Завышенные цены и "проблемный" сервис: почему туристы выбирают иностранные курорты вместо украинских

Немало отелей на море не готовы или не привыкли повышать уровень сервиса, уверен эксперт

Морские курорты на море в Украине все реже выбирают путешественники для отдыха летом, отдавая предпочтение зарубежным курортам. Есть целый комплекс причин, по которым это происходит, и их нужно как можно скорее решать, чтобы спасти локации для отдыха в нашей стране.

Об этом говорится в колонке журналиста и туристического эксперта Евгения Смельчакова для РБК-Украина.

Отдых в Болгарии - гораздо дешевле: в чем причина

Одна из широко известных причин, которые рассматривает автор – слишком высокие цены на отдых в Украине в сравнении с "доступным" зарубежьем (как в отельном сегменте, так и в сегменте общепита и развлечений). Эту причину Смельчаков считает главным фактором, из-за которого Украина может уже вскоре потерять курорты на Азовском море.

"Еще в июне был опубликован прогноз динамики цен на курортах Азовского моря, в котором было отмечено, что с большой вероятностью наши курорты ждет туристический кризис и вынужденное снижение цен в августе. Сейчас же можно констатировать факт, что прогноз уже оправдался - как минимум наполовину", - отмечает автор.

В ситуации, когда туристический масс-маркет, включая соседние по морскому побережью курортные страны снижают цены для туристов и оказываются существенно дешевле даже минимально комфортный условий на некоторых курортах Украины, клиенты меняют свои предпочтения и выбирают иностранные локации для отдыха, обращает внимание журналист.

Он приводит пример: квартира-студия площадью 40 квадратных метров буквально 150 метрах от моря в Болгарии на курорте Святой Влас с видом на горы и боковым видом на море, бассейнами, теннисными кортами и парковой зоной предлагается по цене 1000 гривен в сутки с учетом коммуналки. А по месту можно найти жилье даже существенно дешевле.

Фото: Отдых в курортной Кирилловке (unsplash.com/rodion-kutsaev)

"Сколько стоит минимально сопоставимое жилье на Арабатке или в Кирилловке? В среднем от 1500 гривен за номер. При этом по затратам на питание и продукты Болгария находится в ценовом паритете с Украиной. А сервис в большинстве точек общепита даже не стоит сравнивать", - поясняет он.

К слову, даже более дальняя дорога (если добираться на своем авто) в Болгарию наших туристов не сдерживает. Также наши украинцы охотно выбирают варианты перелета.

Еще одна существенная причина, отталкивающая туристов – низкий уровень сервиса, уверен Евгений Смельчаков. Проблема в том, что большинство наших отелей на море не готовы или не привыкли повышать уровень сервиса и работать над клиентоориентированностью. Вероятно, считая, что "турист приедет и так".

Автор не отрицает, что многие отели действительно хорошо поработали и реализовали массу хороших идей. Но при этом у многих пока совсем отсутствует понимание того, в следующем году за клиента реально придется конкурировать, и внедрять улучшения нужно уже сейчас.

"Вместо того, чтобы уже сейчас работать на перспективу, стараться создать такие условия, при которых клиенты этого года захотят приехать и на следующий, многие владельцы курортного жилья в погоней за быстрой, но одноразовой прибылью, делают все, чтобы окончательно отбить у отдыхающих такое желание", - добавляет он.

Приводя пример такой ситуации, он вспоминает, когда во время засилья медуз на море некоторые отельеры вдруг сделали платным посещение бассейна на территории и начали пускать туда отдыхающих с других баз.

"Вряд ли человек, приехавший отдохнуть от городской суеты и большого скопления людей, на это рассчитывал", - отмечает журналист.

Фото: Отелям на море в Украине нужно думать над повышением качества сервиса, чтобы не потерять клиентов, считает эксперт (unsplash.com/ igor-karimov)

Согласно его прогнозам, при нынешних раскладах из-за перетока туристов в ту же Болгарию или другие ближайшие курортные страны снижение турпотока на Азовское море в 2-3 раза вполне реально.

"В развитии отельной базы Турция добилась огромного прогресса" - эксперт

К слову, ранее в комментарии РБК-Украина директор крупной турфирмы Аполло-тур Андрей Демура рассказывал, что те же турецкие курорты уже давно "обогнали" даже другие известные европейские пляжные направления по качеству и уровню предоставляемого сервиса. Он упоминал об этом, сравнивая отельную базу Турции и Греции.

По его мнению, в Турции значительно активнее, чем в Греции, пытаются завоевать нишу премиального сегмента. Соответственно, растут доходы местных бюджетов, идет развитие курортов и страны в целом.

"Турция в контексте развития отельной инфраструктуры ведет в хорошем смысле агрессивную политику. К слову, колоссального прогресса в туризме страна добилась всего лишь за 25 лет, активно начав развивать сферу. В том числе - за счет развития инфраструктуры. Можете представить, еще пять лет назад в Греции сложно было найти отель с водными горками! А это важно для многих семей, которые едут с детьми. Турки в этом смысле задают тренд более активно, стремительно идя на всех парах вперед", — объясняет причины популярности страны эксперт.

С перечнем других причин того, почему Украина уже вскоре может потерять курорты Азовского моря, можно почитать в полной версии статьи Евгения Смельчакова.

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