Турция или Египет: как выбрать идеальный курорт для весеннего отпуска
Сравниваем преимущества туров в самые популярные у украинцев страны
Самые популярные страны для отдыха украинцев уже много лет – Турция и Египет. Эти направления выбирают ежегодно до 80 процентов туристов, отправляющихся на зарубежные курорты.
Эксперты туристического рынка отмечают: эти направления – совершенно разные, но при этом у обеих стран есть много общего для туризма.
Чтобы определиться с выбором страны для отпуска, стоит учесть специфику на курортах. В чем особенности отдыха в Турции и Египте, РБК-Украина спросило у специалистов.
Что общего у Турции и Египта
Хотя обе эти страны – совсем разные направления, для украинцев их объединяет организация отдыха, рассказывает РБК-Украина Дмитрий Волков, руководитель турагентства "DIO TRAVEL". Он перечисляет критерии, по которым туристы выбирают туры в Египет и Турцию:
- формат питания в отелях "все включено";
- недлительный перелет;
- доступные цены.
"По ценам эти направления часто можно сопоставлять, и поэтому даже в запросах от туристов часто звучит просто: "хотим на море в Турцию или Египет", — рассказывает он.
Фото: Цены на отдых в Турции и Египте - на одном уровне (booking.com)
Египет выигрывает по сезонам и экскурсиям
Одним из отличий курортных стран является сезон для пляжного отдыха. Из-за климата Турция в этом отношении уступает Египту.
"Египет - это круглогодичное направление, и зимой в своем ценовом диапазоне не имеет конкурентов, тогда же как Турция для пляжного отдыха подходит с апреля по ноябрь и уже много лет подряд удерживает первое место для поездок украинцев", — говорит Дмитрий Волков.
Он добавляет, что отдельный вид туризма в Турцию – экскурсионные поездки в Стамбул, который многие туристы посещают самостоятельно без обращения в турагентства.
Фото: Туристов впечатляет культурное наследие Египта (pixabay.com)
"Египет подкупает экскурсионными объектами – те же пирамиды или Луксор, историческим наследием. В Турции тоже на экскурсиях есть много чего посмотреть, но такого чуда света – одного из семи – как пирамиды, там нет", — обращает внимание директор туристической компании "Аполло Тур" Андрей Демура.
Он отмечает, что в любой стране мира можно отправиться на экскурсии, только уровень значимости этих исторических объектов будет разный.
"Одно дело посмотреть замок на Хмельнитчине в Украине, другое дело – посмотреть пирамиды в Каире. И там, и там интересно – но в общемировом восприятии это разные по уровню культурные объекты", — говорит он в комментарии РБК-Украина.
С детьми веселее в Турции
Эксперты туристического рынка сходятся во мнении, что уровень сервиса в отелях Турции и разнообразие отельной базы лучше, чем в Египте.
"Уровень сервиса в отелях, безусловно, лучше в Турции, как и уровень самих отелей. В Турцию стоит ехать за природой и семейным отдыхом. Там больше развита детская инфраструктура: анимационные программы, отели имеют более мощные детские клубы, аквапарки", — обращает внимание Андрей Демура.
Фото: Отель с аквапарком в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)
Специалист добавляет, что еда для туристов более вкусная в Турции.
"Еда более разнообразна, по вкусу более адаптирована для наших людей. Плюс ассортимент блюд в отелях Турции больший, чем в отелях Египта", — говорит он.
Андрей Демура отмечает, что не является сторонником сравнительных характеристик стран. Каждая страна – это не только Турции и Египта касается – прекрасна по-своему, имеет свои особенности по природе, кухне и культурному наследию.
"Природа в Египте – пустыня и подводный мир. В Турции очень разные ландшафты – кроме моря, есть красивые горы, зелень. В плане разнообразия ландшафтов Турция выигрывает", — описывает он природу курортной страны.
Но при этом эксперт отмечает, что Египет больше подкупает своим Красным морем: коралловыми рифами, подводной фауной и флорой, рыбками.
Фото: Подводный мир в Египте (pixabay.com)
Не только "all inclusive"
И в Египет, и Турцию большинство туристов едут по системе "все включено". Но в Турции формат "all inclusive" появился раньше, чем в Египте, рассказывает Андрей Демура.
"Есть туристы, которые выбирают отдых по системе "только завтраки". У них на это есть причины: например, планируют путешествовать, или есть в аутентичных местных ресторанах, или просто еще не решили, где и как питаться и не хотят это оплачивать наперед", — рассказывает он.
Фото: Питание в отеле Египта (booking.com)
Специалист обращает внимание: отели, которые работают на системе "завтраки" – это отели, которые предоставляют сервис самого высокого качества.
"Потому что, если питание организовано по системе "all inclusive", про сервис можно по большому счету забыть. Грубо говоря, all inclusive – это антоним сервиса", — утверждает Андрей Демура.
Он добавляет, что невозможно качественно обслуживать человека, когда нужно постоянно сотне туристов что-то накладывать и наливать.
"Поэтому те отели, которые делают ставку на сервис, преимущественно работают на завтраках. И соответственно, эти отели и в Египте, и в Турции стоят намного дороже, чем отели с "all inclusive". Это отели высокого уровня для обеспеченных клиентов. В Египте такие отели не уступают аналогичным отелям в Турции", - отмечает эксперт.
Фото: Пляж в Олюденизе, Турция (pixabay.com)
К слову, для поездки в обе страны необходимо сдавать ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов до путешествия.
Напомним, ранее мы писали, смогут ли украинцы отдохнуть на курортном острове Бали этим летом.
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