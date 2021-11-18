ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Риф, вулканы и 50 островов. На побережье Красного моря строят масштабные локации для туристов

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 07:55
Риф, вулканы и 50 островов. На побережье Красного моря строят масштабные локации для туристов Фото: Природа в Саудовской Аравии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Каким будет зеленый туризм в Саудовской Аравии: на помощь позвали внука Кусто

Красное море с завораживающим коралловым рифом и огромным количеством морских обитателей считается излюбленным местом для дайвинга "отца подводного плавания" Жака Кусто.

Неудивительно, что Саудовская Аравия пригласила Филиппа Кусто-младшего, внука всемирно известного французского морского исследователя, чтобы помочь с планами по развитию роскошного туристического направления на 50 островах в Красном море, сообщает euronews.travel.

"Коралловый риф в Красном море является четвертым по величине в мире. Он очень большой, и мы стремимся защитить его", - говорит Трейси Ланза, руководитель группы глобального брендинга одной из компаний, которая занимается проектом.

Там планируют не только оздоровить риф, но и увеличить морское биоразнообразие на 100%.

олное изменение подхода к туризму". С чем связан интерес к природе

Проект "Красное море" - это направление восстановительного туризма, которое строится вдоль северо-западного побережья Саудовской Аравии, рядом с курортом Амаала.

Риф, вулканы и 50 островов. На побережье Красного моря строят масштабные локации для туристовФото: Побережье Красного моря - место развития туристических проектов (instagram.com/theredseadevelopmentcompany)

Там полно горных каньонов, спящих вулканов и множество культурных достопримечательностей, расположенных вдоль древнего торгового пути.

Развитие локаций являются частью попыток диверсифицировать экономику страны за счет новых секторов – например, зеленого туризма.

"Под регенеративным туризмом мы подразумеваем не просто устойчивость окружающей среды к воздействию человека. Мы не только хотим остановить ущерб. Хотим реализовать проект так, чтобы локация оказалась в лучшем состоянии, чем до этого", - объясняет задумку он.

На участке есть ландшафтный питомник, который вырастит для туристического места более 15 миллионов растений.

"Мы воспринимаем это как полное изменение подхода к туризму в Саудовской Аравии, и как пример для остального мира", - добавляет он.

Одна из вещей, которые компания уже начала делать, - это обучать местных жителей навыкам в сфере гостеприимства.

Какие виды туризма будут развивать в регионе

У проектов Амаала и Красное море несколько разные направления. Амаала - это культура и искусство, благополучие и спорт. Курорт будет включать в себя академию спортивных достижений, конный спорт, поло, верблюжьи бега, соколиную охоту, гольф и теннис.

Риф, вулканы и 50 островов. На побережье Красного моря строят масштабные локации для туристовФото: Проект курорта Амаала на Красном море (amaala.com)

Проект "Красное море" будет посвящен окружающей среде и "роскоши босиком", что подразумевает контакт с землей, пляжами, пустыней и подводным миром.

Туристам предложат множество вариантов отдыха - от уединения на островах или в горах, до приключений в пустыне и курортного времяпрепровождения. Но больший упор будет сделан на прибрежные развлечения, включая снорклинг и дайвинг рядом с пляжами.

Отели разных категорий. Где будут останавливаться туристы

Новая локация будет включать отели, жилую недвижимость, а также объекты для отдыха и развлечений. Компания подписала договоренности с 9 роскошными отелями для первой фазы проекта. Для отдыха будет много вариантов в разной ценовой категории.

Видео: Как будет выглядеть курорт (instagram.com/theredseadevelopmentcompany)

"Это не просто создание и строительство, это объединение нескольких самых интересных и красивых отелей в мире", - сказал Ланца.

Первых гостей на локациях Красного моря будут встречать в конце 2022 года. Одновременно ожидается не более миллиона гостей.

Чтобы снизить вред окружающей среде, международный аэропорт строится с использованием "ответственных методов строительства". В компании ищут варианты использовать микроводоросли для создания лучшего биотоплива. Ожидается, что к 2030 году аэропорт будет обслуживать миллион туристов в год.

Напомним, мы писали, что на нефтяной вышке в море в Саудовской Аравии построят грандиозный курорт.

Также мы рассказывали, что в Египте открывают два масштабных туристических города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саудовская Аравия Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Бургундия, Тоскана и Порту. Где дегустировать вино в Европе: лучшие локации и маршруты
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Виктор Плохушко
В ожидании нового сезона. Почему в ближайшее время Арабатская Стрелка может остаться без туристов
Виктор Плохушко
туристический эксперт
Арина Старовойтова
Модернизм, ЧАЭС и "изюминка" Полесья. Чем сегодня живет Славутич - самый молодой город Украины
Арина Старовойтова
глава правления сообщества активистов Славутича, общественной организации "Добросусіди"
Марина Казакова
Планы на Новый год. Пять самых интересных идей для любителей экзотического отдыха
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Все мнения