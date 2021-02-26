В надежде привлечь туристов: курортный остров полностью окрасили в фиолетовый цвет

В локации у юго-западного побережья Южной Кореи решили привлечь туристов довольно необычным способом. На острове Банвол вдохновились местными природными пейзажами и буквально окрасили город в фиолетовый цвет. Об этом сообщает издание CNN.

В этом отдаленном и малоизвестном месте, прославившемся как "фиолетовый остров", кардинально изменили цвет около 400 зданий. Крыши и стены жилых домов, старые телефонные будки и известная туристическая локация - мост к острову Бакджи теперь имеют фиолетовые оттенки.

Проект был задуман еще 2015 году, когда в провинции запланировали "создать привлекательные островные направления", уточняет CNN.

Фото: Локация теперь известна как "фиолетовый остров" (instagram.com/17_04_28_)

Всего на островах Банвол и Бакчи проживает около 150 человек, большая часть из которых работает в сельском хозяйстве.

Жители островов и администрация пришли к тому, что на острова можно привлечь больше туристов, а для местных было бы больше возможностей быть задействованными в сфере туризма.

Фото: Оригинальная идея сработала, и локацию стали чаще посещать туристы, отмечают в CNN (instagram.com/_bobly)

"Чтобы усилить "пурпурный брендинг", здесь также занялись посадкой растений соответствующих цветов. На островах высадили около 30 000 астр. У этого полевого цветка тоже есть соответствующий оттенок лилового. Также создали более 230 000 квадратных футов лавандовых полей", - уточняют в издании.

На каждом острове появились и "фиолетовые" рестораны, кафе, гостиница и пункт проката велосипедов.

Фото: На острове высадили разные сорта цветов сиреневых оттенков (instagram.com/calli_jjangyu)

"И это сработало, особенно принесло пользу для местного туризма во время пандемии", - идет речь в публикации.

Место стало популярным прежде всего для внутренних туристов, которые сталкиваются со сложными правилами выезда из страны. Корейцам необходимо пройти 14-дневный карантин по возвращению в страну, если они покидают пределы государства. "Фиолетовый" остров стал локацией, куда местные туристы охотно ездят, поскольку не сталкиваются с карантинными ограничениями.

Фото: Лиловым стал и пешеходный мост (instagram.com/travelgram_korea)

Остров находится примерно в шести часах езды на автобусе или машине от Сеула. По данным CNN, с июня по август прошлого года необычную локацию посетили более 100000 человек, что на 20% больше, чем в предыдущем 2018-м году.

"Желтый" город в Мексике и "синий" - в Марокко

Идея раскрашивать большинство локаций городов в яркие цвета для привлечения внимания туристов - не новая, и уже довольно давно стала традицией в некоторых странах.

Один из самых известных "синих" городов - Шефшауэн в Марокко. Голубыми и синими оттенками прославились города Хускар в Испании и Джодхпур в Индии. А город Исамаль в Мексике известен преобладающими желтыми оттенками местной архитектуры.

Фото: Желтый цвет архитектуры в городе Исамаль, Мексика (pixabay.com)

Можно ли ехать в Корею украинцам сегодня

Самые читаемые новости Сухо и до +18 тепла: прогноз погоды на сегодня

Въехать в страну украинцам во время пандемии довольно непросто. На данный момент въезд в Корею является для украинцев визовым. Туристическую визу можно получить с правом одного въезда и нахождения в стране сроком до 30 дней. Для выдачи визы необходимо предоставить подтверждение проживания в Корее на весь срок пребывания.

Страна требует, чтобы все въезжающие предъявили справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 48 часов до вылета. Требование действует и для тех, кто прибывает в страну на водном транспорте.

Прибывших в стране тестируют на COVID в Корее дополнительно еще один раз. Независимо от результатов теста, все должны пройти двухнедельный карантин.

Видео: "Фиолетовый" остров в Корее (youtube.com/visitkorea)

Напомним, ранее мы писали, что необычная зимняя локация в Турции привлекает туристов.

Также сообщалось, как туристам во время отдыха на Карибском море увидеть редкое явление.