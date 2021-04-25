Простые правила и популярные курорты: как можно отдохнуть в Болгарии этим летом

Сколько туристов из Украины побывало в стране за время пандемии

Болгария объявила об открытии для иностранных туристов с 1 мая. О подробностях новых правил и о том, как изменился туризм в стране за время пандемии, рассказали в ответ на запрос РБК-Украина в Посольстве Украины в Болгарии.

В ведомстве уточнили: 23 апреля и.о. министра здравоохранения Республики Болгария Костадин Ангелов сообщил, что в связи с началом туристического сезона с 1 мая 2021 года въезд в Болгарию будет осуществляться при наличии:

сертификата вакцинации или справки , показывающей отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР;

, показывающей отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР; документа (справки, показывающей отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или антигенного теста), в котором указано, что человек переболел COVID-19 не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну.

Как на туризм в Болгарии повлияла пандемия

С 2017 по 2019 год количество украинских туристов в Болгарии неуклонно увеличивалось, и наша страна "стремительно вошла в топ 10 партнеров Болгарии в сфере туризма", — сказал РБК-Украина посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко.

"В 2019 году Болгарию посетили 471 тысяч украинских туристов, что на 24% или 91 тысяч больше, чем в 2018-м. Рост количества украинских туристов в Болгарию на 91 тысяч человек стал рекордным для Болгарии среди всех стран мира по итогам 2019 года", — пояснил он.

Фото: Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко (facebook.com/ukr.embassy)

Принимая во внимание рекордные показатели последних лет в сфере туризма, в 2020 году Посольство "продолжало осуществлять шаги с целью минимизации экономических и политических потерь в этой сфере на фоне распространения пандемии COVID-19", отметил Виталий Москаленко.

"Состоялись две встречи Посла с министром туризма республики Болгария. Посол принял участие во встрече группы первых украинских туристов в городе Бургас. В 2020 году Болгария стала одним из первых государств-членов ЕС, которые открыли границы для украинцев, что частично сняло напряжение в проблеме перемещения граждан Украины и позволило восстановить прямое авиационное сообщение между двумя государствами. Но распространение COVID не могло не повлиять на объемы туристического обмена, и в 2020 году Болгарию посетили уже лишь 204 тысячи украинских туристов", — добавил дипломат.

Но в 2021 году прямое авиационное сообщение между двумя государствами уже не прекращалось.

Фото: Отдых в Болгарии летом (wikipedia.org)

"По инициативе Посольства 24 февраля 2021 года состоялась рабочая встреча в режиме онлайн главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив с Вице-премьер-министром, Министром туризма Болгарии Марияной Николовой. Основной целью встречи стала координация двусторонних усилий в контексте активизации туристического сотрудничества между Украиной и Болгарией в 2021 году", — подчеркнул глава ведомства.

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