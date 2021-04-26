Жемчужины Адриатики: лучшие локации Черногории, которые стоит посетить в отпуске

Недавно появились хорошие новости: еще одна балканская страна с наступлением туристического сезона открывает свои границы для туристов и снимает все ограничения.

Черногория в новом сезоне отменяет ограничения для туристов из Украины. В новом сезоне от наших туристов для въезда в страну не будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID и свидетельство о вакцинации.

Предлагаем подборку из десяти самых интересных мест Черногории, которые стоит посетить.

Живописная бухта, монастыри и озера

Хотя Черногория является одной из самых маленьких как по населению, так и по территории стран на Балканском полуострове, у этой страны есть чем удивить и заинтересовать туриста.

Знакомство со страной лучше всего начать с Главного морского курорта Черногории - Будвы. Город находится на берегу Адриатического моря.

Кроме новой отельной линии, в Будве хорошо сохранилась старая часть города, которая особенно красиво выглядит вечером. В отличие от большинства морских курортов, город зимой не вымирает, ведь здесь постоянно проживает большое количество местного населения.

Фото: Будва, Черногория (wikipedia.org)

Одно из самых красивых мест не только Черногории, но и всей Адриатики - Боко-Которский залив. Эту локацию еще довольно часто называют южным фьордом Европы.

Фото: Которский залив состоит из нескольких малых заливов, соединенных узкими шейками, которые вместе образуют одну из лучших природных гаваней Европы (Владимир Гайдук)

На берегу залива находится древний город Котор. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо своего уникального и красивого архитектурного стиля, город может похвастаться самой длинной крепостной стеной в Европе.

Фото: Свети-Стефан - курорт в Черногории на побережье Адриатического моря, на Будванской ривьере (pixabay.com)

Остров Святого Стефана. Недалеко от Будвы находится уникальный остров-отель, который является самым дорогим отелем в Черногории. Здесь довольно часто любят отдыхать звезды мирового масштаба. В частности, в вилле Милочер №118 проживали такие известные люди как Софи Лорен, Сильвестр Сталоне, Клаудия Шиффер, Юрий Гагарин и даже сама королева Елизавета II.

Место покоя и гармонии, главная святыня страны - Острожский монастырь. Основан еще в XV веке высоко в горах святым Василием Острожским, где и поныне хранятся его мощи.

Фото: Острожский монастырь расположен в горах за 15 километров от города Даниловграда (Владимир Гайдук)

Скадарское озеро - самое большое и красивое озеро Балкан. Воды озера входят в состав двух государств - Черногории и Албании.

Именно здесь можно увидеть редкого кудрявого пеликана. Особенно красиво озеро весной, когда на нем расцветают белые лилии.

Фото: Скадарское озеро - тектоническое озеро в Черногории и Албании, крупнейшее на Балканском полуострове. Весной на озере расцветают белые лилии (wikipedia.org)

Гора Ловчен - самая известная черногорская вершина, с которой открывается вид чуть ли не на всю страну. На вершине горы есть специально оборудованная смотровая площадка, ресторан и мавзолей правителя Черногории - Петра II Петровича Негуши.

Крупнейший в Европе каньон рек Тара и Морача поразит вас своими неповторимыми пейзажами. А еще можно попробовать рафтинг и проплыть вдоль этих быстрых горных рек.

Фото: Ловчен - гора высотой в 1749 метров в одноименном национальном парке (wikipedia.org)

Мост Джурджевича, построенный еще в 1940 году над рекой Тара, — самый высокий и самый большой мост Черногории.

Длина моста составляет 365 метров, а высота - 172. Также вблизи моста, чтобы вам было лучше наслаждаться его видом, специально сооруженные зип-лайны, которые дают возможность прокатиться над каньоном вдоль моста.

Фото: Свое название мост Джурджевича получил от имени владельца фермы, которая расположена рядом (Владимир Гайдук)

Рукотворный остров Девы Марии на Рифе находится прямо посередине Боко-Которского залива. На острове и сегодня находится постоянно действующая церковь-музей, где довольно часто молодожены любят проводить брачные церемонии. Попасть на остров можно, воспользовавшись помощью туристических лодок, которые курсируют сюда от не менее красивого города Пераст.

Фото: Черногория поражает древней архитектурой (Владимир Гайдук)

Черное озеро - ледниковое озеро, которое находится на высоте 1416 метров над уровнем моря на территории национального парка Дурмидор.

Озеро состоит из двух небольших озер - Большого и Малого, соединенных между собой небольшим перешейком, который летом пересыхает, тем самым образуя два отдельных озера. Особенно красив цвет воды озера на фоне горной панорамы.

Фото: Черное Озеро на севере Черногории - популярный туристический объект (Владимир Гайдук)

Напомним, ранее мы писали, куда лучше поехать - в Турцию или Египет и как выбрать курорт для отдыха весной.

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