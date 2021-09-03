Бюджетный отдых и альтернатива морю: идеальный маршрут на один день в Карпатах

Детальный разбор треккинга на гору Хомяк: с чего начать и как пройти самостоятельно

"Морской" сезон подходит к концу, и в ближайшее время пляжный отдых будет доступен только за границей - в более теплых странах. В то же время благоприятный период для пешего туризма в Карпатах продолжается с мая по октябрь, а цены на аренду жилья в это время остаются на уровне существенно ниже, чем в горнолыжный сезон. Так, стоимость проживания для двоих взрослых колеблется от 500 грн за комнату в гостевом доме в Яремче до 1000 грн за отельный номер на территории курорта Буковель.

Таким образом, неделя отпуска в Карпатах для двоих может обойтись по цене до 200 евро, включая дорогу и проживание, что существенно дешевле отдыха на морском курорте. Остается вопрос: чем занять себя в горах, что бы это был бюджетный отдых, ведь катания на подъемниках, конные прогулки и карпатские чаны существенно увеличивают бюджет путешествия?

Самым полезным и живописным решением остается пеший туризм. При этом важно выбрать подходящий маршрут, с которым вы точно справитесь и получите удовольствие от прогулки. Давайте разберемся в этом вопросе поподробнее.

Видео: Маршрут на гору Хомяк со спуском в Буковель. Летне-осенние Карпаты (youtube.com/KOLESAEDUT)

Трекинг в горах: с чего начать

С популяризацией здорового образа жизни и активного отдыха, в нашей жизни все чаще появляется слово "трекинг", под которым подразумевается пешеходный туризм. При этом необязательно нести на себе тяжелый рюкзак и ночевать в палатках - вы можете проживать в отеле со всеми удобствами и выходить в однодневные походы.

Как правило, на такой трекинг идут с легким рюкзачком, в котором обязательно должна быть вода и небольшой перекус. Например, орехи или шоколадный батончик. По желанию можно взять с собой трекинговые палки и трекинговые ботинки, но большинство троп в Карпатах отлично проходятся в обычных кроссовках с рельефной подошвой.

Таким образом, особых приготовлений такой простой однодневный поход не требует. Главное - не забудьте убедиться, что ваши кроссовки не скользят на камнях, прогноз погоды - благоприятный, а маршрут действительно однодневный, и вы успеваете вернуться в отель до наступления темноты.

Фото: Гора Хомяк в Карпатах (Евгения Колесник/для РБК-Украина)

Маршрут на гору Хомяк - идеальный трекинг на один день в Карпатах

Гора Хомяк очень популярна среди туристов и для этого есть целый ряд причин. Одна из них - удобная локация. Есть несколько маршрутов к вершине, а самый популярный из них начинается у дороги от Яремче до Буковеля. Так что, где бы вы не остановились, в одной из этих двух локаций, в Ворохте, Татарове или Яблунице, находящихся в пределах 30 километров, маршрут будет пролегать поблизости.

Недалеко от входа на тропу есть несколько гостевых домов, где можно остановиться перед подъемом. Также можно отправиться к вершине горы прямо из Буковеля - от верхней станции подъемника №3 и нижней станции подъемника №22.

Еще одна причина популярности тропы на Хомяк - небольшой набор высоты при подъеме, что делает восхождение приятным, а нагрузку на организм - умеренной. Высота горы - всего 1542 метра, но при этом с нее открываются невероятные виды на Карпаты и на самую высокую вершину Украины - Говерлу.

Фото: Примерно 80% маршрута проходит серпантинами по прохладному густому лесу с постепенным набором высоты (Евгения Колесник/для РБК-Украина)

Оптимальным является и длительность похода - восхождение занимает до трех часов, спуск - до двух часов, что дает возможность не спеша наслаждаться горными красотами, вдоволь останавливаться и отдыхать, не переживая о том, что бы успеть вернуться в отель до захода солнца.

Что ждет при подъеме на гору Хомяк: пошаговый разбор маршрута

Горные тропы часто бывают непредсказуемыми - крутые подъемы, каменные россыпи и скользкие спуски могут создать неожиданные сложности при подъеме. Давайте разберем подробно все участки самого популярного маршрута гору Хомяк, что бы быть максимально подготовленными.

Длинна маршрута - 5,5 километров. Начинается он, как мы уже с вами выяснили, на пути из Яремче (минуя Татаров) до горнолыжного курорта Буковель. Тропа хорошо видна, промаркирована зелеными отметками, и как только вы на нее попадаете, она сразу же уводит вас в лес.

Около 80% маршрута проходит серпантинами по прохладному густому лесу с постепенным набором высоты. Местами попадаются каменные россыпи, где между деревьями образовались просветы, и перед глазами открываются живописные виды гор и лесов. Также на пути встречается горная река с каменным руслом, которую необходимо будет перейти.

Фото: С горы Хомяк открываются невероятные виды на Карпаты и на самую высокую вершину Украины - Говерлу (Евгения Колесник/для РБК-Украина)

Но здесь переживать не стоит - перейти реку можно по камням, не намочив ноги. Также здесь периодически встречаются поваленные деревья, которые нужно переступать либо проходить под ними, что добавляет прогулке особой романтики.

На маршруте регулярно встречаются лавочки для отдыха и беседки. Ближе к вершине - привал. Поляна со стендами и лавочками. После привала тропа уходит резко вверх, и выходит из леса на открытый участок, где в летнее время обязательно понадобится головной убор.

На пути появляются камни, с продвижением к вершине их становится все больше, а сама вершина представляет собой каменную россыпь. Хомяк относится к горной цепи Горганы, само название которой говорит о наличии в этой местности больших каменных глыб.

Спуститься с вершины можно по красному маршруту - на полонину Хомяков, где находиться несколько колыб и сыроварня, а в теплое время года выпасаются коровы и можно перекусить домашним обедом, который готовят прямо здесь - не в ресторане, а в настоящей колыбе.

Не стоит отказывать себе в удовольствии провести несколько дней в горах и отправиться в такую интересную прогулку!

Отметим, ранее Евгения Колесник составила для РБК-Украина маршрут по Одессе, который раскроет красоту города за один день.

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