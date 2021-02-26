В надії залучити туристів: курортний острів повністю пофарбували у фіолетовий колір

В локації біля південно-західного узбережжя Південної Кореї вирішили залучити туристів досить незвичайним способом. На острові Банвол надихнулися місцевими природними пейзажами й буквально пофарбували місто у фіолетовий колір. Про це повідомляє видання CNN.

У цьому віддаленому і маловідомому місці, яке прославилося як "фіолетовий острів", кардинально змінили колір близько 400 будинків. Дахи й стіни житлових будинків, старі телефонні будки та відому туристичну локацію - міст до острова Бакджи тепер мають фіолетові відтінки.

Проект був задуманий ще 2015 році, коли в провінції запланували "створити привабливі острівні напрямки", уточнює CNN.

Фото: Локація тепер відома як "фіолетовий острів" (instagram.com/17_04_28_)

Всього на островах Банвол і Бакджи проживає близько 150 осіб, велика частина з яких працює в сільському господарстві.

Мешканці островів і адміністрація прийшли до того, що на острови можна залучити більше туристів, а для місцевих було б більше можливостей бути задіяними у сфері туризму.

Фото: Оригінальна ідея спрацювала, і локацію стали частіше відвідувати туристи, відзначають у CNN (instagram.com/_bobly)

"Щоб посилити "пурпурний брендинг", тут також зайнялися посадкою рослин відповідних кольорів. На островах висадили близько 30 000 айстр. Ця польова квітка теж має відповідний відтінок фіолетового. Також створили понад 230 000 квадратних футів лавандових полів", - уточнюють у виданні.

На кожному острові з'явилися й "фіолетові" ресторани, кафе, готель і пункт прокату велосипедів.

Фото: На острові висадили різні сорти квітів бузкових відтінків (instagram.com/calli_jjangyu)

"І це спрацювало, особливо принесло користь для місцевого туризму під час пандемії", - йдеться ув публікації.

Місце стало популярним насамперед для внутрішніх туристів, які стикаються зі складними правилами виїзду з країни. Корейцям необхідно пройти 14-денний карантин по поверненню в країну, якщо вони покидають межі держави. "Фіолетовий" острів став локацією, куди місцеві туристи охоче їздять, оскільки не стикаються з карантинними обмеженнями.

Фото: Ліловим став і пішохідний міст (instagram.com/travelgram_korea)

Острів знаходиться приблизно за шість годин їзди на автобусі або машині від Сеула. За даними CNN, з червня по серпень минулого року незвичайну локацію відвідали понад 10 0000 осіб, що на 20% більше, ніж у попередньому 2018-му році.

"Жовте" місто в Мексиці та "блакитне" - в Марокко

Ідея розфарбовувати більшість локацій міст у яскраві кольори задля привернення уваги туристів - не нова, і вже досить давно стала традицією в деяких країнах.

Одне з найбільш відомих "синіх" міст - Шефшауен у Марокко. Блакитними та синіми відтінками прославилися міста Хускар в Іспанії та Джодхпур в Індії. А місто Ісамаль в Мексиці відоме переважаючими жовтими відтінками місцевої архітектури.

Фото: Жовтий колір архітектури міста Ісамаль, Мексика (pixabay.com)

Чи можна їхати в Корею українцям сьогодні

В'їхати до країни українцям під час пандемії досить непросто. На цю мить в'їзд в Корею є для українців візовим. Туристичну візу можна отримати з правом одного в'їзду та перебування в країні терміном до 30 днів. Для видачі візи необхідно надати підтвердження проживання в Кореї на весь термін перебування.

Країна вимагає, щоб всі, хто в'їжджає, пред'явили довідку про негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 48 годин до вильоту. Вимога діє і для тих, хто прибуває в країну на водному транспорті.

Прибулих в країні тестують на COVID в Кореї додатково ще один раз. Незалежно від результатів тесту, всі повинні пройти двотижневий карантин.

Відео: "Фіолетовий" острів у Кореї (youtube.com/visitkorea)

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