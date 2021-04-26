Перлини Адріатики: кращі локації Чорногорії, які варто відвідати у відпустці

Нещодавно з‘явилися хороші новини: ще одна балканська країна з настанням туристичного сезону відкриває свої кордони для туристів і знімає всі обмеження.

Чорногорія у новому сезоні скасовує обмеження для туристів з України. У новому сезоні від наших туристів для в'їзду до країни не будуть вимагати негативний результат ПЛР-тесту на COVID та свідоцтво про вакцинацію.

Пропонуємо підбірку із десяти найцікавіших місць Чорногорії, які варто відвідати.

Мальовнича бухта, монастирі та озера

Хоча Чорногорія є однією з найменших як за населенням, так і за територією країн на Балканському півострові, у цієї держави є чим здивувати та зацікавити туриста.

Знайомство з країною найкраще розпочати з головного морського курорту Чорногорії - Будви. Місто знаходиться на березі Адріатичного моря.

Окрім нової готельної лінії, у Будві добре збереглась стара частина міста, яка особливо красиво виглядає ввечері. На відміну від більшості морських курортів, місто взимку не вимирає, адже тут постійно проживає велика кількість місцевого населення.

Фото: Будва, Чорногорія (wikipedia.org)

Одне з найкрасивіших місць не тільки Чорногорії, а й усієї Адріатики - Боко-Которська затока. Це місце ще досить часто називають південним фьордом Європи.

Фото: Которська затока складається з кількох малих заток, з'єднаних вузькими шийками, що разом утворюють одну з найкращих природних гаваней Європи (Володимир Гайдук)

На березі затоки знаходиться древнє місто Котор, яке внесене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім свого унікального й красивого архітектурного стилю, місто може похвалитись найдовшим фортечним муром у Європі.

Фото: Светі-Стефан - курорт в Чорногорії на узбережжі Адріатичного моря, на Будванській рив'єрі (pixabay.com)

Острів Святого Стефана. Неподалік від Будви знаходиться унікальний острів-готель, який є найдорожчим готелем у Чорногорії. Тут досить часто полюбляють відпочивати зірки світового маштабу. Зокрема у віллі Мілочер №118 проживали такі відомі люди як Софі Лорен, Сильвестр Сталоне, Клаудія Шиффер, Юрій Гагарін і навіть сама королева Єлизавета II.

Місце спокою і гармонії, головна святиня країни - Острозький монастир. Заснований ще у XV столітті високо в горах святим Василем Острозьким, де й понині зберігаються його мощі.

Фото: Острозький монастир розташований в горах за 15 кілометрів від міста Даниловграда (Володимир Гайдук)

Скадарське озеро - найбільше та найкрасивіше озеро Балкан. Води озера входять до складу двох держав - Чорногорії та Албанії.

Саме тут можна побачити рідкісного кучерявого пелікана. Особливо красивим є озеро весною, коли на ньому розквітають білі лілії.

Фото: Скадарське озеро - тектонічне озеро в Чорногорії та Албанії, найбільше на Балканському півострові. Навесні на озері розквітають білі лілії (wikipedia.org)

Гора Ловчен - найвідоміша чорногорська вершина з якої відкривається вид на чи не на всю країну. На вершині гори є спеціально обладнаний оглядовий майданчик, ресторан і мавзолей правителя Чорногорії - Петра ІІ Петровича Нєгуші.

Найбільший у Європі каньйон річок Тара і Морача вразить вас своїми неповторними краєвидами. А ще можна спробувати рафтинг і проплавитись вздовж цих швидких гірських рік.

Фото: Ловчен - гора висотою у 1749 метрів в однойменному національному парку (wikipedia.org)

Міст Джурджевича, збудований ще у 1940 році над річкою Тара, є найвищим і найбільшим мостом Чорногорії.

Довжина мосту складає 365 метрів, а висота - 172. Також поблизу мосту, щоб вам було краще насолоджуватися його виглядом, спеціально споруджені зіп-лайни, які дають можливість проїхатись над каньйоном вздовж мосту.

Фото: Свою назву міст Джурджевича отримав від імені власника ферми, яка розташована поруч (Володимир Гайдук)

Рукотворний острів Діви Марії на Рифі знаходиться прямо посередині Боко-Которської затоки. На острові й сьогодні знаходиться постійно діюча церква-музей, де досить часто молодята полюбляють проводити шлюбні церемонії. Потрапити на острів можна, скориставшись допомогою туристичних човників, які курсують сюди від не менш красивого міста Пераст.

Фото: Чорногорія вражає давньою архітектурою (Володимир Гайдук)

Чорне озеро - льодовикове озеро, яке знаходиться на висоті 1416 метрів над рівнем моря на території національного парка Дурмідор.

Озеро складається з двох невеликих озер - Великого і Малого, з‘єднаних між собою невеликим перешийком, який влітку пересихає, тим самим утворюючи два окремих озера. Особливо красивим є колір води озера на фоні гірської панорами.

Фото: Чорне Озеро на півночі Чорногорії - популярний туристичний об'єкт (Володимир Гайдук)

Нагадаємо, раніше ми писали, куди краще поїхати - до Туреччини або Єгипту, та як вибрати курорт для відпочинку навесні.

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