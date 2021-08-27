Корабли, античные руины и лиман: невероятные локации Причерноморья для идеального путешествия в сентябре

Чем Николаевщина удивляет туристов: от кораблестроения до заповедной природы

Юг Украины – одно из самых интересных направлений для путешествий не только летом, но и теплой осенью. Один из самых ярких регионов Причерноморья – Николаевская область, которая хранит немалое количество уникальных достопримечательностей.

Николаевщина – земля счастливых греков, свободных птиц и сакральных скал. Так описывает регион телеведущая и блогер Валерия Микульская, которая исследует малоизвестные места в Украине. После каждой поездки вместе с командой она выпускает новую серию видео о путешествии с рассказом о неожиданных сторонах регионов, позволяющей посмотреть на родную страну под другим углом.

"Николаевщина похожа на загадочную морскую раковину, полную туристических сокровищ. Это родной регион и поэтому рассказывать о нем одновременно легко и очень трудно, учитывая количество мест в этом удивительном уголке Украины, в которых я до сих пор не бывала", - говорит она об южной области.

Тревел-блогер рассказала о самых привлекательных, неожиданных и красочных уголках Причерноморья.

Далее – прямая речь Валерии.

Видео: Николаевская область /Tour De Ukraine (youtube.com/Tour de Ukraine)

Николаев – город корабелов и астрономов

Наше большое турне традиционно началось с центрального и очень интересного города. Я и сама только открыла для себя Николаев. Он, эпохальный, древний и одновременно достаточно молодой, растянулся на полуострове и вдоль заводей Ингула, Южного Буга и Днепро-Бугского лимана.

232 года - возраст очень символический. Ведь первые поселения в пределах современного Николаева существовали еще в эпоху неолита. В самом городе, в Центральном районе находится музей под открытым небом "Дикий сад". Непременно загляните в главный краеведческий музей и посетите "первых жителей" официального города.

Фото: Музей в Николаеве (предоставлено автором)

Стоит спланировать отдельную поездку в поисках мореходной романтики. Ведь Николаев - город корабелов. И хотя грохот цехов здесь сейчас почти стих, улицы говорят и рассказывают о былой славе кораблестроения. В этом деле прадедам николаевцев было мало равных. Рекомендую единственный в Украине музей судостроения и флота. Там всего за одно посещение обойдете судостроительную историю в 1000 лет.

Непременно отправьтесь на набережную и возьмите прогулку на какой-то из яхт, аккуратно пришвартованных у старейшего в Украине действующего яхт-клуба. Прогулка по акватории - это прекрасная возможность увидеть город с особого ракурса, которая в теплое время дарит свежие мысли.

Фото: Прогулки на яхте в Николаеве (предоставлено автором)

А под конец этого безумного дня держите курс к местной, когда-то исключительно морской обсерватории. Это старейшая обсерватория Восточной Европы и она стоит уже 200 лет в самой древней точке города, на улице Обсерваторной.

Раньше там был закрытый астро-городок, куда допускали очень ограниченный круг ученых. Теперь обитель астрономов стала музеем - и хранит уникальную коллекцию старинных астрономических приборов, карт и кучу интересных человеческих историй и открытий. К слову, сюда можно прийти на закате, чтобы найти свою звезду.

Древнейшее античное поселение Ольвия

Всего в часе езды от Николаева на просторном мысе недалеко от курортного Очакова уже почти столетие открыт один из самых интересных археологических заповедников страны и одновременно древний античный город-республика - Ольвия. В переводе с древне-греческого - Счастливая. Это один из крупнейших античных поселений на территории Северного Причерноморья.

Фото: На месте раскопок Ольвии (предоставлено автором)

Это уникальный исторический заповедник, не похожий ни на один из тех, в которых я бывала. На протяжении нескольких тысячелетий на этом клочке Николаевщины больше не было поселений. Ни до прихода древних греков, ни уже после них. Территория - сплошной археологический рай. На ней можно провести не один день и увидеть руины старого города, гробницы и замечательную коллекцию греческих артефактов, найденных во время раскопок.

Фото: Руины города античных греков (предоставлено автором)

Белоснежная коса и редкие ландшафты заповедного Кинбурна

Далее по побережью езжайте к курортному Очакову. Городок в сезон влечет немало туристов. Отсюда удобнее всего можно добраться до Кинбурнского полуострова, который одновременно лежит в Николаевской акватории и соединяется с Херсоном между Бугским лиманом и Черным морем.

Фото: Кинбурнская коса (предоставлено автором)

Кинбурнский полуостров – как живой организм с невероятно разными ландшафтами и природой. Множество озер, пустыни, болота, почти тропические леса и длинные белые пляжи.

Кинбурн прекрасный и удивляет в любой сезон. Весной только тут в Европе увидите поля разноцветных диких орхидей, осенью можно собирать грибы между ракушек, а зимой рапанов - естественной заморозки.

Фото: На Кинбурне часто отдыхают туристы (предоставлено автором)

Летом можно насладиться целебным разнотравьем, увидеть в зелени часть одного из старейших лесов планеты и организовать тихий birdwaching в местном озерном парке. А еще туристов привлекают обширные белые берега и рыбалка.

Туристов на них уже давно ждут парковые работники. Для дикого отдыха на Кинбурне обустроены специальные рекреационные зоны вдоль приморья. Или же можно поселиться в тамошних немногочисленных усадьбах. Дело за малым - спаковать рюкзак и отправиться за свежими приключениями на один из самых древних полуостровов страны в открытом Черном море.

Фото: Виды на Кинбурнской косе (предоставлено автором)

Мыс Святого духа

Линия побережья Николаевщины напоминает волну. Волну вдоль лиманов и Черного моря, усеянную солнечными деревнями, бесконечными степями и морскими курортами. Проезжая вдоль побережья, можно найти фантастические панорамные точки, такие как мыс Аджияск. Этот смелый выступ многие сравнивают с Нормандией или Исландией. Но он такой теплый и уютный, что я позволю себе не согласиться. Высоченные глиняные стены здесь обильно покрыты цветами и травами, а в них так сладко поют сверчки.

Фото: Мыс Аджияск (предоставлено автором)

По одной из версий, "Аджияск" - старое название Рыбаковки - с тюркского переводится как "Святой дух". И я склонна верить. Непременно приезжайте сюда на закате и релаксируйте полной грудью.

Лагуна Коблево: веселье и вино

А после можно как следует развлечься в приморском курортном Вегасе с благородной и тоже курортной историей. Конечно, вы слышали о Коблево. Это крупнейший морской курорт Николаевщины.

Фото: Курорт Коблево (предоставлено автором)

Сотню лет назад здесь цвела и обвивалась первыми виноградными лозами уютная резиденция британского офицера Томаса Кобле. И с тех пор мало что изменилось. Разве что хозяина давно нет дома, а винодельческие традиции разрослись и гостей стало значительно больше.

Сейчас в теплое время сюда съезжаются тысячи туристов, чтобы традиционно и весело отдохнуть на пестром и веселом курорте. Ведь каждый сможет найти здесь расположение и развлечения, независимо от возможностей кошелька. А бонусом и бесплатно - быстро прогретая и удобная лагуна для купания и тонни морских целебных ионов в воздухе.

Фото: В Коблево приезжают тысячи туристов (предоставлено автором)

Лиман – дом для сотен видов птиц

Громкое Коблево - сосед спокойного и самого глубокого лимана Украины - Тилигульского. Наибольшая глубина Азовского моря около 14 метров, а Тилигульского лимана - 21. А еще его просторные воды богаты рыбой и зеленью, и манят сюда на гнездование и отдых сотни видов птиц. Именно поэтому Тилигул давно уже считают орнитологическим заказником, или на языке туристов – "птичьим раем".

Фото: Тилигульский лиман (предоставлено автором)

В течение года здесь можно увидеть 70% всех украинских птиц и немало экзотических гостей. Для самостоятельного birdwatching обустроены Атаманская, Анатольевская и Красноукраинская косы Тилигульского ландшафтного парка.

А когда проголодаетесь, на этих берегах есть где колоритно перекусить. Ведь прямо на лимане расположилась единственная на Причерноморье устричная ферма.

Фото: Лиман - идеальная локация для наблюдения за птицами (предоставлено автором)

И это еще не все туристические сокровища Причерноморья, которые стоит увидеть своими глазами во время приятного путешествия по Николаевской области в межсезонье. Но безусловно, эти локации стоит посетить в первую очередь.

Напомним, мы писали про немецкие архитектурные шедевры в Украине, о которых мало знают туристы.

Также мы рассказывали, почему стоит побывать на Сейме - "экваторе" Сумщины.