Сбежать от пандемии: необычная зимняя локация в Турции привлекает туристов

Природный парк Гельджук - крупный туристический объект на севере страны

Парк "Сердце природы'' или Природный парк Гельджук на севере Турции стал излюбленным местом отдыхающих, особенно зимой. Сезон 2021 года не стал исключением. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

"Известный турецкий природный парк привлекает множество туристов, завораживая прекрасными видами. Во время пандемии эти локации стали местом, куда можно "сбежать" от шума городской жизни и от большого скопления людей. Локацию также выбирают для термального и оздоровительного отдыха", - сообщается в публикации.

Парк Гельджук расположен в черноморской провинции Болу. Это крупная туристическая локация, в которую также входят озерам Абант и Едиголлер, или Семь озер.

Фото: В парке можно сделать яркие зимние фото (instagram.com/memosky)

На территории парка же находится одноименное озеро Гельджук, окруженное маленькими пригорками, которые много лет назад создал прорвавшийся здесь вулкан. Площадь озера - совсем небольшая (1,5 километра). Тем не менее, сюда приезжает немало туристов. Многие из них фотографируют колоритный домик, находящийся на его берегу.

Здесь, как и в Украине, за последние несколько дней выпало довольно много снега. Высота снежного покрова в парке в эти дни составляет 40 сантиметров, а поверхность озера замерзла после того, как температура упала до -16 градусов.

Термальные источники региона

Парк довольно удобно расположен, что стоит рассматривать как аргумент к его посещению, если вы приехали в один из турецких городов для отдыха или экскурсий.

Гельджук находится в 280 километрах от Стамбула, в 197 километрах от Анкары и в 18 километрах от города Болу.

Фото: Центр композиции многих фото из парка - колоритный домик на озере (instagram.com/onthere)

К слову, сама провинция Болу известна и тем, что здесь находятся международный горнолыжный курорт и леса, которые покрывают 65% территории земель.

В районах Болу Себен, Гейнюк, Мудурну, Караджасу и Ташкешти находятся около 30 термальных источников. Температура воды в них в зимнее время составляет от 20 до 90 градусов тепла.

Видео: Прогулка по парку Гельджук (youtube.com/Eşref AK)

Область парка Гельджук занимает площадь 6684 гектара. По данным исследования, которое проводилось в этой местности университетом Думлупинар, здесь обнаружено 47 семейств различных растений.

Многие из них растут исключительно в этом регионе. В сосновых, кедровых, еловых и дубовых лесах видели барсуков, зайцев, лисиц и красивых птиц.

Напомним, ранее мы писали, что на горнолыжном курорте возле Анталии начался сезон катания.

Также сообщалось, что в Турции среди туристов приобретает популярность необычная локация.