Не Египтом единым. Украинцам предложат отдых на Красном море в еще одной колоритной стране

К новогодним каникулам в Иорданию запустят пять чартерных рейсов

Теплое море в нескольких часах перелета предложат украинским туристам к зимним каникулам. С 23 декабря из Украины можно будет полететь чартерами на отдых в Иорданию.

Туристы смогут полететь в Акабу на самолетах авиакомпании МАУ – всего запланировано 5 чартерных рейсов в декабре и январе, сообщает профильное издание Turprofi.

Полетят ли украинцы на отдых в Иорданию и сколько будут стоить туры – в материале РБК-Украина.

"Время в полете – как до Шарм-эль-Шейха"

Чартерные рейсы в Иорданию запланировали у туристической компании "Феерия" – туристы смогут вылететь 23, 30 декабря, 6, 13, 20 января. Об этом изданию рассказал гендиректор Игорь Захаренко.

Фото: Древний город Петра (unsplash.com/snowscat)

Он отметил, что страна открыта для вакцинированных путешественников, принимаются любые вакцины. Непривитым туристам придется сдать ПЦР-тест до прилета и после прибытия. На самоизоляции придется находиться в отеле только в случае, если второй тест позитивный.

Эксперт отмечает, что во время отдыха в стране можно увидеть и новые достопримечательности. Среди них:

Петра - древний город и самый популярный исторический памятник страны, внесенный в список Мирового наследия ЮНЕСКО;

Каменистая пустыня Вади-Рам, также известная как Лунная Долина, расположенная в 60 километрах от Эйлата и Акабы;

Мертвое море.

"Сейчас там нет россиян, нет толп, самое время лететь", – говорит Игорь Захаренко.

При этом страна может стать заменой отдыху в Египте, считают представители турбизнеса. Особенно на фоне переполненных отелей в популярной стране, отмечают в издании. Тем более что в обеих странах – Красное море, а время полета в Акабы – примерно как до Шарм-эль-Шейха.

Фото: Пустыня Вади-Рам (unsplash.com/rinaldo-vadi)

"В Иордании нет отельной базы, чтобы заменить отдых в Египте"

Впрочем, мнения экспертов о спросе на отдых в Иордании в новом сезоне среди экспертов расходятся. Будет ли массовый интерес на зимний отпуск в этой стране, остается открытым вопросом.

Иордания мало популяризирует туристические места в стране, поэтому спроса среди украинцев на туры практически нет, говорил ранее в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко. Такая тенденция сохраняется и в ноябре, отмечает он.

"Я особого спроса у туристов как не видел, так и не вижу. Какое-то количество туров можно продать всегда, но это к массовому спросу не имеет отношения. В туры в Иорданию пока не верю", - говорит эксперт.

Павел Головненко сомневается, что отдых в Иордании может заменить туристам привычный Египет.

"Иордания не является альтернативой Египту. Там нет отельной базы, чтобы создать реальную замену. Туры, которые планируются с чартерными рейсами в декабре - с одним днем на Мертвом море и одним днем в Акабе – классическая экскурсионка", - отмечает он.

Фото: Отель в Акабе (booking.com)

Сколько стоит отдых в Иордании

Минимальная стоимость тура в Иорданию от компании "Феерия" – от 599 долларов на одного (отель "фортуна" 4*).

"Это с перелетом, трансфером и проживанием, но на завтраках. Тур с проживанием в отеле 4* стоит у нас 699 долларов. Дешевле, чем сейчас в отелях аналогичного уровня в Египте, но только на завтраках. Если турист хочет добавить в пакет и ужин, то можно доплатить 10 долларов за день. В некоторых отелях предлагают также доплатить за праздничный ужин", - говорит туристическому изданию руководитель "Феерии".

Минимальная стоимость туров у компании "Пилигрим" в Петру в 4* отеле – 854 доллара за двоих, в Акабу – от 1127 долларов. Перелет – прямой (регулярный) на крыльях авиакомпании "Bravo Airways". Согласно информации на сайте перевозчика стоимость авиабилетов – от 7364 гривен в обе стороны.

Напомним, ранее мы писали, почему украинцы отказываются от отдыха в колоритной стране с двумя теплыми морями.

Также мы сравнивали особенности отдыха в Египте и Иордании и писали, чем отличаются путешествия в эти страны.