидите все чудеса Николаевщины вживую.

Давайте открывать Украину вместе!

Напомним, ранее мы создали для вас готовый маршрут по Черниговщине для ярких выходных.

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