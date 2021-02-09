Необычное зрелище: туристам на островах удалось увидеть редкое явление

В Карибском море в Доминикане можно понаблюдать за китами

Говорят, что китов видело только 1% населения Земли. Туристы могут присоединиться к числу этих счастливчиков. В частности, китов можно увидеть во время поездки в Доминикану. Как это можно сделать? Расскажу подробнее.

Киты в Карибском море

Начиная с середины января и до конца марта в Карибское море приплывают горбатые киты. В это время у них начинается брачный сезон. Чтобы привлечь внимание самки-кита, самцы поют песни.

Такое уникальное зрелище очень интересно для туристов, ведь эти уникальные мелодии слышно сквозь километры под водой. Иногда пение продолжается целые сутки: все для того, чтоб любимая услышала!

Интересно, что у каждого кита - свой "акцент". Ученые различают около 70 разнообразных звуков - рычание, шипение, мяукание и даже хрюканье. Но абсолютно все звуки китов успокаивают человека.

В чем еще уникальность горбатых китов?

Если горбатик подружился - это навсегда. Вот только встречи с друзьями проходят только раз в году.

Они двигаются по уникальному навигатору, принцип "работы" которого наука пока не смогла разгадать.

Фото: Кит выныривает из воды, словно свечка (pixabay.com)

Это единственный кит, способный делать акробатические трюки. Это шоу стоит увидеть хоть раз в жизни. Представьте себе кита размером в 7-этажный дом, который выныривает из воды, словно свечка. Затем эти 30 тонн веса с грохотом падают об воду. Зрелище - не для слабонервных, зато выглядит очень феерично.

Также это самый дружелюбный кит по отношению к человеку. Пока вы читаете эти строки, очередная самка заходит в Карибское море, чтоб в теплых водах родить малыша, и вместе с ним через два месяца уйти обратно в океан.

Как увидеть китов во время отпуска в Доминикане

Здесь есть несколько вариантов. Можно купить экскурсию-наблюдение за китами только у проверенных гидов на территории одного из отелей Доминиканы. Или - в одном из экскурсионных бюро в Пунта-Кане. Стоимость экскурсии зависит от программы. Цена - от 99 долларов с человека.

Во время экскурсии туристов отвозят на полуостров Самана, откуда на лодке они наблюдают за китами. Это безопасно. Затем - свободное время на белоснежном пляже Карибского моря.

Когда стоит лететь?

До конца марта можно возможность увидеть китов на расстоянии до 10 метров. Можно даже услышать звук выдоха кита, с которым он выпускает воду наверх.

Фото: Туристов отвозят на полуостров Самана, откуда они наблюдают за китами (pixabay.com)

Сколько стоит тур в Доминикану

Цена тура зависит от перелета - прямой рейс или со стыковками. Прямой перелет длится около 13 часов у авиакомпаний Azur Air и МАУ. В среднем цена тура на 10 ночей с прямым рейсом из Киева составляет от 40 тысяч гривен с человека. В стоимость, как правило, включены перелет, проживание в отеле, питание в формате"все включено", трансфер к отелю и медицинская страховка.

Главные особенности въезда в страну

Для въезда в Доминикану ПЦР-тест на COVID не нужен. Виза также не требуется.

За 72 часа до вылета нужно заполнить онлайн-анкету на сайте. Рекомендую заполнять анкету на каждого туриста отдельно. При групповом заполнении анкеты вы получите один QR-код на всех. Но, согласно правилам въезда, у каждого туриста должен быть отдельный код. Поэтому будьте крайне внимательны.

Фото: Для въезда в Доминикану ПЦР-тест на COVID не нужен (pixabay.com)

Еженедельно я получаю восторженные видео туристов, которым удалось наблюдать за горбатыми китами во время отпуска.

И каждый раз мне пишут схожие сообщения: "почему мы раньше не летали в Доминикану зимой?". Ради этого определенно стоит полететь в другой конец мира.

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