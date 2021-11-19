Житлові квартали та розважальні райони. "Невидиме" місто для космічного туризму збираються будувати в Єгипті

Всередині гігантської піраміди буде квартал з видом на море
Нове місто "з майбутнього" може з'явитися в Єгипті до 2030 року. Очікується, що воно буде побудований всередині високотехнологічної піраміди, а з його околиць будуть відправлятися в космос ракети з туристами.
Проект "невидимого" міста Тутера придумав архітектор Ашраф Абдель Мохсен. Подробиці амбітного проекту описані на сайті його бюро Cube Consultants.
У чому особливість нового міста і де туристи зможуть його побачити - в матеріалі РБК-Україна.
Повідомляється, що Тутера має стати туристичним містом світового класу. Це буде перше місто, засноване на космічному туризмі.
При цьому місто буде виглядати так, ніби його будували представники стародавніх цивілізацій, які зробили "стрибок у майбутнє" в наші дні. Наприклад, при плануванні міста використаний принцип осей "золотого перетину".
Дизайн головної будівлі має пірамідальну форму - архітектор надихнувся найбільшою спорудою, зведеною в давнину - пірамідою короля Хеопса в Гізі. Споруда ідеально символізує зв'язок землі та людини з небом, а також еволюцію від колиски цивілізації на Землі до найближчого майбутнього.
Відзначається, що все місто буде знаходитися всередині піраміди, довжина його основи становить 1000 метрів, а висота - до 650 м, що в 4 рази перевищує розмір піраміди Хеопса.
Головна будівля за проектом з'єднана зі станціями з видом на море у 25-30 км від міської межі в Суецькій затоці. Вони будуть підключені до ракетних установок, щоб служити стартовим майданчиком для ракет і подорожей в космос.
Фото: Схема міста в піраміді (cubeconsultants.org)
Головна будівля - піраміда - складатиметься з:
У місті буде туристичний район з готелями із видом на навколишні пляжі, а також інтегроване житлове селище з усіма послугами для міських робітників.
Об'єкт діятиме на самозабезпеченні - для харчування передбачені теплиці на 1000 гектарів. Також у місті вироблятимуть електрику та опріснюватимуть воду.
Фото: Пропоновані локації для майбутнього міста Тутера (cubeconsultants.org)
Локація для майбутнього "поселення" залишається на обговоренні. На сайті проекту наголошується, що було запропоновано безліч ділянок з видом на море в Єгипті, які підходять до загальної ідеї міста і його використання, а саме:
Нагадаємо, в Саудівській Аравії готують масштабні локації для туристів.
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