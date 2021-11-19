Жилые кварталы и развлекательные районы. "Невидимый" город для космического туризма собираются строить в Египте

Новый город "из будущего" может появиться в Египте до 2030 года. Ожидается, что он будет построен внутри высокотехнологической пирамиды, а с его окрестностей будут отправляться в космос ракеты с туристами.

Проект "невидимого" города Тутера придумал архитектор Ашраф Абдель Мохсен. Подробности амбициозного проекты описаны на сайте его бюро Cube Consultants.

В чем особенность нового города и где туристы смогут его увидеть – в материале РБК-Украина.

Подземный город: древние подходы и космические технологии

Сообщается, что Тутера должен стать туристическим городом мирового класса. Это будет первый город, основанный на космическом туризме.

При этом город будет выглядеть так, если бы его строили представители древних цивилизаций, сделавшие "скачок в будущее" в наши дни. Например, при планировании города использован принцип осей "золотого сечения".

Фото: Проект города с астрономическим подходом древних египтян (коллаж РБК-Украина/cubeconsultants.org)

Дизайн главного здания имеет пирамидальную форму – архитектор вдохновился величайшим зданием, построенным в древности - пирамидой короля Хеопса в Гизе. Строение идеально символизирует связь земли и человека с небом, а также эволюцию от колыбели цивилизации на Земле до ближайшего будущего.

Отмечается, что весь город будет находиться внутри пирамиды, длина его основания составляет 1000 метров, а высота - до 650 м, что в 4 раза превышает размер пирамиды Хеопса.

Главное здание по проекту соединено со станциями с видом на море в 25-30 км от городской черты в Суэцком заливе. Они будут подключены к ракетным установкам, чтобы служить стартовой площадкой для ракет и путешествий в космос.

Фото: Схема города в пирамиде (cubeconsultants.org)

Главное здание – пирамида – будет состоять из:

Подземного центра космических исследований общей площадью около 30 тыс. кв. м, соединенного туннелями со стартовыми станциями и их платформами; Скрытого (невидимого) города между внешней и внутренней "оболочкой" пирамиды, на глубине около 200 метров, в котором предусмотрены 10 жилых кварталов с отелями площадью до 60 тысяч кв. метров; Трех коммерческих развлекательных районов со всеми необходимыми услугами для жителей; Зоны исследований в верхней части пирамиды с лабораториями, мощнейшими телескопами в мире, позволяющими исследовать галактику и за ее пределами, а также моделировать космический туризм; Центральной стеклянной пирамиды для приема посетителей, через которую открываетсявид на "город"; Ресторанов "в космическом корабле" на вершине пирамиды.

Фото: Вокруг невидимого города построят теплицы и технические объекты (cubeconsultants.org)

Где хотят построить город и что будет вокруг

В городе будет туристический район с отелями с видом на окружающие пляжи, а также интегрированный жилой поселок со всеми услугами для городских рабочих.

Объект будет действовать на самообеспечении – для питания предусмотрены теплицы на 1000 гектаров. Также в городе будут вырабатывать электричество и опреснять воду.

Фото: Предлагаемые локации для будущего города Тутера (cubeconsultants.org)

Локация для будущего "поселения" остается на обсуждении. На сайте проекта отмечается, что было предложено множество участков с видом на море в Египте, соответствующих общей идее города и его использования, а именно:

К югу от Эль-Тора - Южный Синай;

Новый Аламейн-Сити;

Салам, Северный Синай;

Остров Тавила - Хургада;

Рас Банас - Красное море;

Озеро Насер - к северу от Абу-Симбела.

Напомним, в Саудовской Аравии готовят масштабные локации для туристов.

Также украинцам предлагают отдых в еще одной колоритной стране с пляжами на Красном море.