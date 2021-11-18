Риф, вулканы и 50 островов. На побережье Красного моря строят масштабные локации для туристов

Каким будет зеленый туризм в Саудовской Аравии: на помощь позвали внука Кусто

Красное море с завораживающим коралловым рифом и огромным количеством морских обитателей считается излюбленным местом для дайвинга "отца подводного плавания" Жака Кусто.

Неудивительно, что Саудовская Аравия пригласила Филиппа Кусто-младшего, внука всемирно известного французского морского исследователя, чтобы помочь с планами по развитию роскошного туристического направления на 50 островах в Красном море, сообщает euronews.travel.

"Коралловый риф в Красном море является четвертым по величине в мире. Он очень большой, и мы стремимся защитить его", - говорит Трейси Ланза, руководитель группы глобального брендинга одной из компаний, которая занимается проектом.

Там планируют не только оздоровить риф, но и увеличить морское биоразнообразие на 100%.

"Полное изменение подхода к туризму". С чем связан интерес к природе

Проект "Красное море" - это направление восстановительного туризма, которое строится вдоль северо-западного побережья Саудовской Аравии, рядом с курортом Амаала.

Фото: Побережье Красного моря - место развития туристических проектов (instagram.com/theredseadevelopmentcompany)

Там полно горных каньонов, спящих вулканов и множество культурных достопримечательностей, расположенных вдоль древнего торгового пути.

Развитие локаций являются частью попыток диверсифицировать экономику страны за счет новых секторов – например, зеленого туризма.

"Под регенеративным туризмом мы подразумеваем не просто устойчивость окружающей среды к воздействию человека. Мы не только хотим остановить ущерб. Хотим реализовать проект так, чтобы локация оказалась в лучшем состоянии, чем до этого", - объясняет задумку он.

На участке есть ландшафтный питомник, который вырастит для туристического места более 15 миллионов растений.

"Мы воспринимаем это как полное изменение подхода к туризму в Саудовской Аравии, и как пример для остального мира", - добавляет он.

Одна из вещей, которые компания уже начала делать, - это обучать местных жителей навыкам в сфере гостеприимства.

Какие виды туризма будут развивать в регионе

У проектов Амаала и Красное море несколько разные направления. Амаала - это культура и искусство, благополучие и спорт. Курорт будет включать в себя академию спортивных достижений, конный спорт, поло, верблюжьи бега, соколиную охоту, гольф и теннис.

Фото: Проект курорта Амаала на Красном море (amaala.com)

Проект "Красное море" будет посвящен окружающей среде и "роскоши босиком", что подразумевает контакт с землей, пляжами, пустыней и подводным миром.

Туристам предложат множество вариантов отдыха - от уединения на островах или в горах, до приключений в пустыне и курортного времяпрепровождения. Но больший упор будет сделан на прибрежные развлечения, включая снорклинг и дайвинг рядом с пляжами.

Отели разных категорий. Где будут останавливаться туристы

Новая локация будет включать отели, жилую недвижимость, а также объекты для отдыха и развлечений. Компания подписала договоренности с 9 роскошными отелями для первой фазы проекта. Для отдыха будет много вариантов в разной ценовой категории.

Видео: Как будет выглядеть курорт (instagram.com/theredseadevelopmentcompany)

"Это не просто создание и строительство, это объединение нескольких самых интересных и красивых отелей в мире", - сказал Ланца.

Первых гостей на локациях Красного моря будут встречать в конце 2022 года. Одновременно ожидается не более миллиона гостей.

Чтобы снизить вред окружающей среде, международный аэропорт строится с использованием "ответственных методов строительства". В компании ищут варианты использовать микроводоросли для создания лучшего биотоплива. Ожидается, что к 2030 году аэропорт будет обслуживать миллион туристов в год.

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