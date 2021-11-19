Житлові квартали та розважальні райони. "Невидиме" місто для космічного туризму збираються будувати в Єгипті

Нове місто "з майбутнього" може з'явитися в Єгипті до 2030 року. Очікується, що воно буде побудований всередині високотехнологічної піраміди, а з його околиць будуть відправлятися в космос ракети з туристами.

Проект "невидимого" міста Тутера придумав архітектор Ашраф Абдель Мохсен. Подробиці амбітного проекту описані на сайті його бюро Cube Consultants.

У чому особливість нового міста і де туристи зможуть його побачити - в матеріалі РБК-Україна.

Підземне місто: стародавні підходи і космічні технології

Повідомляється, що Тутера має стати туристичним містом світового класу. Це буде перше місто, засноване на космічному туризмі.

При цьому місто буде виглядати так, ніби його будували представники стародавніх цивілізацій, які зробили "стрибок у майбутнє" в наші дні. Наприклад, при плануванні міста використаний принцип осей "золотого перетину".

Фото: Проект міста з астрономічним підходом древніх єгиптян (колаж РБК-Україна/cubeconsultants. org)

Дизайн головної будівлі має пірамідальну форму - архітектор надихнувся найбільшою спорудою, зведеною в давнину - пірамідою короля Хеопса в Гізі. Споруда ідеально символізує зв'язок землі та людини з небом, а також еволюцію від колиски цивілізації на Землі до найближчого майбутнього.

Відзначається, що все місто буде знаходитися всередині піраміди, довжина його основи становить 1000 метрів, а висота - до 650 м, що в 4 рази перевищує розмір піраміди Хеопса.

Головна будівля за проектом з'єднана зі станціями з видом на море у 25-30 км від міської межі в Суецькій затоці. Вони будуть підключені до ракетних установок, щоб служити стартовим майданчиком для ракет і подорожей в космос.

Фото: Схема міста в піраміді (cubeconsultants.org)

Головна будівля - піраміда - складатиметься з:

Підземного центру космічних досліджень загальною площею близько 30 тис. кв. м, з'єднаного тунелями зі стартовими станціями та їх платформами; Прихованого (невидимого) міста між зовнішньою і внутрішньою "оболонкою" піраміди, на глибині близько 200 метрів, в якому передбачені 10 житлових кварталів з готелями площею до 60 тисяч кв. метрів; Трьох комерційних розважальних районів зі всіма необхідними послуги для жителів; Зони досліджень у верхній частині піраміди з лабораторіями, найпотужнішими телескопами у світі, що дозволяють досліджувати галактику і за її межами, а також моделювати космічний туризм; Центральної скляної піраміди для прийому відвідувачів, через яку відкриваються вид на "місто"; Ресторанів "в космічному кораблі" на вершині піраміди.

Фото: Навколо невидимого міста збудують теплиці і технічні об'єкти (cubeconsultants.org)

Де хочуть збудувати місто і що буде навколо

У місті буде туристичний район з готелями із видом на навколишні пляжі, а також інтегроване житлове селище з усіма послугами для міських робітників.

Об'єкт діятиме на самозабезпеченні - для харчування передбачені теплиці на 1000 гектарів. Також у місті вироблятимуть електрику та опріснюватимуть воду.

Фото: Пропоновані локації для майбутнього міста Тутера (cubeconsultants.org)

Локація для майбутнього "поселення" залишається на обговоренні. На сайті проекту наголошується, що було запропоновано безліч ділянок з видом на море в Єгипті, які підходять до загальної ідеї міста і його використання, а саме:

На південь від Ель-Тора - Південний Синай;

Новий Аламейн-Сіті;

Салам, Північний Синай;

Острів Тавіла - Хургада;

Рас Банас - Червоне море;

Озеро Насер - на північ від Абу-Сімбела.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії готують масштабні локації для туристів.

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